مبادرة "غرس" تنطلق بموسمها الجديد في دبي لتعزيز القيم الرياضية

أطلق مجلس دبي الرياضي فعاليات الموسم الجديد (2025 – 2026) من مبادرة "غرس" التربوية الرائدة، التي تأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33. تهدف المبادرة إلى ترسيخ القيم السلوكية والأخلاقية لدى منتسبي الأندية الرياضية في الإمارة، وإعداد الشاب الرياضي بشكل متكامل وتحصينه ضد المخاطر، مع إكسابه السلوكيات الإيجابية والمهارات الحياتية اللازمة لبناء شخصيته والمساهمة في خدمة مجتمعه.
ترتكز مبادرة "غرس" على 4 محاور أساسية هي: تعزيز القيم السلوكية والأخلاقية، تثقيف اللاعبين وتطوير المهارات الحياتية، تعزيز الوعي الصحي والسلامة، وتنظيم أنشطة ميدانية لزيادة التفاعل المجتمعي. وتتنوع آليات التنفيذ بين المحاضرات التوعوية، ورش العمل التفاعلية، المناقشات الجماعية، التدريب العملي، والاستشارات الفردية.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أندية دبي ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية. وفي هذا الصدد، عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً ضم ممثلين عن شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أوقاف دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الإمارات للسياقة، إضافة إلى ممثلي أندية شباب الأهلي دبي، الوصل، النصر، حتا، الشطرنج، ونادي دبي لأصحاب الهمم.
وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات البارزة للمبادرة التي تُعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية منذ انطلاقها عام 2013، حيث شاركت فيها أكثر من 30 مؤسسة اتحادية ومحلية، ونظمت أكثر من 1350 محاضرة استفاد منها أكثر من 45,000 من منتسبي الأندية والمدارس.
كما نوقشت الخطة المستقبلية للمبادرة التي تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية، وتتضمن إطلاق مشاريع وبرامج لترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة وتوفير خدمات متصلة بحياة الأفراد في مجالات المجتمع، الصحة، التعليم، الثقافة، والرياضة.
وفي إطار التعاون، استعرضت شرطة دبي برنامج "رياضي واعٍ" الذي سيُطلق ضمن المبادرة، ويتضمن فعاليات ومحاضرات حول السلامة المرورية، مخاطر شغب الملاعب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية. كما عرضت أوقاف دبي خطتها لتعزيز الوعي بمفهوم الوقف والعمل الخيري وتنمية روح العطاء لدى الرياضيين.
من جهتها، ستقدم هيئة الطرق والمواصلات فعاليات للتوعية بقواعد السياقة الآمنة عبر دورات في القيادة الافتراضية والتوعية باستخدام السكوتر الإلكتروني، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للسياقة. فيما قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري برنامجها "نبراس" التوعوي. واستعرضت هيئة تنمية المجتمع برنامج "أندية صديقة للطفل" والأنشطة المتعلقة بحماية الطفل في المؤسسات الرياضية. وسيتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل دوائر حكومية ومؤسسات رياضية أخرى لتقديم أنشطة توعوية متنوعة خلال الموسم.
يأتي برنامج "غرس" ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، الهادفة إلى خلق بيئة رياضية آمنة وجاذبة للمواهب، ويتضمن تنظيم ورش عمل ومحاضرات وجلسات نقاشية على مدار العام تستهدف اللاعبين والإداريين والمدربين وأولياء الأمور وسائقي الحافلات.