افتتاح مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية في نوفمبر

تستعد إمارة أبوظبي لافتتاح مدرسة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.بتاريخ 1 نوفمبر 2025في جزيرة الجبيل .

وتُعد هذه المدرسة، التي تقع تمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، الخامسة من نوعها عالميًا المتخصصة في فنون الفروسية الكلاسيكية، مما يعزز مكانة أبوظبي في هذا المجال العريق.

تم تصميم المدرسة لتكون بيئة مثالية للفرسان والخيول على حد سواء، مع مراعاة أدق المعايير العالمية في الرعاية والتدريب. وتضم منشآتها قاعة عروض مُكيّفة تتسع لـ 1200 شخص، و60 إسطبلًا مزودًا بأنظمة تكييف متقدمة وتقنيات مراقبة حديثة. كما تحتوي على عيادة بيطرية متكاملة، وساحات للتدريب، ومسارات مظللة لضمان راحة وسلامة الخيول والرياضيين.