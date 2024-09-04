دبي تحتضن النسخة السادسة من بطولة العمال الرياضية

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الدورة تساهم في تحقيق أهداف مهمة لصحة وسعادة المجتمع وشغل أوقات فراغ العمال، ونطمح إلى أن يتجاوز عدد المشاركين من الرجال والنساء حاجز الـ 100 ألف مشارك، وتقام الدورة الحالية على مدى ستة أشهر، وتمتد الأنشطة الموجهة للعمال على مدار العام، حيث سيتم تنظيم بطولات أخرى مثل دوري كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت، وبعدها يلتقي الفائزون في كل بطولة في دوري الأبطال.