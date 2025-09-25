الوحدة يقتنص فوزاً ثميناً من الجزيرة بهدف عكسي

المباراة لم تكن سهلة على أي من الفريقين، حيث شهد الشوط الأول حدثين مهمين. أولًا، تعرض لاعب الجزيرة، النجم المصري محمد النني، لإصابة مبكرة بعد 8 دقائق فقط من انطلاق الصافرة، مما اضطر فريقه لإجراء تغيير اضطراري. ثانيًا، وفي الوقت الذي كان فيه الجزيرة يحاول تسجيل هدف التقدم عبر فرصة خطيرة أضاعها اللاعبان كوليبالي وفينيسيوس، جاءت اللحظة الحاسمة. ففي الدقيقة 45+1، سجل رافيل تاجير، مدافع الجزيرة، هدفًا عكسيًا في شباك فريقه، ليمنح الوحدة التقدم غير المتوقع قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.