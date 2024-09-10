أبوظبي: بطولة"مبادلة" للتنس تستقطب أفضل اللاعبين
من المقرر أن تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في نسختها الثالثة في عام 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية في وقت سابق من هذا العام. وقد ساهمت هذه النسخة الناجحة في تعزيز سمعة البطولة كحدث من الدرجة الأولى على حلبة التنس العالمية.
وأعلنت رابطة التنس للسيدات و(شركة اي ام جي) أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس ستعود مرة أخرى إلى أبوظبي من 1 إلى 8 فبراير 2025 في مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.
احتفالاً بإطلاق مبيعات التذاكر لبطولة (دبليو اي تي 500 )، تقدم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة فرصة حصرية للمشجعين للفوز برحلة لمرة واحدة في العمر إلى بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة في واشنطن العاصمة في يوليو 2025.
وتشمل الجائزة تذاكر الطيران، والإقامة، وتذكرتين في اي بي VIP لحضور بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى تجارب فريدة أخرى. للحصول على فرصة الفوز بهذه الجائزة الرائعة، ما عليكم سوى شراء تذكرة لحضور بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة قبل 30 سبتمبر/أيلول، وستدخلون تلقائياً في السحب.
وبمشاركة 28 لاعبة في فردي السيدات و16 فريقاً من أفضل الفرق الزوجية، تهدف النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى البناء على نجاح البطولة الحالية. في النسخة السابقة، أحرزت بطلة جراند سلام السابقة والمصنفة الرابعة عالمياً، "إيلينا ريباكينا"، لقب الفردي، بينما فازت بيثاني "ماتيك ساندز" و"صوفيا كينين" بلقب الزوجي. يتوقع أن تشهد البطولة القادمة، التي ستضم ثمانية من أفضل 20 لاعبة في العالم هذا العام، تنافساً مشابهاً بنفس الحماس والمهارة.
وتمثل بطولة دبليو اي تي 500 ، التي تستضيفها شركة مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، تقارباً رائعاً بين التميز الرياضي والترفيه. وستقام بطولة عام 2025 على مدار ثمانية أيام من الحماس، حيث ستأخذ عشاق التنس في رحلة من التصفيات الافتتاحية إلى النهائيات المثيرة في 8 فبراير.
وقالت "بورشيا آرتشر"، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس: "نحن متحمسون للغاية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مرة أخرى في موسم 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية، والتي شهدت مشاركة ثمانية من أفضل 20 لاعبة في العالم."
"يعد التنظيم الاستثنائي للبطولة وقاعدتها الجماهيرية الحماسية من الأسباب التي تجعل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة المفضلة لدى لاعبات رابطة محترفات التنس. تقدّر اللاعبات الاستقبال الحار التي يتمتعن به في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة."
وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن البطولة ستعزز النجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية.
وقال العواني: "نواصل العمل بشكل مطرد لتعزيز نجاح هذه البطولة المرموقة، بعد التميز الذي أظهرته في النسختين الماضيتين".
وأضاف أن البطولة تؤكد التزامنا باستضافة فعاليات عالمية المستوى في أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية. وتدعم هذا الالتزام ثقة الاتحادات والمنظمات الرياضية الرسمية، فضلاً عن البنية التحتية الاستثنائية التي تضع أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً، وتجذب كبار نجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم.
وأضاف حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: "تعد النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بأن تكون الأفضل على الإطلاق، حيث ستقدم تجربة استثنائية تحتفي برياضة التنس العالمية. يبرز التزامنا بهذا الحدث تفانينا في دعم رياضة التنس الاحترافية للسيدات، وتعزيز الحضور العالمي لأبوظبي، وتوسيع نطاق المشاركة من خلال تجارب رياضية عالمية مميزة".
إلى جانب الأحداث المثيرة التي تُقام على أرض الملعب، تعد منصة المشجعين بتجربة غامرة تناسب جميع الأعمار. يمكن للأطفال حضور الأيام الخمسة الأولى من البطولة مجاناً، بينما تبدأ أسعار التذاكر للبالغين من 25 درهماً إماراتياً. هذا يعكس التزام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بالتنس بتوفير تجربة مميزة وشاملة لجميع أفراد العائلة، مما يجعلها حدثاً يناسب الجميع".