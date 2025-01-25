الشقيقتان القبيسي تتحديان الصعاب وتحققان إنجازات تاريخية في رياضة السيارات

وأشارت آمنة إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأ عدد أكبر من النساء في المنطقة في المشاركة في سباقات السيارات، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم هنا في الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "أرى عددًا أكبر من الشابات يدخلن رياضة السيارات الاحترافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر.