أفضل 10 لاعبات عالمياً يتنافسن في"دبي للتنس للسيدات"

جوف، التي لا تزال في العشرين من عمرها فقط، والتي خاضت بالفعل نهائيين كبيرين وحصدت عشرة ألقاب في الفردي في مسيرتها، تأمل في تحسين أدائها بعد خروجها من ربع النهائي في دبي العام الماضي. كما ستشارك مواطنتا الولايات المتحدة "جيسيكا بيجولا" و"إيما نافارو"، المصنفتان السادسة والتاسعة على التوالي، في بطولة دبي لمحترفات التنس، والتي تقام في الفترة من 16 إلى 22 فبراير.