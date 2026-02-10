أبطال الغد في عرين الكبار.."ألعاب دبي" تصنع جيل القمة بروح الفريق الواحد

في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ ريادتها كمركز عالمي للفعاليات الرياضية الكبرى ووجهة رائدة لنمط الحياة النشط، تأتي "ألعاب دبي" لتقدم نموذجاً يتجاوز مجرد المنافسة على الألقاب. لقد تطورت البطولة لتصبح منصة استراتيجية لبناء القيم، وصقل الشخصية، وترسيخ روح المجتمع. وفي قلب هذا التحول، يبرز "تحدي الصغار" ليس كفعالية هامشية، بل كمحرك أساسي للأثر المستدام، واضعاً جيل الناشئين في مواجهة تحديات صُممت خصيصاً لهم وسط الأجواء الصاخبة لمنافسات المحترفين.

بناء الثقة.. الانضباط يبدأ من هنا

تشهد النسخة السابعة من البطولة زخماً استثنائياً في فئة الناشئين، مع مشاركة 56 فريقاً يخوضون تجربة تنافسية فريدة تقوم على العمل الجماعي في بيئة احترافية داعمة. هذه التجربة لا تُقاس بالأداء البدني فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في تعزيز الثقة بالنفس، والمرونة، والانضباط؛ وهي قيم حيوية تمتد آثارها من ميادين الرياضة إلى الحياة اليومية. ومن خلال التفاعل مع أقران من خلفيات ثقافية متنوعة، يتعلم هؤلاء الناشئون كيف يثقون بقدراتهم الذاتية، ويواجهون التحديات بجرأة، ويحققون النمو الشخصي عبر الجهد والمثابرة.

فريق واحد.. هدف واحد

في جوهر فلسفتها، ترفع "ألعاب دبي" شعار "فريق واحد، هدف واحد". وتأتي تحديات الصغار لتغرس هذا المفهوم في وجدان المشاركين منذ نعومة أظفارهم، حيث يتعلم الصغار أن النجاح الحقيقي ليس إنجازاً فردياً، بل هو ثمرة التنسيق المحكم، والتواصل الفعال، والدعم المتبادل بين أعضاء الفريق الواحد. ومن خلال تشجيع الناشئين على الاعتماد على بعضهم البعض والتكيف السريع مع متغيرات المنافسة، تعكس البطولة روح دبي الطموحة والمرنة، وتسهم في بناء جيل قيادي يؤمن بقوة العمل الجماعي.