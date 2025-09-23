دبي تحتضن الموسم البحري الجديد: سباقات دولية ومحلية على شواطئ الإمارة الخلابة

وبهذه المناسبة، تقدم أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما اللامحدود الذي يعتبر حجر الأساس في تطور الرياضات البحرية.

وأكد بن مسحار أن النادي يتطلع في الموسم الجديد إلى مواصلة جهوده في التطوير المستدام للرياضات البحرية، مستلهماً ذلك من الخطة الاستراتيجية المعتمدة للفترة 2025-2027. وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية وسياحية عالمية، وجذب كافة شرائح المجتمع للمشاركة في مختلف الرياضات البحرية، سواء كانت النابعة من الموروث الشعبي أو الحديثة منها.

وأضاف أن النادي، الذي يمتلك خبرات متراكمة في تنظيم أكبر الفعاليات منذ تأسيسه عام 1988، يحرص على تعزيز مكانة الإمارات ودورها التاريخي المرتبط بالبحر، مع الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه بكل فخر في المسابقات السنوية.

أجندة حافلة بالفعاليات من سبتمبر 2025 إلى مايو 2026

يبدأ الموسم الرياضي الجديد يوم السبت المقبل، 27 سبتمبر، بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدم على شواطئ جميرا.

شهر أكتوبر المقبل سيشهد 3 سباقات: سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدم (4-5 أكتوبر و 11-12 أكتوبر)، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدم (18-19 أكتوبر).

شهر نوفمبر ستتصدره الفعاليات الرئيسية التالية:

الجولة الثانية لسباق السفن الشراعية المحلية فئة 60 قدم (1-2 نوفمبر).

سباق دبي لقوارب التجديف المحلية (8-9 نوفمبر).

الجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية (15-16 نوفمبر).

النسخة الـ 29 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية (22-23 نوفمبر).

بطولتي الإمارات للشراع الحديث والتجديف الحديث (29-30 نوفمبر).

ديسمبر سيشهد فعاليات دولية بارزة:

بطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات" - جولة دبي (12-14 ديسمبر).

استضافة نهائيات بطولة العالم للسباحة (1-7 ديسمبر).

يناير 2026 يحمل في جعبته سباقات متنوعة:

الجولة الثانية لسباق القوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدم (10-11 يناير).

سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك (17-18 يناير).

سباق دبي للدراجات المائية (23-25 يناير).

مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك (24-25 يناير).

مسابقة دبي للألواح الطائرة (16-25 يناير).

فبراير 2026 سيشهد فعاليتين رئيسيتين:

مسابقة دبي لصيد الأسماك (4-7 فبراير).

الجولة الثانية لسباق دبي للدراجات المائية (13-15 فبراير).

شهر مارس 2026 سيضم عدة جولات ثانية من السباقات:

بطولة الإمارات للشراع الحديث، ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، وسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك (28-29 مارس).

الجولة الثانية لمسابقة دبي للألواح الطائرة (28 مارس - 5 أبريل).

أبريل 2026 يستمر بفعالياته المتميزة:

الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك (8-11 أبريل).

الموعد السنوي مع معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت في دبي هاربر (8-12 أبريل).

ويختتم الموسم في شهر مايو 2026 بالنسخة الـ 35 لسباق القفال للسفن التراثية الشراعية فئة 60 قدم، والذي سيُحدّد موعده خلال الفترة من 24 أبريل إلى 17 مايو 2026.

وفي ختام البيان، توجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشكر إلى شركائه الاستراتيجيين الداعمين الذين يساهمون في إنجاح هذه الفعاليات، وهم: مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقيادة الحرس الوطني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، و"بي آند أو ماريناز"، وهيئة الثقافة والفنون، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسلطة دبي البحرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة الإمارات، و"في آي بي للخدمات الطبية"، و"بي إتش آي للإعلانات".