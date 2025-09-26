دبي تستعد لسباق "لي تاب" 2026: تحديات جديدة وتجربة مثيرة لعشاق الدراجات

أعلن سباق "لي تاب دبي" للدرّاجات الهوائية من "طواف فرنسا" (L’Etape Dubai by Tour de France)، عن إطلاق نسخة 2026 بمسارات سباق جديدة كليًا وبرنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات المصاحبة. يقام هذا الحدث العالمي بالشراكة مع "شكودا" (Škoda) ودعم من "مجلس دبي الرياضي". حيث تُقام المغامرة الشيقة يومي 24 و 25 يناير القادم، وهي تتيح للدرّاجين الهواة والعائلات فرصة فريدة لعيش تجربة ترتكز على الروح الحقيقية لأشهر سباقات الدرّاجات الهوائية في العالم، وذلك في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم فتح باب التسجيل الرسمي للمشاركة الآن أمام جميع الراغبين في خوض تحديات وفعاليات السباق.
تتميز نسخة 2026 من سباق "لي تاب دبي" للدرّاجات الهوائية من "طواف فرنسا" بمسارات جديدة ومذهلة تتخذ من دبي خلفية أخاذة لها، حيث تنطلق من "حي دبي للتصميم" (D3) وتصل إلى "قرية إكسبو". وتم تصميم المسارات لتوفر تحديًا ومتعة لجميع المستويات، حيث تعبر بالدرّاجين بين أروع معالم دبي الأيقونية وتنقسم السباقات إلى السباق الملحمي (Epic Race): المسار الأطول ويمتد لمسافة 112 كيلومتراً. والسباق الكلاسيكي (Classic Race): مسار أسهل يمتد لمسافة 61 كيلومتراً.
سينطلق المشاركون من قلب حي دبي للتصميم، مروراً بوسط المدينة، قبل التوجه إلى مسارات جديدة تشمل لفة حول "القرية العالمية"، مما يسلط الضوء على المزيد من المعالم المعروفة في الإمارة، سيكون خط النهاية، بالإضافة إلى البرنامج غير التنافسي يوم السبت، في "قرية إكسبو". تم اختيار هذا الموقع لما يتميز به من مرافق عالمية المستوى وأجواء ترحيبية، لضمان تجربة لا تُنسى.
ولجعل الحدث مهرجاناً رياضيًا متكاملاً، سيشهد البرنامج فعاليات مصاحبة مناسبة لجميع الأعمار والقدرات، مثل التجربة العائلية (Family Experience): لمسافة 20 كيلومتراً. وسباق الأطفال (Kids' Race) ويتراوح من 300 متر إلى 1.8 كيلومتر، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية، وتجميع الدرّاجين من مختلف الفئات للاحتفاء برياضة الدرّاجات الهوائية.
تماشياً مع روح سباق "طواف فرنسا" الراقية، ستتيح نسخة 2026 من "لي تاب دبي" للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم مجددًا ضمن فئات الانطلاق السريع المتزايدة الإقبال، والمنافسة على الفوز بالقمصان الشهيرة لـ "طواف فرنسا". كما سيحظى المشاركون بفرصة لقاء عدد من الدرّاجين الأسطوريين في "طواف فرنسا"، واختتام إنجازاتهم على خط النهاية بأسلوب احتفالي حقيقي.
قرية السباق في إكسبو: مركز الاحتفال والأنشطة
تُعدّ "قرية السباق" المعزَّزة في "إكسبو دبي" من أبرز مزايا نسخة 2026، حيث ستكون المركز الرئيسي للدرّاجين والعائلات وعشاق الحدث طوال عطلة نهاية الأسبوع. بدعم من شريكها الرئيسي "شكودا" (Škoda) وشركاء آخرين، ستستضيف القرية برنامجًا موسّعًا من الفعاليات، وبعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية، ترتقي نسخة 2026 بتلك المعايير، حيث توفر المزيد من التجارب المجتمعية للدرّاجين بدءًا من سبتمبر وحتى يناير، فستضيف عددًا أكبر من العارضين والتحديات التفاعلية داخل القرية، وتطلق مبادرات جديدة لتشجيع مشاركة السيدات. بالإضافة إلى استهداف الجمهور الدولي عبر توفير باقات خاصّة تجمع بين المشاركة في السباق والإقامة في دبي.
