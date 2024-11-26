تذاكر كأس دبي العالمي متاحة مع عروض حصرية حتى 10 يناير 2025

ولا تقتصر الروعة على مضمار السباق فحسب، بل تتخطاه إلى حفل ختام كأس دبي العالمي، الذي سيدخل موسوعة غينيس بأرقام قياسية جديدة، ليُذهل الجميع بعرضٍ يُضيء سماء دبي، ويُبهر الناظرين على مدى أميال، قبل أن تُختتم فعاليات هذا اليوم الاستثنائي بالعروض الترفيهية الحيّة.