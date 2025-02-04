أفضل 10 لاعبات عالمياً يتنافسن في"دبي للتنس للسيدات"
من المخطط أن تشارك أفضل 10 لاعبات في العالم في بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس هذا الشهر، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس بطولة رابطة محترفات التنس. ومنذ بداية البطولة في عام 2001، أثبتت بطولة السيدات أنها عرض منتظم للتنس من الطراز العالمي، حيث ظهرت أساطير مثل "مونيكا سيليس"، و"سيرينا ويليامز"، و"جوستين هينين" في ملعب دبي للتنس على مر السنين.
"بعد أن ارتقت البطولة إلى مرتبة ضمن سلسلة اتحاد لاعبات التنس المحترفات 1000نقطة في الموسم الماضي، من المتوقع أن تكون نسخة هذا العام حدثاً بارزاً ولا يُنسى، بتشكيلة رائعة من النجوم التي تشمل أفضل 40 لاعبة في العالم قبل بدء بطولة أستراليا المفتوحة.
وتتصدر البطولة المصنفة الأولى عالمياً "أرينا سابالينكا"، التي تعود إلى دبي للمرة التاسعة في مسيرتها. وأضافت بطلة جراند سلام ثلاث مرات لقبين آخرين إلى سيرتها الذاتية في عام 2024، حيث فازت ببطولة أستراليا المفتوحة الثانية في يناير قبل أن تفوز بلقبها الأول في بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر. واستعادت سابالينكا مكانتها في المرتبة الأولى على مستوى العالم في نهاية العام الماضي، متجاوزة "إيجا سوياتيك"، التي ستعود أيضاً إلى البطولة هذا الشهر.
وأصبحت سواتيك، التي تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي، بطلة للبطولات الأربع الكبرى خمس مرات في عام 2024، وحصلت على لقبها الرابع في بطولة رولان جاروس في أوائل يونيو.
وصلت اللاعبة البولندية إلى الدور نصف النهائي في دبي الموسم الماضي، حيث خسرت بمجموعتين متتاليتين أمام المتأهلة "آنا كالينسكيا"، التي كانت خارج قائمة أفضل 50 لاعبة في ذلك الوقت. ستسعى كل من سوياتيك وسابالينكا - اللتين تتصدران تصنيف رابطة محترفات التنس وهما حائزتان على العديد من الألقاب الكبرى - إلى الفوز بأول لقب لهما في دبي.
وسيشهد هذا العام أيضاً عودة اللاعبة التي تغلبت عليهما على أكبر مسرح في الشهر الماضي.
فازت الأمريكية "ماديسون كيز" بأول ألقابها الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة، وحققت ذلك بتغلبها على سوياتيك في نصف النهائي قبل أن تفاجئ سابالينكا في النهائي وتوقف سعي البيلاروسية للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في ملبورن.
جاء فوز ماديسون كيز ليعيدها إلى قائمة أفضل 10 لاعبات لأول مرة منذ عام 2020، وستصل إلى دبي بهدف البناء على ظهورها في ربع النهائي في 2023 عندما خسرت أمام "كوكو جوف".
وتحتل جوف، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة 2023، المركز الثالث على مستوى العالم ومن المقرر أن تعود إلى بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للمرة الرابعة. وبعد موسم صعب للاعبة الأمريكية، أصبحت جوف في نوفمبر أصغر لاعبة تفوز ببطولة التنس الاحترافية للسيدات بعد "ماريا شارابوفا" في عام 2004.
جوف، التي لا تزال في العشرين من عمرها فقط، والتي خاضت بالفعل نهائيين كبيرين وحصدت عشرة ألقاب في الفردي في مسيرتها، تأمل في تحسين أدائها بعد خروجها من ربع النهائي في دبي العام الماضي. كما ستشارك مواطنتا الولايات المتحدة "جيسيكا بيجولا" و"إيما نافارو"، المصنفتان السادسة والتاسعة على التوالي، في بطولة دبي لمحترفات التنس، والتي تقام في الفترة من 16 إلى 22 فبراير.
ستبدأ الفائزة باللقب العام الماضي في دبي، "جاسمين باوليني"، الدفاع عن لقبها وهي تتطلع إلى البناء على أفضل موسم لها حتى الآن. كان عام 2024 عاماً مميزاً لباوليني، حيث حصلت على لقبها الأول في اتحاد لاعبات التنس المحترفات 1000، واحتلت المركز الثاني في كل من رولان جاروس وويمبلدون، وفازت بالميدالية الذهبية في الزوجي في أولمبياد باريس.
وتحتاج اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً - والتي تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً - إلى محاكاة أدائها في دبي في الموسم الماضي لتحقيق ألقاب متتالية لأول مرة في مسيرتها. وتأتي خلف باوليني مباشرة في التصنيف "إيلينا ريباكينا"، بطلة ويمبلدون 2022 التي خسرت أمام كيز في ملبورن في دور الستة عشر. وتعود إلى دبي للمرة الخامسة، لتتجاوز إنجازها في عام 2020 عندما وصلت إلى النهائي لكنها خسرت أمام سيمونا هاليب.
وبعد أدائها الرائع في عام 2024، ستعود المصنفة الثامنة على العالم "تشين وين تشنغ" إلى الإمارات هذا الشهر أيضاً. وقد صنعت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً التاريخ في أولمبياد باريس الصيف الماضي بحصولها على أول ميدالية ذهبية للصين في فردي التنس، بفوزها على الكرواتية "دونا فيكيتش" بمجموعتين متتاليتين على ملعب فيليب شاترييه.
أضافت تشنغ ثلاثة ألقاب إلى مجموعتها العام الماضي ووصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ونهائيات رابطة محترفات التنس. وبعد خروجها المفاجئ من الدور الثاني في ملبورن، ستسعى تشنغ إلى استعادة مستواها الرائع في عام 2024 في ملعب دبي للسوق الحرة للتنس، في ظهورها الثالث على التوالي في البطولة.
وتحتل "باولا بادوسا" المركز العاشر في بطولة هذا العام، وهي تشارك للمرة الرابعة في البطولة هذا العام. ومع أربعة ألقاب فردية في مسيرتها، وصلت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً إلى نصف نهائي بطولة جراند سلام لأول مرة في الشهر الماضي في أستراليا، حيث هزمت الأمريكية جوف بمجموعتين متتاليتين. ولم تتقدم المصنفة العاشرة عالمياً الآن إلى ما بعد الجولة الأولى في دبي، لذا ستسعى جاهدة لتغيير مسيرتها هنا.
وقال "راميش سيدامبي"، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: "تظل بطولة رابطة محترفات التنس لهذا العام مرة أخرى حافلة بأفضل لاعبات العالم، حيث تعود بطلتنا الحالية جاسمين باوليني للدفاع عن لقبها".
"تعد هذه البطولة علامة فارقة في أسبوع رابطة محترفات التنس حيث نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين، والتي تسبق أسبوع رابطة لاعبي التنس المحترفين الـ33، لذلك من الرائع أن يتم تأكيد مشاركة هذا العدد الكبير من أفضل 40 لاعبة في العالم".
ومن جانبه، قال مدير البطولة صلاح تهلك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "تزداد أهمية حدث رابطة محترفات التنس على أجندة التنس العالمي عاماً بعد عام، وهو ما يؤكده حصول البطولة على وضع دائم ضمن بطولات رابطة محترفات التنس 1000 في عام 2024. من الملائم أن نرى هذا العدد الكبير من أفضل اللاعبات في العالم يتنافسن في النسخة الـ25 التاريخية في هذا العام".