ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تستقطب الشركاء قبيل انطلاق الحدث التاريخي

في خطوة استباقية نحو تنظيم حدث رياضي غير مسبوق في المنطقة، نظمت اللجنة العليا لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 ملتقىً خاصًا بالشركاء والرعاة في مركز أدنوك للطاقة، لمناقشة التحديثات المقبلة وتعزيز التعاون المشترك قبل انطلاق الألعاب في فبراير المقبل.

حضر الملتقى سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، إلى جانب ممثلين عن كبار الرعاة والشركاء الاستراتيجيين. وقد تم خلال اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول رؤية أبوظبي لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

أهداف طموحة ورسالة مجتمعية

ركزت العروض التقديمية على الأهداف الطموحة لـ"ألعاب الماسترز 2026"، مؤكدة على أثرها الإيجابي طويل المدى على المجتمع المحلي. وتم تزويد الشركاء بمواد مرئية حصرية لاستخدامها في حملاتهم الترويجية، بهدف نشر الوعي بالحدث وتشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. هذه المبادرة تنسجم تمامًا مع المبادرات المؤسسية للشركاء، مما يعكس تكاملاً فريدًا بين الرياضة والمجتمع.

وقال سعادة عارف حمد العواني أن الملتقى يعكس "التزامنا المشترك بتمكين المجتمعات وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية". وأضاف: "سنعمل مع شركائنا على تنظيم نسخة استثنائية من الألعاب تمنح الرياضيين والشباب فرصًا للتعلم والتطور والمشاركة في فعاليات عالمية، ما يرسخ قيم التعاون والطموح والتميز الرياضي والاجتماعي على مستوى المنطقة والعالم".