ترايثلون T100 ينطلق على مسارات أيقونية وسط تحدي اللياقة في دبي

تستعد دبي لاستضافة بطولة ترايثلون دبي T100، كجزء من فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل. تُقام البطولة بدعم من منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
مسارات أيقونية:
تنطلق منافسات الترايثلون هذا العام على مسار جديد يمر بأبرز معالم دبي، حيث تبدأ رحلة الرياضيين من شواطئ "سنسيت بيتش" في جميرا 3، مرورًا بمضمار ميدان، وتختتم عند خط النهاية بإطلالة على برج خليفة.
توفر البطولة خيارات متنوعة للمشاركة تناسب جميع المستويات:
يوم السبت 15 نوفمبر، يمكن لعشاق الرياضة خوض سباق الدواثلون للشركات (5 كلم جري، 22 كلم دراجات، 5 كلم جري)، أو الانطلاق في تجربة أولى مع سباق السرعة "سبرينت" (750 متر سباحة، 20 كلم دراجات، 5 كلم جري)
"سباق الموسيقى" يوم السبت 15 نوفمبر ليضفي أجواءً مفعمة بالطاقة والإيقاع على عطلة نهاية الأسبوع. يمتد السباق لمسافة 5 كيلومترات، وقد صُمم ليناسب جميع مستويات اللياقة البدنية
يوم الأحد 16 نوفمبر، فيشهد إقامة السباق الرئيسي ترايثلون T100 لمسافة 100 كلم (2 كلم سباحة، 80 كلم دراجات، 18 كلم جري)، على مسار مصمم ليقدّم للمشاركين تجربة لا تُنسى وسط أجواء دبي النابضة بالحيوية.
رؤية دبي لتعزيز نمط الحياة النشط:
أكد سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن البطولة تعكس رؤية دبي في جعل النشاط البدني جزءًا أساسيًا من حياة المجتمع، حيث تجمع بين المنافسات الدولية والفعاليات المجتمعية كـ "السباق الموسيقي"، لتحفيز السكان والزوار على تبني أسلوب حياة نشط وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للرياضة والصحة.
ومن جانبه، أوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن بطولة دبي T100 تجسّد الدور الحيوي للفعاليات الرياضية في إبراز طاقة دبي وتنوعها، وتأتي ضمن تحدي دبي للياقة لإلهام الجميع نحو أسلوب حياة نشط وبناء إرث مستدام من الصحة والرفاهية للأجيال القادمة.
مهرجان رياضي متكامل:
تتحول عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع تحدي دبي للياقة إلى مهرجان رياضي متكامل يحتفي بالحركة والصحة، ويتضمن عروضًا موسيقية حية وخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات وأنشطة إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ما يجعلها فرصة مثالية للمشاركة أو التشجيع والاستمتاع بالأجواء الحيوية.