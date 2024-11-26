تذاكر كأس دبي العالمي متاحة مع عروض حصرية حتى 10 يناير 2025
ستقام النسخة التاسعة والعشرون من كأس دبي العالمي، الحدث الأبرز في عالم سباقات الخيل، والموعد المرتقب على أجندة دبي الاجتماعية، في الخامس من أبريل 2025 على مضمار ميدان الشهير.
وتذاكر هذا الحدث متاحة الآن، مع عروض حصرية للحجز المبكر حتى 10 يناير 2025 تشمل تذاكر الضيافة وتذاكر "أبرون فيوز" (Apron Views).
وتبلغ قيمة الجوائز المالية للسباقات التسعة 30.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتنافس أفضل الخيول والمُدربين والفرسان في يوم حافل بالإثارة، وقد شهد العام الماضي فوز خيول مُدربة في خمس دول مختلفة.
ولا تقتصر الروعة على مضمار السباق فحسب، بل تتخطاه إلى حفل ختام كأس دبي العالمي، الذي سيدخل موسوعة غينيس بأرقام قياسية جديدة، ليُذهل الجميع بعرضٍ يُضيء سماء دبي، ويُبهر الناظرين على مدى أميال، قبل أن تُختتم فعاليات هذا اليوم الاستثنائي بالعروض الترفيهية الحيّة.
يوفر نادي دبي لسباق الخيل تشكيلة واسعة من خيارات الضيافة، تتنوع بين الأجواء العائلية، وتجارب الضيافة لكبار الشخصيات، والحفلات الصاخبة، وحتى العروض المؤسسية المصممة خصيصاً لتلك الشركات التي ترغب في استضافة العملاء.