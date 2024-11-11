1.53 مليون دولار لـ"وارنج"بفوزه في"أبوظبي للجولف"
حقق "بول وارينج"، المقيم في دبي، انتصاراً بنهاية مثيرة، حيث تغلب على مجموعة من المطاردات ليحقق الفوز في بطولة أبوظبي التي تبلغ قيمتها 9 ملايين دولار يوم الأحد.
وكان الإنجليزي البالغ من العمر 39 عاماً قد أذهل الجميع بتسجيله 61 ضربة في ياس لينكس يوم الجمعة، ليتقدم بفارق خمس ضربات. ولكن الجولة الثانية، حيث سجل 73 ضربة، جعلت هذا الفارق يتقلص إلى ضربة واحدة فقط، لكنه كافح حتى النهاية ليحصد الفوز يوم الأحد.
واحتل "تيريل هاتون" المركز الثاني بتسجيله 64 ضربة في الجولة الختامية، فيما تقاسم "روري ماكلروي" و "ثوربيورن أوليسن" و "والاس" المركز الثالث بتسجيل 21 ضربة تحت المعدل.
وتحدث وارنج عن شعوره بالتوتر خلال جولته الثالثة ولكنه تمالك أعصابه في الجولة الختامية التي انتهت بفوزه بنتيجة 66-6.
وكان "ماكلروي" و "هاتون" الفائز ببطولة رولكس أربع مرات والبطل السابق في البطولة المفتوحة "شين لوري" من بين الذين كثفوا الضغط على "وارينج" خلال الجولة النهائية المثيرة.
لكن "وارينج"، الذي حاز على لقبه السابق الوحيد في بطولة "دي بي وورلد تور" في "نوردا ماسترز" قبل أكثر من ست سنوات، رد على سقوطه على يد "هاتون" بتسجيل نتيجة من ضربة واحدة تحت المعدل من مسافة 40 قدماً في الحفرة 17 ولعب في الحفرة الأخيرة بإتقان تام ليحصل على جائزة الفوز البالغة 1.53 مليون دولار.
وتقدم 43 مركزاً في "السباق إلى دبي" من المركز 48 إلى المركز الخامس.
"وارينج" الذي صعد إلى المركز الخامس في تصنيفات "السباق إلى دبي" ليضع نفسه على المسار الصحيح للحصول على واحدة من بطاقات جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين العشر المعروضة لعام 2025، قال: "هذا يعني الكثير بالنسبة للعديد من الأشياء الأخرى التي تأتي مع هذا الفوز".
وأضاف: "ومع ذلك، أنا فخور بنفسي حقاً لأنني استطعت السيطرة على نفسي كما فعلت اليوم. كان أليكس (إيفانز) مذهلاً وكان زميلي في اللعب مذهلاً، وكان شين رائعاً وكذلك نيكلاس (نورجارد). أنا مندهش بعض الشيء الآن".
"أنا لا أتعامل بالعاطفة على ملاعب الجولف. لا أحبذ الاحتفال بالنصر أو القفز، أفضل أن أبقى ثابتاً. لقد كانت في الواقع ضربة قصيرة على الحفرة 15 هي ضربة الإنقاذ. كانت على بعد خمسة أقدام فقط ولكنها كانت ضربة قوية. لقد أعطتني الكثير من الثقة في نفسي، وإذا واصلت تسديد الضربات بهذه الطريقة، فسأكون بخير.
وأضاف "وارينج": "في الحفرة 17، رأيت الكرة تتراجع، وعرفت أنني سأسددها في الحفرة. وبمجرد أن ابتعدت عن المضرب، عرفت أنها ستدخلها. لذا نعم، كانت لحظة عظيمة. لحظة عظيمة للغاية.
"اعتقدت أن الضربة الثانية في الحفرة 18 كانت مثالية جداً. كانت رؤية الكرة تتجه إلى الخارج بمثابة شعور (لا يزال لدي عمل علي أن أوديه، ولا يزال لدي أشياء لأفعلها) لذا استجمعت قواي. سأكون صريحاً، كانت ساقاي ترتعشان قليلاً بسبب الضربة الأخيرة. أردت فقط التأكد من عدم حدوث أي شيء آخر وكان من الرائع أن أسدد هذه الضربة في الحفرة الأخيرة أيضاً.
وقال "وارينج" "لا أريد أن أبالغ في حديثي أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني أشعر أن لعبي للجولف كان جيداً للغاية على مدار العام الماضي".
"لم نتمكن من تحقيق كل شيء. ثم يأتي هذا الأسبوع، وكما تعلم، تمكنا من تحقيق كل ذلك معاً، وكان اللعب رائعاً. كان عظيماً منذ بدء الضربات المباشرة. من الجيد جمع كل شيء معاً والحصول على بطولة مثل هذه."
كان "ماكلروي" أول من وجه هجوماً مبكراً حيث حقق الفائز بأربع بطولات كبرى أربع نقاط في أربع من أول ستة حفر له.
ورد "وارينج" بتسجيله لضربتين متتاليتين في بداية جولته ثم قدم أداءً رائعاً لينقذ نقطة في الحفرة الرابعة - التي شهدت سقوطه بثلاث ضربات من على ارتفاع ثمانية أقدام يوم السبت.
وتمكن الثنائي الإنجليزي "ماثيو جوردان" و "مات والاس" من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع تقدمهما في الحفرتين السابعة والحادية عشرة على التوالي، لكن "ماكلروي" أهدر فرصة قصيرة في الحفرة السابعة وأخفق من على بعد ثمانية أقدام في تحقيق نقطة واحدة بعد ذلك بحفرتين.
كان "وارينج" على بعد ملليمترات من الحصول على تسديدة أخرى في الحفرة السادسة، لكنه كوفئ على تسديدته الممتازة في الحفرة التالية.
وسجل نتيجة من ضربة واحدة تحت المعدل أخرى من مسافة عشرة أقدام في الحفرة العاشرة ليحافظ على حظوظ منافسيه لكنه أخفق في تسديد الكرة في الحفرة الحادية عشرة بعد اصطدامه بحفرة رملية وأخفق في تسديد الكرة من مسافة خمسة أقدام في الحفرة الثالثة عشرة قبل أن يفشل في تسديد الكرة من مسافة 25 قدماً في الحفرة التالية.
وبحلول ذلك، برز زميله في اللعب "لوري" باعتباره التهديد الرئيسي، لكن اللاعب الأيرلندي كاد أن يسدد ضربته في الماء في الحفرة 14 ولم يتمكن إلا من العثور على حفرة رملية في ضربته الثانية قبل أن يرتكب خطأ.
وجاء دور "وارينغ لتحقيق التعادل بعد قيادة غير منظمة في الحفرة الخامسة عشرة، لكن الفائز السابق هاتون حقق نتيجة من ضربة واحدة تحت المعدل في الحفرتين الأخيرتين ليحصل "وارينج" على ضربة أولى في يومين ويضع الهدف عند 22 تحت المعدل.
ثم ظهرت اللحظة الساحرة من "وارينج" عندما حول الكرة من مسافة 40 قدماً في الحفرة 17، قبل أن يضرب ضربة مثالية في الحفرة الأخيرة، حيث سدد ضربة ثلاثية عبر الجزء الخلفي من المنطقة الخضراء، ثم نهض وهبط ليحسم الفوز بمجموع 24 ضربة تحت المعدل.