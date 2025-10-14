ترايثلون T100 ينطلق على مسارات أيقونية وسط تحدي اللياقة في دبي

يوم السبت 15 نوفمبر، يمكن لعشاق الرياضة خوض سباق الدواثلون للشركات (5 كلم جري، 22 كلم دراجات، 5 كلم جري)، أو الانطلاق في تجربة أولى مع سباق السرعة "سبرينت" (750 متر سباحة، 20 كلم دراجات، 5 كلم جري)