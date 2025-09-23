افتتاح مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية في نوفمبر

تستعد إمارة أبوظبي لافتتاح مدرسة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.بتاريخ 1 نوفمبر 2025في جزيرة الجبيل .
وتُعد هذه المدرسة، التي تقع تمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، الخامسة من نوعها عالميًا المتخصصة في فنون الفروسية الكلاسيكية، مما يعزز مكانة أبوظبي في هذا المجال العريق.
تم تصميم المدرسة لتكون بيئة مثالية للفرسان والخيول على حد سواء، مع مراعاة أدق المعايير العالمية في الرعاية والتدريب. وتضم منشآتها قاعة عروض مُكيّفة تتسع لـ 1200 شخص، و60 إسطبلًا مزودًا بأنظمة تكييف متقدمة وتقنيات مراقبة حديثة. كما تحتوي على عيادة بيطرية متكاملة، وساحات للتدريب، ومسارات مظللة لضمان راحة وسلامة الخيول والرياضيين.
تتجاوز المدرسة دورها الرياضي لتصبح مركزًا ثقافيًا وتعليميًا يهدف إلى الحفاظ على تراث الفروسية العريق. وتضم مرافق فريدة مثل:
معرض الفروسية: الذي يعرض قطعًا أثرية نادرة توثق تاريخ الفروسية في مختلف الحضارات على مر العصور.
مكتبة فروسية عالمية: تعد من بين الأكبر في العالم، حيث تحوي أكثر من 10,000 كتاب متخصص.
دار الحرف: وهو أول مشغل لصناعة سروج الفروسية في الإمارات، ويهدف إلى إحياء وتطوير هذه الحرفة التقليدية.
يُعد التعليم ركيزة أساسية في "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية التي تخدم مختلف المراحل العمرية. وتبدأ هذه البرامج بـ "أكاديمية الفرسان الناشئين"، وصولًا إلى "برنامج الفروسية" الذي يمتد لأربع سنوات.
تُتاح الفرصة للفرسان الموهوبين، بما في ذلك الأطفال من أصحاب الهمم، للانخراط في بيئة تعليمية متكاملة، حيث تساهم كل هذه البرامج في إعداد جيل جديد من الفرسان المحترفين وفق منهجية تقوم على قيم الانضباط، والمثابرة، والاحترافية.