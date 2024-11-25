"ميشتري" يتوّج بفوز مثير في سباق "دبي كريك مايل"

يملك سباق دبي كريك مايل تاريخاً حافلاً بإظهار بعض الخيول الجيدة، وميشتري هو أحدث اسم في قائمة الشرف بعد فوزه العنيد في سباق دبي ريسينغ كرنفال يوم الجمعة.

وشاركت تسعة خيول في المسابقة التي ترعاها نخيل، بما في ذلك وصيف سباق جودلفين مايل من الفئة الثانية "ووك أوف ستارز"، الذي واجه أكبر تحدٍ للفائز، حيث تقدّم إلى جواره في الفيرلونج الأخير، لكنه لم يتمكن من تجاوزه، وفاز "ميشتري" (في الصورة)، الذي خاض رابع مشاركة له في مسيرته مع بن كوين ومدرّبه مايكل كوستا، بفارق أقل بقليل من الطول.

وكان هذا الفوز الثالث لكوين هذا الموسم، حيث يعتقد أن جواده استفاد من فوزه السابق، عندما جاء في المركز الرابع خلف الإمبراطور.

"كان حصاني في حالة جيّدة بعض الشيء في المرّة الأخيرة، ولكن اليوم مع ارتداء الغمامات تمكنت من الكبح بشكل جيد والانعطاف حول المنحنى"، كما قال. "عندما اقترب حصان تادج [ووك أوف ستارز] مني، زاد من سرعته"

ولعل سباق "ثندر سنو هانديكاب" (برعاية نخيل) كان أشبه بمعركة استنزاف، وهو ما يليق بالحصان القوي الذي سُمّي باسمه.

وذهبت الجائزة إلى لاهريش Lahresh، الذي خاض سباقه الثاني هذا الموسم، والذي تفوق على سيّد المتصدّر منذ فترة طويلة في آخر 200 متر، وفاز بفارق يزيد قليلاً عن طولين تحت قيادة المدرب مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث جو سولجر جو Go Soldier Go، الذي استعاد قدراً كبيراً من الأرض بعد أن تأخّر في وقت مبكّر.

كان لاهريش البالغ من العمر أربع سنوات يمتطيه سيلفستري دي سوزا، الذي احتفظ به مالكه ناصر عسكر هذا الموسم.

استمتع كونور بيزلي وأحمد بن حرمش بالفوز المزدوج، عندما فاز جيم كيبر بسباق بالم جبل علي هانديكاب، على مسافة 1400 متر.

من سلالة "بلو بوينت"Blue Point ومن أصل"غاميلاتي" Gamilati الفائز بسباق 1000 Guineas، تم تربية هذا الحصان البالغ من العمر ثلاث سنوات ليكون نجماً، وكانت مشاركته الثانية واعدة على المضمار الترابي، حيث تغلّب على زميله "كينغ فواتيين" King's Fountain بفارق ثلاثة أطوال ونصف.

وقال بيزلي "لقد انضمّ إلينا في بداية الموسم فقط، وقد تحسّنَ مستواه منذ بدايته الأولى في جبل علي، لقد ارتدى قناع الوجه اليوم وهو ما أحدث المعجزات بكل تأكيد".

وفي وقت سابق، نجح بيزلي في الفوز على (دارك سافرون) في سباق كومو ريزيدنسز مايدن، للمِهار التي تبلغ من العمر عامين، على مسافة 1200 متر.

كان ابن "فليمو وي" الذي تم شراؤه مقابل 120 ألف دولار في "أوكالا أبريل سيل" Ocala April Sale بواسطة مدرّبه، هو الوحيد الذي يمتلك خبرة السباق في الميدان، واستغلّها بشكل جيد، حيث حدّد الإتجاه وركل بوضوح، متغلباً على "أفريكان كاندي" African Candy بأربعة أطوال وربع الطول.

كما تبدو أريجاتو جوزايماسو ذكية أيضاً – وهي طريقة لقول شكراً في اللغة اليابانية – حيث وجهت الشكر وتمنيات طيبة لمنافساتها في سباق جزر دبي الختامي للخيول في عمر السنتين.

كانت المهرة "أونست ميشيف" المملوكة لصالحة بن غدير تخوض أولى مشاركاتها تحت قيادة بيرناردو بينهيرو، لكنها لم تواجه أي منافس يذكر، حيث انطلقت بشكل مستقيم بسهولة، متفوقة على "فلاما صن شاين" بفارق ثمانية أطوال ونصف.

يستضيف مضمار ميدان سباق الخيل ثالث سباقاته لهذا الموسم في السادس من ديسمبر حيث سيكون السباق الرئيسي هو سباق القرهود السريع المدرج.