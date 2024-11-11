1.53 مليون دولار لـ"وارنج"بفوزه في"أبوظبي للجولف"

"أنا لا أتعامل بالعاطفة على ملاعب الجولف. لا أحبذ الاحتفال بالنصر أو القفز، أفضل أن أبقى ثابتاً. لقد كانت في الواقع ضربة قصيرة على الحفرة 15 هي ضربة الإنقاذ. كانت على بعد خمسة أقدام فقط ولكنها كانت ضربة قوية. لقد أعطتني الكثير من الثقة في نفسي، وإذا واصلت تسديد الضربات بهذه الطريقة، فسأكون بخير.