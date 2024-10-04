"أبوظبي للتنس" تستقطب نخبة اللاعبين العالميين
كشفت رابطة التنس العالمية، يوم الجمعة، عن تشكيلة مليئة بالنجوم من اللاعبين لموسمها الثالث، المقرر إقامته في ملعب الاتحاد الشهير من 19 إلى 22 ديسمبر.
"من المقرر أن يجتمع نخبة من نجوم الرياضة، بما في ذلك اثنان من الحائزين على الميداليات الذهبية الأولمبية، وخمسة من أبطال البطولات الأربع الكبرى، وستة من أفضل 12 لاعباً، وستة من أفضل 10 لاعبات، في الاتحاد أرينا. ويستعد مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة وميرال، لاستضافة 'أعظم عرض على الملعب' مرة أخرى."
"تشارك بطلة ويمبلدون 2024 باربورا كريجشيكوفا (المصنفة العاشرة عالمياً للسيدات) والفائزة بالميدالية الذهبية في زوجي السيدات في باريس 2024 ياسمين باوليني (المصنفة الخامسة عالمياً للسيدات) لأول مرة في البطولة. ومن المقرر أن يعود ما يصل إلى 14 من نجوم التنس إلى بطولة العالم للتنس 2024، التي يُتوقع أن تكون أكبر وأكثر إثارة من أي وقت مضى."
"ستعود أرينا سابالينكا (المصنفة الثانية عالمياً للسيدات) إلى دوري التنس العالمي بعد فوزها مؤخراً ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب المصنفة الأولى عالمياً "إيغا سواتيك"، التي حصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى لقبها الثالث على التوالي في بطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام."
"تضم التشكيلة أيضاً لاعبات من بين الأفضل، مثل "ميرا أندريفا" (المصنفة 22 عالمياً) الحائزة على الميدالية الفضية في زوجي السيدات في باريس 2024، وإيلينا ريباكينا (المصنفة الرابعة عالمياً)، و"بولا بادوسا" (المصنفة 19 عالمياً)، وكارولين جارسيا (المصنفة 36 عالمياً)."
"في هذه الأثناء، سيشارك "دانييل ميدفيديف" (المصنف الخامس عالمياً للرجال) و"أندريه روبليف" (المصنف السادس عالمياً للرجال)، اللذان كانا جزءاً من فريق بجي إيغيلس الفائز بلقب دبليو تي أل لعام 2023، في المسابقة مرة أخرى. كما سيشارك في المنافسة وصيف بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2024 "تايلور فريتز" (المصنف السابع عالمياً للرجال)، و"هوبرت هوركاتش" (المصنف الثامن عالمياً للرجال) وكاسبر رود (المصنف التاسع عالمياً للرجال)."
"ومن بين نجوم الرجال، سيعود "ستيفانوس تسيتسيباس" (المصنف 12 عالمياً)، و"سوميت ناجال" (المصنف 83 عالمياً)، والأسترالي "نيك كيرجيوس"، للمشاركة في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في أبوظبي."
وقد استقطبت النسخة السابقة من سباقات القدرة العالمية أكثر من 20 ألف مشارك وتم بثها مباشرة في أكثر من 125 دولة. كما شهد الحدث أيضاً أداء فنانين عالميين في جزيرة ياس.
يمكن لحاملي تذاكر الحفلات الموسيقية تعزيز تجربتهم في بطولة دبليو تي أل من خلال الحصول على تذكرة تنس إضافية مخفضة لمباريات اليوم. التذاكر متاحة على موقع etihadarena.ae.
القائمة الكاملة للاعبين المشاركين في بطولة العالم للتنس 2024
الرجال:
دانييل ميدفيديف (المصنف الخامس على مستوى العالم للرجال)
أندري روبليف (المصنف السادس على مستوى العالم للرجال)
تايلور فريتز (المصنف السابع على مستوى العالم للرجال)
هوبرت هوركاتش (المصنف الثامن على مستوى العالم)
كاسبر رود (المصنف التاسع على مستوى العالم للرجال)
ستيفانوس تسيتسيباس (رقم 12 على مستوى العالم للرجال)
سوميت ناجال (المصنف رقم 83 على مستوى العالم للرجال)
نيك كيرجيوس
السيدات :
إيجا سوياتيك (المصنفة الأولى على مستوى العالم للسيدات)
أرينا سابالينكا (المصنفة الثانية على مستوى العالم للسيدات)
إيلينا ريباكينا (المصنفة الرابعة على مستوى العالم للسيدات )
ياسمين باوليني (المصنفة الخامسة على مستوى العالم للسيدات)
باربورا كريجيكوفا (المصنفة العاشرة على مستوى العالم للسيدات)
باولا بادوسا ( المصنفة 19 على مستوى العالم للسيدات)
ميرا أندرييفا (المصنفة رقم 22 على مستوى العالم للسيدات)
كارولين جارسيا (المصنفة رقم 36 على مستوى العالم للسيدات)