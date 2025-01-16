"أستراليا المفتوحة 2025 ": جوائز ضخمة ومنافسات شرسة في ملبورن
لقد بدأنا للتو عاماً جديداً، ونحن على أعتاب بطولة الجراند سلام الأولى لهذا العام - بطولة أستراليا المفتوحة.
اجتمع أفضل لاعبي ولاعبات التنس في العالم في "ملبورن"، العاصمة الثقافية، لبدء ما يأملون أن يكون موسماً ناجحاً.
وكما جرت العادة، سيكون التقويم حافلاً بالبطولات، بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة، وويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ناهيك عن بطولات رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس التي تقام في مختلف أنحاء العالم. وتحظى هذه الرياضة بمتابعة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيف دبي أيضاً بطولة سوق دبي الحرة للتنس في مركز التنس بنادي الطيران، في حين تستضيف أبوظبي، العاصمة، بطولة أبوظبي المفتوحة.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن بطولة جراند سلام في ملبورن بارك.
موعد بطولة أستراليا المفتوحة
انطلقت البطولة في 12 يناير/كانون الثاني وتستمر حتى 26 منه.
أين تقام؟
تقام البطولة على ملعب "ملبورن بارك".
ما هي قيمة الجائزة لعام 2025؟
تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 96.5 مليون دولار أسترالي، بزيادة تقارب 12% عن الموسم السابق، حيث سيحصل البطل في فردي الرجال والسيدات على 3.5 مليون دولار أسترالي. وسيحصل الوصيف في كلا الفئتين على 1.9 مليون دولار أسترالي.
من هو المصنف الأول في فردي الرجال والسيدات؟
ويعد الإيطالي "يانيك سينر" المصنف الأول في فئة الرجال، في حين تعد البيلاروسية "أرينا سابالينكا" المصنفة الأولى في فئة السيدات.
من هم حاملو لقب فردي الرجال والسيدات؟
يعد الإيطالي "يانيك سينر" المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب فردي الرجال، فيما ستسعى البيلاروسية المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا للدفاع عن لقبها في فردي السيدات.
من فاز ببطولة الزوجي للرجال والسيدات العام الماضي؟
فاز الهندي "روهان بوبانا" والأسترالي "ماثيو إيبدن" بلقب زوجي الرجال العام الماضي، بينما فازت التايوانية "هسيه سو وي" والبلجيكية "إليس ميرتنز" بلقب زوجي السيدات. كما فازت "هسيه سو وي" بلقب الزوجي المختلط مع البولندي "يان زيلينسكي".
كيف تشاهد بطولة أستراليا المفتوحة في الإمارات؟
يستطيع المشاهدون في الإمارات العربية المتحدة مشاهدة كافة المباريات على قنوات beIN Sports.
من هو اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من ألقاب بطولة أستراليا المفتوحة في فردي الرجال والسيدات؟
يعد الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" اللاعب الأكثر نجاحاً بين الرجال برصيد 10 ألقاب، في حين فازت الأمريكية "سيرينا ويليامز" بسبعة ألقاب في فئة السيدات.
من هو أكبر بطل لبطولة أستراليا المفتوحة؟
فاز "كين روزوال" بالبطولة في عام 1972 عندما كان عمره 37 عاماً.
من هو أصغر بطل؟
كان اللاعب الأسطوري "ماتس ويلاندر" يبلغ من العمر 19 عاماً فقط عندما فاز بالبطولة في عام 1983.
من فاز بأكبر عدد من المباريات في البطولة؟
فاز المصنف الأول عالمياً سابقاً "روجر فيدرر" بـ102 مباراة.
من فاز بأكبر عدد من المباريات في تاريخ البطولات الأربع الكبرى؟
تفوق "ديوكوفيتش" على "فيدرر" في عدد الانتصارات، حيث تغلب على البرتغالي المتأهل "خايمي فاريا" بنتيجة 6-1 و6-7 (4) و6-3 و6-2 في الجولة الثانية من البطولة الجارية ليرفع رصيده إلى 430 انتصاراً بنسبة فوز بلغت 88.1%.
هل هناك قواعد خاصة باللباس في بطولة أستراليا المفتوحة؟
على الرغم من أن بطولة ويمبلدون تتمتع بتقاليد عريقة حيث يُلزَم اللاعبون بارتداء الملابس البيضاء، إلا أن بطولة ملبورن الكبرى لا تفرض مثل هذه القوانين. لكن من المهم للمشجعين أن يضعوا الطقس في اعتبارهم عند اختيار ملابسهم للبطولة، حيث يكون الجو غالباً حاراً في ملبورن في هذا الوقت من السنة. لذا، ستكون الملابس المريحة واستخدام واقي الشمس ضروريين."
هل تعلم؟
أقيمت البطولة على الملاعب العشبية حتى عام 1988 قبل أن يتم التحول إلى الملاعب الصلبة
لم يكن ملعب ملبورن هو المقر الدائم للبطولة منذ بدايتها، حيث أقيمت البطولة في خمس مدن في أستراليا منذ عام 1905. استضافتها سيدني 17 مرة، وأديلايد 14 مرة، وبريسبان ثماني مرات، وبيرث ثلاث مرات. كما أقيمت البطولة في نيوزيلندا مرتين.