دبي تستعد لسباق "لي تاب" 2026: تحديات جديدة وتجربة مثيرة لعشاق الدراجات

تُعدّ "قرية السباق" المعزَّزة في "إكسبو دبي" من أبرز مزايا نسخة 2026، حيث ستكون المركز الرئيسي للدرّاجين والعائلات وعشاق الحدث طوال عطلة نهاية الأسبوع. بدعم من شريكها الرئيسي "شكودا" (Škoda) وشركاء آخرين، ستستضيف القرية برنامجًا موسّعًا من الفعاليات، وبعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية، ترتقي نسخة 2026 بتلك المعايير، حيث توفر المزيد من التجارب المجتمعية للدرّاجين بدءًا من سبتمبر وحتى يناير، فستضيف عددًا أكبر من العارضين والتحديات التفاعلية داخل القرية، وتطلق مبادرات جديدة لتشجيع مشاركة السيدات. بالإضافة إلى استهداف الجمهور الدولي عبر توفير باقات خاصّة تجمع بين المشاركة في السباق والإقامة في دبي.