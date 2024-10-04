"أبوظبي للتنس" تستقطب نخبة اللاعبين العالميين

"من المقرر أن يجتمع نخبة من نجوم الرياضة، بما في ذلك اثنان من الحائزين على الميداليات الذهبية الأولمبية، وخمسة من أبطال البطولات الأربع الكبرى، وستة من أفضل 12 لاعباً، وستة من أفضل 10 لاعبات، في الاتحاد أرينا. ويستعد مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة وميرال، لاستضافة 'أعظم عرض على الملعب' مرة أخرى."