أبوظبي تستضيف أبرز النجوم في بطولة العالم للتنس
تستضيف أبوظبي اليوم 19 ديسمبر أعظم عرض على الملعب بمشاركة أفضل لاعبي التنس وأبرز نجوم الموسيقى في الدوري العالمي للتنس في موسمه الثالث.
ومن المقرر أن تقام البطولة في الاتحاد أرينا في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر، وتحظى بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة ميرال.
وسيضم الموسم الثالث من بطولة العالم للتنس أربعة فرق: "اونور إف اكس إيجلز" و "تي إس إل هوكس" و "غيم تشينجرز فالكونز" و "كايتس"، كل منها يتألف من أربعة لاعبين. في النسخة السابقة، توج فريق "إيجلز"، بقيادة "دانييل ميدفيديف" و "أندريه روبليف" و "ميرا أندريفا" و "صوفيا كينين"، باللقب. مع مشاركة وجوه جديدة هذا العام، تم إعادة ترتيب الفرق لجعل البطولة أكثر إثارة من أي وقت مضى.
وسيلعب كل من "إيلينا ريباكينا" و"كارولين جارسيا" و"أندريه روبليف" و"دينيس شابوفالوف" مع فريق "غيم تشينجرز فالكونز"، بينما سيلعب ضمن فريق "تي إس إل هوكس" كل من "أرينا سابالينكا" و"ميرا أندريفا" و"سوميت ناجال" و"جوردان طومسون".
كما سيمثل كل من "إيغا سوايتك" و "ستيفانوس تسيتسيباس" و "ألكسندر شيفتشينكو" و "باولا بادوسا" فريق "اونور إف اكس إيجلز"، بينما سيمثل كل من "سيمونا هاليب" و "جاسمين باوليني" و "نيك كيرجيوس" و "كاسبر رود" فريق "كايتس".
وستتنافس جميع الفرق بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل فريق مباراة واحدة ضد الآخر، وسيتأهل الفريقان الأول والثاني الحاصلان على أكبر عدد من الانتصارات إلى المباراة النهائية المقررة في 22 ديسمبر.
تتكون كل مباراة من أربع مجموعات: فردي الرجال، وفردي السيدات، ومجموعتين زوجيتين، والتي قد تتضمن زوجي الرجال، أو زوجي السيدات، أو الزوجي المختلط، حسب ما يحدده الفريق الذي يفوز برمي العملة.
وسيتبع الدوري العالمي للتنس أيضاً تنسيقاً فريداً، حيث إذا فاز الفريق المتأخر بالمجموعة الرابعة، تنتقل المباراة إلى الوقت الإضافي.
تستمر المباريات الإضافية حتى يفوز الفريق المتصدر بمباراة أخرى أو حتى يصل الفريق المتأخر إلى مجموع نقاط المباراة. إذا كانت نتائج المباريات متساوية، فسيتم تحديد المباراة عن طريق ركلات الترجيح.
سيستمر نفس اللاعبون المشاركون في المجموعة الرابعة في اللعب خلال المباراة الحاسمة. يفوز أول من يصل إلى عشر نقاط، وفي حالة التعادل 9-9، ستستمر المباراة حتى يتم حسم النتيجة. سيمنح الفائز بمباراة الحسم لعبة واحدة ويكسب نقطتين إضافيتين.
مع تنافس الفرق على المراكز الأولى، ستؤثر كل مباراة على ترتيبهم، الذي يُحدد بناءً على عدد المباريات التي فازوا بها. وإذا تعادلت الفرق في إجمالي النقاط، فسيتم اللجوء إلى سجل المواجهات المباشرة ونسبة الفوز في المباريات لتحديد الترتيب.
سيبدأ الموسم بمباراة افتتاحية مثيرة حيث سيواجه فريق "غيم تشينجرز فالكونز"، الذي يضم نجوماً كباراً مثل "ريباكينا" و "روبليف"، فريق "تي إس إل هوكس"، بقيادة المصنفة الأولى عالمياً للسيدات "سابالينكا" ونجمة التنس الهندية "ناجال".
في هذه الأثناء، سيقود "سويانتيك" و "تسيتسيباس" حامل اللقب، "اونور إف اكس إيجلز"، ضد فريق "كايتس"، الذي يضم بطل جراند سلام مرتين "هاليب" والمفضل لدى الجماهير "كيرجيوس".
وفي اليوم الثاني (20 ديسمبر)، سيواجه فريق "كايتس" فريق "غيم تشينجرز فالكونز"، بينما سيواجه فريق "تي إس إل هوكس" فريق "اونور إف اكس إيجلز" في المباراة المسائية.
في اليوم قبل الأخير (21 ديسمبر)، سيلعب فريقا "تي إس إل هوكس" و "كايتس" المباراة الافتتاحية، تليها المباراة الأخيرة في مرحلة الدوري بين فريقي "غيم تشينجرز فالكونز" و "اونور إف اكس إيجلز". ستقام المباراة النهائية للموسم الثالث من دوري التنس العالمي في 22 ديسمبر.