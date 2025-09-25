الوحدة يقتنص فوزاً ثميناً من الجزيرة بهدف عكسي
في قمة مثيرة جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد، انتزع فريق الوحدة فوزًا ثمينًا على مضيفه الجزيرة بنتيجة 0-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. هذا الفوز قفز بالوحدة إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 7 نقاط في المركز الخامس.
المباراة لم تكن سهلة على أي من الفريقين، حيث شهد الشوط الأول حدثين مهمين. أولًا، تعرض لاعب الجزيرة، النجم المصري محمد النني، لإصابة مبكرة بعد 8 دقائق فقط من انطلاق الصافرة، مما اضطر فريقه لإجراء تغيير اضطراري. ثانيًا، وفي الوقت الذي كان فيه الجزيرة يحاول تسجيل هدف التقدم عبر فرصة خطيرة أضاعها اللاعبان كوليبالي وفينيسيوس، جاءت اللحظة الحاسمة. ففي الدقيقة 45+1، سجل رافيل تاجير، مدافع الجزيرة، هدفًا عكسيًا في شباك فريقه، ليمنح الوحدة التقدم غير المتوقع قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.
هذا الهدف العكسي لم يكن مجرد هدف عادي، بل أضاف رقمًا جديدًا إلى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث أصبح الهدف الثالث الذي يتم تسجيله بالخطأ في مرمى أصحاب الأرض في تاريخ ديربيات الجزيرة والوحدة في دوري المحترفين.
في الشوط الثاني، حاول الجزيرة جاهدًا العودة إلى المباراة، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 80، لولا يقظة حارس الوحدة محمد الشامسي، الذي تصدى لمحاولة خطيرة وأنقذ مرماه ببراعة. واستمرت المباراة سجالًا بين الفريقين، لكن الوحدة نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط غالية.
هذا الفوز يضع الوحدة في موقع قوة في سباق الصدارة، فهل سيتمكن من الحفاظ على هذا الزخم؟