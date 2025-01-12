الفارس ماجد المهيري يقود اسطبلات "اف 3 " للفوز بكأس ولي عهد دبي للقدرة
استعادت اسطبلات "اف 3 " لقب كأس ولي عهد دبي للقدرة بعد أن قدم الفارس ماجد جمال المهيري أداء ًمثالياً على ظهر الجواد "ايفيتا لارزاك" خلال السباق الذي أقيم على مسافة 120 كيلومتر في مدينة دبي الدولية للقدرة يوم السبت.
واختتمت منافسات كأس ولي عهد دبي للقدرة، فعاليات النسخة 2025 من مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، الذي أقيم تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
وبهذا الفوز أعاد المهيري الكأس إلى "المضيف"، الذي احتفل بالصعود على منصة التتويج 1-2 بعد حصول راشد محمد المهيري على المركز الثاني على متن "روكابيلي" التابعة لـ"أباندوم".
وحصلت الفارسة "ميلينا مينديز" من إسطبلات M7 للتحمل، الفائزة بسباق السيدات الافتتاحي للمهرجان، على منصة التتويج الثانية لها عندما احتلت المركز البرونزي على متن بوليو بيرو.
وأنهى ماجد المهيري الجولة الرابعة في زمن قدره أربع ساعات وعشر دقائق و51 ثانية (4:10:51) ليفوز بفارق أكثر من 35 ثانية.
بدأ ماجد المهيري اليوم بتسجيله عاشر أفضل زمن إجمالي بعد اللفة الأولى التي امتدت على مسافة 40 كيلومترًا، ثم رفع الرهان ليحتل القمة خلال اللفة الثانية التي امتدت على مسافة 35 كيلومترًا. وشهد الهبوط المدروس ماجد المهيري وجواده إخلاء موقعهما في صدارة قائمة المتصدرين والجلوس في المركز الثالث عند دخول اللفة الأخيرة.
لكنهم عادوا إلى قلب الأحداث وفازوا بسهولة مع راشد المهيري وجواده الذي أنهى السباق في المركز الثاني بفارق كبير بزمن قدره 4:11:26.
وتمكن الفارس سيف علي خميس من فريق الريف آشا من الحفاظ على الصدارة في نهاية المرحلة الافتتاحية على صهوة الجواد جيريلامبون ميسا، قبل أن يتولى ماجد المهيري الصدارة في المرحلة الثانية، ليتمكن الفارس الإسباني برونا بوجولس أوماتيل من فريق إسطبلات إم 7 للتحمل على صهوة الجواد بوندي أرتانيان من الفوز بالسباق.
ولكن ماجد المهيري وجواده إيفا لارزاك البالغة من العمر 11 عاماً كانا في قمة الأداء في ذلك اليوم، وعندما طُلب منهما تقديم الأداء المطلوب، نجح الثنائي في استغلال اللياقة البدنية والبراعة لتحقيق الفوز.
وقام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية بتسليم الكؤوس للفائزين الثلاثة الأوائل.
وتقدم أحمد الكعبي نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعمهما المتواصل للفروسية ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.
وتضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أربع أشواط، وبدأ بسباق السيدات الذي فازت به ميلينا مينديز (بولي) لصالح اسطبلات M7 للقدرة يوم الاثنين.
وفازت الفارسة ميثاء محمد القبيسي (بيكنيك بارك باريسيان داون) من اسطبلات زعبيل بالسباق الثاني، وهو مسابقة الاسطبلات الخاصة، يوم الاربعاء، فيما فازت الفارسة لوبا ليوني فاريلا (ار او جنرالا) من اسطبلات ام 7 بالسباق قبل الاخير، وهو كأس اليمامة للقدرة والتحمل لمسافة 120 كيلومترا المخصصة للأفراس يوم الخميس.