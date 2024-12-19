أبوظبي تستضيف أبرز النجوم في بطولة العالم للتنس

وسيضم الموسم الثالث من بطولة العالم للتنس أربعة فرق: "اونور إف اكس إيجلز" و "تي إس إل هوكس" و "غيم تشينجرز فالكونز" و "كايتس"، كل منها يتألف من أربعة لاعبين. في النسخة السابقة، توج فريق "إيجلز"، بقيادة "دانييل ميدفيديف" و "أندريه روبليف" و "ميرا أندريفا" و "صوفيا كينين"، باللقب. مع مشاركة وجوه جديدة هذا العام، تم إعادة ترتيب الفرق لجعل البطولة أكثر إثارة من أي وقت مضى.