مجلس دبي الرياضي
وأعرب عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح النسخة الافتتاحية من سباق "لي تاب دبي" المقدم من "طواف فرنسا". وأكد شريف أن هذا النجاح يبرهن على قدرة الكوادر الوطنية على تنظيم فعاليات عالمية المستوى وتقديم تجربة متميزة للمشاركين. وأشار إلى أن السباق فريد من نوعه كونه يربط بين أيقونتين عالميتين هما دبي و"تور دي فرانس".
وأضاف يتوقع المجلس زيادة في عدد ونوعية المشاركين في نسخة 2026، خاصة من الدراجين الدوليين الباحثين عن خوض تجربة فريدة تحت مظلة "طواف فرنسا" وفي بيئة دبي العالمية. ويعمل المجلس على ترسيخ السباق كـ محطة سنوية بارزة في قائمة البطولات الدولية، لما له من أثر إيجابي على السياحة الرياضية والاقتصاد المحلي وصورة دبي الدولية. كما سيتم استثمار الحدث في برامج ومبادرات مجتمعية لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤية القيادة في جعل دبي مركزًا عالميًا للرياضة. واختتم شريف بتوجيه الشكر لجميع الشركاء، مؤكداً التزام المجلس بضمان استمرارية وتطور الحدث في السنوات القادمة.
وأعرب فيروز القزي، مدير سباق "لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية" من "طواف فرنسا"، عن اعتزازه بالنمو الذي يحققه الحدث بعد النجاح الكبير لنسخته الافتتاحية التي جمعت أكثر من ألف درّاج من الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
وأكد القزي أن "لي تاب دبي" أصبح الآن فعالية أساسية ضمن الروزنامة الرياضية الإقليمية، مشيراً إلى أن نسخة 2026 سترتقي بهذا الزخم من خلال توفير مسارات جديدة. وتقديم المزيد من التجارب المجتمعية. بالإضافة إلى إطلاق قرية سباق موسّعة مصممة لتلبية احتياجات الدراجين الشغوفين والعائلات.
واختتم القزي بتوجيه الشكر لـ "شكودا الشرق الأوسط"، و**"مجلس دبي الرياضي"، و"شرطة دبي"، وجميع الشركاء، مؤكداً تطلعه للترحيب بمزيد من الدراجين لمشاركة الروح الفريدة التي تميّز "طواف فرنسا" في دبي.
وكانت النسخة الافتتاحية من ’لي تاب دبي‘ قد استقطبت 1,000 مشارك، من بينهم 243 درّاجاً دولياً و266 إماراتياً، مما جعلها المناسَبة الأضخم من نوعها بنسختها الأولى في رياضة الدرّاجات الهوائية للهواة بدولة الإمارات. وتعزيزاً لمكانتها كمنصّة رائدة للدرّاجين الهواة كي يتمكّنوا من تجربة روح ’طواف فرنسا‘ في الشرق الأوسط، تسعى نسخة 2026 من ’لي تاب دبي‘ للارتكاز على هذا الزخم والارتقاء به للأعلى عبر استضافة 2,000 درّاج ضم الفئات المختلفة. ومن خلال ما تتميّز به من مزيج بين السباقات التنافسية والتجارب الملائمة للعائلات والفعاليات المجتمَعية، تَعِدُ نسخة 2026 باستعراض المستويات المتنامية من الشغف في دبي برياضة الدرّاجات الهوائية على نطاق أوسع.