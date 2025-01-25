الشقيقتان القبيسي تتحديان الصعاب وتحققان إنجازات تاريخية في رياضة السيارات
يعتبر تحطيم الأرقام القياسية تقليداً عائلياً لعائلة القبيسي. وكان والدهما خالد القبيسي أول سائق سباقات إماراتي يتنافس في سباق لومان 24 ساعة في فرنسا، في حين تعد ابنتاه الرائدتان من رموز رياضة السيارات.
دخلت آمنة القبيسي، 24 عاماً، وهي اسم مألوف في الإمارات العربية المتحدة، التاريخ باعتبارها أول سائقة سباق إماراتية تتنافس على المستوى الدولي؛ في حين عززت شقيقتها الأصغر حمدة القبيسي، 22 عاماً، إرثها من خلال أن تصبح أول امرأة في تاريخ سباق الفورمولا 4 الإيطالية (F4) تحصل على مركز على منصة التتويج.
وفي هذا الشهر فقط، تم الإعلان عن انضمام الأختين القبيسي إلى فريق AKCEL GP، وهو فريق تم إنشاؤه حديثًا ومقره الإمارات العربية المتحدة والذي سيتنافس في المسابقات الدولية مثل سلسلة F4، وبطولة فورمولا الإقليمية للشرق الأوسط (FRMEC)، وبطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية من ألباين (FRECA).
وفي حديثهما لصحيفة خليج تايمز خلال حفل الإطلاق الأخير لـ AKCEL GP في فندق أرماني دبي، أعربت الأختان عن رغبتهما في المساعدة في تنويع رياضة السيارات، وإلهام المزيد من السائقات الإناث، وتنمية الرياضة في المنطقة.
النساء يمارسن رياضة السباق
وأشارت آمنة إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأ عدد أكبر من النساء في المنطقة في المشاركة في سباقات السيارات، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم هنا في الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "أرى عددًا أكبر من الشابات يدخلن رياضة السيارات الاحترافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
وأضافت أن "هذه الدول تعمل جاهدة لتشجيع المزيد من النساء المحليات على ممارسة السباقات، وسيكون من الرائع حقًا أن يكون هناك المزيد من البرامج المتاحة للنساء المحليات هنا في الإمارات العربية المتحدة أيضًا".
وعندما سُئلا عما يرغبان في تغييره في مشهد السباقات في الشرق الأوسط، اتفقا على أن الرياضة تحتاج إلى المزيد من الدعم المالي.
"إنها رياضة باهظة الثمن"
وأوضح حمدة قائلاً: "المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة استثنائية. نحن مقيمون في أبوظبي، لذا فإن حلبة ياس مارينا هي مضمارنا الرئيسي على بعد مسافة قصيرة بالسيارة".
"ومع ذلك، فهي رياضة مكلفة، لذلك سيكون من الرائع الحصول على المزيد من الدعم المالي أو إنشاء أكاديمية للسائقين الإماراتيين لتشجيع المزيد من المواطنين على احتراف السباقات".
اعتادت الشقيقتان القبيسي على المنافسة في رياضة يهيمن عليها الرجال. ومع ذلك، اعترفت آمنة بأن الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق كونها واحدة من النساء القليلات في السباق.
"كوني امرأة في هذه الرياضة يمثل تحديًا كبيرًا"، قالت، مضيفة: "في البداية، لم يكن بعض السائقين الذكور يحبون حقًا أن تهزمهم فتاة، لذلك كان علي أن أعمل بجد لكسب احترامهم على المضمار. استغرق الأمر بعض الوقت، ولكن لأنني امتلكت المهارات والموهبة، فقد اكتسبت في النهاية القبول.
"أقول دائمًا إنني أريد أن يتم الاعتراف بي بناءً على مهاراتي، وليس بسبب جنسي. ففي نهاية المطاف، نحن في عام 2025، ومن المفترض أن نحظى جميعًا بالمعاملة على قدم المساواة".
وأضاف حمدة أن العزيمة ضرورية في رياضة السيارات: "عندما لا تسير الأمور على ما يرام ويبدو الأمر وكأنه موسم طويل، فمن السهل أن تشعر بالاستسلام. عليك أن تكون مركزًا واستباقيًا وعازمًا. عليك أيضًا أن تكرس الكثير من الوقت، وأن تقدم تضحيات مثل عدم التواجد في التجمعات العائلية".
إلهام الجيل القادم
وأشارت حمدة إلى أنها ربما لم تكن لتبدأ في ممارسة السباقات على الإطلاق لولا المثال الذي قدمته لها أختها. وقالت: "كانت آمنة هي السبب وراء دخولي إلى هذه الرياضة في البداية. ولولاها، لا أعتقد أنني كنت لأتصور قط أنني قد أكون جيدة في هذه الرياضة، أو أمتلك الثقة الكافية لخوض غمارها".
وأضافت حمدة: "عندما شاهدتها وهي تتسابق بشكل احترافي، أدركت مدى تفانيها، وهذا ألهمني حقًا لمواصلة مسيرتي المهنية. والآن هدفي الرئيسي هو مساعدة المزيد من النساء على دخول عالم السباقات أيضًا".
إن السباق في الفورمولا 1 هو هدفهم النهائي، وجائزة أبو ظبي الكبرى هي واحدة من أبرز أحداث هذا العام.
وهما خريجتا أكاديمية الفورمولا 1، البرنامج الذي يهدف إلى رعاية المواهب النسائية في السباقات، وقد خاضتا السباق في حلبة مرسى ياس خلال حدث العام الماضي.
تقول آمنة ضاحكة: "إن حركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تقام فيها فعاليات الفورمولا 1 مزعجة دائمًا. لكنها بالتأكيد واحدة من أبرز أحداث العام. إنها حدث مثير للغاية، ونحن نتطلع دائمًا إلى مشاهدة السباقات معًا، ورؤية أفضل سائقي الفورمولا 1 في العالم يتنافسون على مضمارنا المحلي".
التنافس الودي بين الأشقاء
على الرغم من كونهما أكبر داعمين لبعضهما البعض، تعترف الأختان بأنه لا يزال هناك بعض التنافس بين الأشقاء بينهما.
وقالت آمنة: "نتلقى أحيانًا أوامر من الفريق بتبديل المراكز، وفي إحدى المرات كان هذا يعني أنني فقدت مركزًا على منصة التتويج لصالح حمدة. لم أكن سعيدة بهذا الأمر، ولكن إذا كان عليّ السماح لأي سائق آخر بالمرور، فأنا أفضل أن تكون هي وليس أي شخص آخر".
"لدينا بعض المنافسة، ولكن في نفس الوقت أنا دائمًا أبحث عنها، حتى لو أعطيتها وقتًا عصيبًا في بعض الأحيان - تمامًا كما تفعل جميع الأخوات!"