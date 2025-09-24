"إسعادهم هدفنا".. انطلاقة النسخة السابعة للدورة العمالية في دبي

تنطلق يوم الأحد 28 سبتمبر منافسات الدورة الرياضية العمالية السابعة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار "إسعادهم هدفنا"، وتستمر حتى 30 يونيو 2026، بمشاركة آلاف العمال من مختلف الجنسيات، رجالاً ونساءً، في 19 بطولة تقام بمختلف مناطق دبي وتغطي 14 لعبة رياضية متنوعة.
وتتوزع المنافسات لتلبي مختلف الثقافات والقدرات البدنية، وتشمل ألعابًا مثل الكبادي، كرة القدم، السلة، الطائرة، الريشة الطائرة، شد الحبل، مصارعة الذراعين، السباحة، الكريكت، الماراثون، الدراجات الهوائية، والثرو بول. كما تتخلل الدورة فعاليات مرافقة مرتبطة بالمناسبات الوطنية والعالمية كاليوم الوطني واليوم العالمي للعمال.
ويُفتتح البرنامج ببطولة الريشة الطائرة للرجال والسيدات، التي تحتضنها صالة ملاعب دلسكو من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، بمشاركة مئات اللاعبين من الشركات العاملة في دبي. وتشهد النسخة السابعة توسعًا غير مسبوق من حيث الألعاب والمدة وعدد المشاركين، إذ تمتد على مدار 10 أشهر وتضم مزيدًا من البطولات المخصصة للعاملات، ما يعزز فرص المشاركة للشركات وموظفيها.
وتمثل الدورة محطة رئيسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يجدد المجلس من خلالها حرصه على تقدير دور العمال في المجتمع وإبراز مساهماتهم في التنمية، إلى جانب تمكينهم من ممارسة الرياضة كركيزة للصحة والسعادة والإنتاجية.
ويهدف المجلس من خلال هذه الدورة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للعاملين، وتوفير بيئة للتواصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز الروح الإيجابية بما ينعكس على تحسين ظروف العمل والإنتاجية.
وتنظم الفعالية بالتعاون مع جهات وطنية عدة من بينها اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، شرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في إطار تكامل الجهود المؤسسية ودعم المبادرات الموجهة للعمال.