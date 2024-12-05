ألكسندرا إيلا: نجمة فلبينية صاعدة ألهمت الملايين بدعم عائلتها

كانت والدتها ريزا، السباحة المحترفة السابقة والحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا عام 1985، تشجعها من المدرجات في كل لحظة. ذلك بينما كانت تكافح من أجل العودة من خسارة إرسالها في المجموعة الثانية ضد هاتوكا لحجز مكانها في ربع نهائي بطولة تحدي الحبتور للتنس يوم الأربعاء.

قالت: "والدتي هنا، نعم، ووالداي يحاولان السفر معي قدر المستطاع، وهذا يعني لي الكثير حقاً."

قالت: "أعتقد أن كوني فلبينية، يجعل الأسرة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نحن نهتم بالعائلة كثيراً، كما تعلمون. أنا محظوظة جداً لأنني أصبحت رياضية محترفة، لأنني أعلم أن الكثير من الناس لا يحظون بهذا النوع من الدعم من والديهم، ولهذا السبب أشعر بالامتنان الشديد."

ابتسمت إيلا مرة أخرى عندما سُئلت عن تأثير نجاحها في جذب المزيد من الأطفال إلى ملاعب التنس في بلدها.