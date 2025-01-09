وفاة اللاعب البارالمبي الإماراتي : اتهامات بالقتل الخطأ ضد الاتحاد البريطاني

ذكر ممثلو الادعاء البريطانيون يوم الأربعاء أن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى والرئيس الرياضي السابق لحدث بارالمبي يواجهان اتهامات بوفاة الرياضي الإماراتي عبد الله حيايي في عام 2017 أثناء تدريبه في لندن.

كان حيايي من الإمارات العربية المتحدة، لاعب رمي في فئة F34 يستعد لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية 2017 في مركز "نيوهام" الترفيهي عندما سقط عليه قفص رمي معدني.

وأعلنت هيئة الادعاء العام البريطانية في بيان أن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى اتُهم بالقتل الخطأ وجريمة بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل. وقالت هيئة الادعاء العام إن رئيس الرياضة لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية لعام 2017، "كيث ديفيز"، البالغ من العمر 77 عاماً، اتُهم أيضاً بالإهمال الجسيم والقتل الخطأ وجريمة بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل.

ومن المقرر أن يظهر كل من الاتحاد البريطاني لألعاب القوى وديفيز أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن في 31 يناير/كانون الثاني.

ورفضت هيئة ألعاب القوى البريطانية التعليق بسبب الإجراءات المقبلة. ولم يتسن الوصول إلى ديفيز للتعليق.