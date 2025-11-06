الآلاف يتأهبون لاختتام تحدي دبي للياقة بأضخم جلسة"يوغا"

مع عودة "تحدي دبي للياقة" هذا الشهر في نوفمبر، تمت إضافة فعالية جديدة إلى قائمة الأنشطة — وهي "يوجا دبي". تم الآن فتح باب التسجيل رسمياً للفعالية التي ستقام على خلفية "برواز دبي"، والتي تختتم تحدي اللياقة البدنية الذي يستمر لمدة شهر.

من المقرر أن تقام الجلسة الجماعية لليوغا عند غروب الشمس في 30 نوفمبر 2025، في حديقة زعبيل، وهي مفتوحة للجميع، مقيمين وزواراً على حد سواء، ومن المتوقع أن يستقطب المكان آلاف المشاركين.

سيقوم المشاركون من جميع الأعمار والقدرات بالحركة والتمدد والتنفس معاً في احتفال واعٍ بفعالية 30x30، مما يسلط الضوء على أن اللياقة البدنية في دبي تتجاوز الممارسة الفردية.

سيكون هناك مناطق مخصصة لأصحاب الهمم والعائلات، بالإضافة إلى أنشطة مناسبة لجميع مستويات الخبرة.

المشاركة مجانية لجميع الحضور، ويتم تشجيعهم على ارتداء ملابس مريحة وإحضار زجاجات مياه قابلة لإعادة التعبئة للحصول على التجربة المثلى.

يمكن للمهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.dubaiyoga.ae