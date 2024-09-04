دبي تحتضن النسخة السادسة من بطولة العمال الرياضية
تنطلق فعاليات الدورة السادسة من دورة دبي الرياضية العمالية في مختلف أنحاء الإمارة في 15 سبتمبر المقبل، حيث عزز المنظمون نسخة هذا العام من خلال توسيع عدد الرياضات المشاركة إلى 12 رياضة.
وتشهد البطولة هذا العام أيضاً زيادة في عدد البطولات المخصصة للمرأة العاملة، وهي بطولة الريشة الطائرة، واليوغا، وبطولة الثراش بول، وبالإضافة إلى ذلك، سيلتقي الفائزون بكل بطولة في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق.
وتقام الفعالية تحت شعار "إسعادهم هدفنا"، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 46 ألف عامل وعاملة من 270 شركة.
ويقام الحدث بتنسيق من مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالإضافة إلى الجمارك وأمن الموانئ، ويستمر حتى 23 فبراير 2025.
"إسعادهم هو هدفنا"
وستقام الفعاليات الرياضية بما في ذلك كرة القدم والكرة الطائرة والكريكيت وغيرها من الرياضات، في عشرة مواقع مختلفة في مواقع السكن العمالي المتنوعة في دبي.
وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، في كلمته خلال النسخة السادسة من الحدث السنوي الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إن دورة دبي الرياضية العمالية هي مبادرة مشتركة بين مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وتقام تحت شعار "إسعادهم هدفنا".
"تحتل هذه البطولة مكانة خاصة في أجندتنا الرياضية السنوية ونحرص على استمراريتها وتطويرها انطلاقاً من حرصنا على إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة كونها أحد أهم مصادر الصحة والسعادة والنشاط وهو ما ينعكس على زيادة إنتاجيتهم وروحهم الإيجابية بما يحقق الاستدامة والتقدم".
مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية
وأكد الأمين العام لمركز دبي للإحصاء أهمية مثل هذا الحدث للمجتمعات العمالية في دبي.
وأضاف: "نحرص على أن يتضمن برنامج المنافسة فعاليات رياضية متنوعة تناسب ثقافات وقدرات وهوايات العمال من مختلف الجنسيات، ونوفر كافة السبل لضمان مشاركتهم بكل سعادة وحماس".
كما أكد مسؤولون كبار آخرون على الدور الحاسم الذي يلعبه العمال في عملية التنمية، وأن سعادتهم تشكل جزءاً مهماً من رسالة الدولة واستراتيجيتها في جعل الإمارة أفضل مكان للعمل والعيش فيه.
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن الدورة تساهم في تحقيق أهداف مهمة لصحة وسعادة المجتمع وشغل أوقات فراغ العمال، ونطمح إلى أن يتجاوز عدد المشاركين من الرجال والنساء حاجز الـ 100 ألف مشارك، وتقام الدورة الحالية على مدى ستة أشهر، وتمتد الأنشطة الموجهة للعمال على مدار العام، حيث سيتم تنظيم بطولات أخرى مثل دوري كرة القدم والكرة الطائرة والكريكت، وبعدها يلتقي الفائزون في كل بطولة في دوري الأبطال.
وأكد كبار المسؤولين إدراكهم لأهمية العمال في خطتهم باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في تنمية واستدامة أي مجتمع.
وأضاف العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: «تشهد البطولة هذا العام زيادة في عدد الرياضات والمشاركين، وهذا مؤشر على سلامة الخطة التي وضعناها لجعل إمارة دبي المدينة الأسعد والأكثر أماناً في العالم».
"انتظار بفارغ الصبر"
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز على هامش الحدث، قال المغترب الباكستاني "محمد سهيل أصغر" إنه ينتظر البطولة بفارغ الصبر.
يعيش في سكن العمال في مجمع دبي للاستثمار ويعمل لدى شركة "هوت باك "كمشرف، ويجد الرجل البالغ من العمر 36 عاماً متعة كبيرة في ممارسة لعبة الكريكيت كل يوم أحد.
وأضاف محمد: "بالنسبة لي، تمثل جلسات التدريب هذه أبرز ما يميز الأسبوع. فهي توفر استراحة ضرورية للغاية من الروتين، وتوفر شعورًا بالانتماء للمجتمع وفرصة للمشاركة في رياضة أحبها. لقد شاركت في العام الماضي أيضًا لكننا خسرنا في الدور نصف النهائي، لذا فإننا نتدرب بشكل أكثر جدية هذا العام".
وتمثل البطولة حدثًا مهمًا للعديد من العمال مثله، الذين يتركون منازلهم وعائلاتهم وراءهم، مما يسمح لهم بإظهار مهاراتهم والاستمتاع بالرفقة والفخر بمشاركتهم.
"نفتقد جميعًا عائلاتنا. في الوطن، لدي أمي وإخوتي وأخواتي وزوجتي. إنهم السبب وراء وصولنا إلى هذا الحد والعمل هنا. ومع ذلك، فإن المشاركة في هذه الأحداث الرياضية تحافظ على عقولنا منتعشة وترفع من معنوياتنا. لهذا السبب، أستيقظ مبكرًا كل يوم أحد وأتحمس للتمرين، وأنتظر بفارغ الصبر الحدث القادم"، أضاف المغترب الذي عاش هنا منذ 13 عاماً.
"البقاء نشيطا وإيجابيا"
وقال موظف آخر، وهو "شويب خان" البالغ من العمر 20 عامًا من بنغالور في الهند، إن كرة القدم كانت إحدى الألعاب المفضلة لديه أثناء نشأته.
"كنت أحب لعب كرة القدم في بلدي، وأتطلع إلى الانضمام إلى فريق كرة القدم هنا. أعتقد أن هذه مبادرة رائعة، حيث تساهم هذه البطولات في سعادتنا وصحتنا".
وعلى نحو مماثل، يشارك "نالانتا دي سيلفا"، وهو من سريلانكا ويبلغ من العمر 36 عاماً، وقد وصل إلى الإمارات العربية المتحدة قبل شهرين بنشاط في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية. وقال لاعب الهوكي السابق الذي تنافس حتى المستوى شبه الاحترافي في بلاده إن شغفه بالرياضة يمتد إلى ما هو أبعد من حلبة التزلج.
وقال "سواء كانت لعبة الكريكيت أو كرة القدم أو أي رياضة أخرى، فأنا دائمًا حريص على الانضمام إلى الفريق وأن أكون جزءًا منه. أحب البقاء نشطًا ومتصلًا بعالم الرياضة. أتدرب كل يوم أحد، مما يساعدني على الحفاظ على مهاراتي حادة وحبي للألعاب".