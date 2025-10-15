انطلاق النسخة السادسة من «ألعاب مدارس دبي» بمشاركة قياسية وتوسّع غير مسبوق

الدكتور عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، أشار إلى التطلع لزيادة في المشاركات بنسبة 30% أو أكثر عن العام الماضي، مؤكداً أن الرياضة أصبحت جزءاً من الهوية المجتمعية، ومستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله: "الرياضة لم تعد امتيازاً بعد الآن ولكنها أصبحت جزءاً من حمضنا النووي". بالإضافة إلى ما قاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع "من يمشي من أجل صحته يمشي من أجل ازدهار دبي".