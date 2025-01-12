الفارس ماجد المهيري يقود اسطبلات "اف 3 " للفوز بكأس ولي عهد دبي للقدرة

بدأ ماجد المهيري اليوم بتسجيله عاشر أفضل زمن إجمالي بعد اللفة الأولى التي امتدت على مسافة 40 كيلومترًا، ثم رفع الرهان ليحتل القمة خلال اللفة الثانية التي امتدت على مسافة 35 كيلومترًا. وشهد الهبوط المدروس ماجد المهيري وجواده إخلاء موقعهما في صدارة قائمة المتصدرين والجلوس في المركز الثالث عند دخول اللفة الأخيرة.