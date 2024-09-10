أبوظبي: بطولة"مبادلة" للتنس تستقطب أفضل اللاعبين

وبمشاركة 28 لاعبة في فردي السيدات و16 فريقاً من أفضل الفرق الزوجية، تهدف النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إلى البناء على نجاح البطولة الحالية. في النسخة السابقة، أحرزت بطلة جراند سلام السابقة والمصنفة الرابعة عالمياً، "إيلينا ريباكينا"، لقب الفردي، بينما فازت بيثاني "ماتيك ساندز" و"صوفيا كينين" بلقب الزوجي. يتوقع أن تشهد البطولة القادمة، التي ستضم ثمانية من أفضل 20 لاعبة في العالم هذا العام، تنافساً مشابهاً بنفس الحماس والمهارة.