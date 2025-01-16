"أستراليا المفتوحة 2025 ": جوائز ضخمة ومنافسات شرسة في ملبورن

وكما جرت العادة، سيكون التقويم حافلاً بالبطولات، بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة، وويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ناهيك عن بطولات رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس التي تقام في مختلف أنحاء العالم. وتحظى هذه الرياضة بمتابعة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيف دبي أيضاً بطولة سوق دبي الحرة للتنس في مركز التنس بنادي الطيران، في حين تستضيف أبوظبي، العاصمة، بطولة أبوظبي المفتوحة.