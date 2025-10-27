مبادرة "غرس" تنطلق بموسمها الجديد في دبي لتعزيز القيم الرياضية

ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أندية دبي ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية. وفي هذا الصدد، عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً ضم ممثلين عن شرطة دبي، هيئة تنمية المجتمع، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أوقاف دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الإمارات للسياقة، إضافة إلى ممثلي أندية شباب الأهلي دبي، الوصل، النصر، حتا، الشطرنج، ونادي دبي لأصحاب الهمم.