"إسعادهم هدفنا".. انطلاقة النسخة السابعة للدورة العمالية في دبي

ويُفتتح البرنامج ببطولة الريشة الطائرة للرجال والسيدات، التي تحتضنها صالة ملاعب دلسكو من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، بمشاركة مئات اللاعبين من الشركات العاملة في دبي. وتشهد النسخة السابعة توسعًا غير مسبوق من حيث الألعاب والمدة وعدد المشاركين، إذ تمتد على مدار 10 أشهر وتضم مزيدًا من البطولات المخصصة للعاملات، ما يعزز فرص المشاركة للشركات وموظفيها.