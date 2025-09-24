قرعة "كأس رئيس الدولة" ترسم ملامح موسم كروي حافل بالإثارة

وقال معاليه: "إن نتائج القرعة تمنح فرق الأندية فرصاً متساوية للتحضير للمباريات, لذا نأمل أن نرى عروضاً فنية مبهرة تسّر الخاطر وتسعد عشاق اللعبة. نحن على ثقة أن الجمهور سيحّول مباريات البطولة إلى متعة كروية, وصولاً إلى النهائي الأغلى الذي يُقام في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي. نؤكد من جديد, أن الكأس الغالية أكثر من منافسة كروية, بل هي مناسبة اجتماعية تبرز فيها الروح الوطنية, معززة بتراث الإمارات العريق المبني على قيم التسامح والتعايش."