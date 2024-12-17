115 لاعباً يتنافسون في بطولة الجولف للأطفال برأس الخيمة
تستعد رأس الخيمة لاستضافة "بطولة الولايات المتحدة الأمريكية الثانية لرياضة الجولف للأطفال" في نادي الحمرا للجولف يوم الثلاثاء، والتي تُعدّ من أبرز الفعاليات المرتقبة للاعبي الجولف الناشئين في المنطقة.
ويمتد هذا الحدث على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 115 لاعباً شاباً من 14 فئة، ويندرج ضمن جدول "بطولة الشركاء الدولية المرموقة للأطفال في الولايات المتحدة"، وهو مختلف عن "جولة الولايات المتحدة المحلية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة" التي تستمر على مدار الموسم.
وبخلاف الجولة المحلية، يتيح هذا الحدث للاعبين فرصة خوض غمار منافسة تمتد على عدة أيام، ويمكنهم من الحصول على تصنيف "أولوية الجولف للأطفال" في الولايات المتحدة.
ويؤهل هذا التصنيف المميز المشاركين للمشاركة في كبرى فعاليات "جولف الأطفال" في الولايات المتحدة، والتي تشمل البطولات الإقليمية والدولية وصولاً إلى العالمية.
وتحت رعاية اتحاد الإمارات للجولف، تُقام البطولة بمشاركة فئات للذكور والإناث من عمر 13 إلى 18 عاماً، وتشمل 54 حفرة، وتُحتسب نتائجها ضمن تصنيفات الجولف العالمية للهواة (WAGR) بالشراكة مع "ذي آر آند إيه" (The R&A).
اللاعبون الذين يجب مراقبتهم
يتنافس 115 لاعباً على لقب البطولة، وتضم قائمة أبرز المرشحين للفوز في فئة الذكور من 15 إلى 18 عاماً كلاً من: ريان أحمد (الإمارات العربية المتحدة)، و"أيان دادابوي" (جميرا جولف إستيت)، و"توماس" و"ألكسندر بوشارد" (نادي ذا إلس). وتشهد البطولة مشاركة واسعة من لاعبين دوليين من إيطاليا وروسيا وتركيا وإنجلترا، مما يضفي طابعاً عالمياً على المنافسات.
وأعرب "بول بوث"، المدير العام لنادي الحمرا للجولف، عن سعادته باستضافة البطولة قائلاً: "نفخر باستضافة بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لرياضة الجولف للأطفال في نادي الحمرا للجولف مرة أخرى. ونتطلع إلى مشاهدة أداء مميز من اللاعبين في جميع الفئات، ونرحب ترحيباً حاراً بجميع اللاعبين القادمين من خارج الإمارات العربية المتحدة إلى رأس الخيمة."
وأضاف: "أتقدم بجزيل الشكر لـ "أنيلي روبنسون"، مديرة الجولة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفريقها على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه البطولة والجولة المحلية. لقد كان تحدي "المعدل القياسي للضربات عند 3" للآباء والأطفال الذي أقيم الليلة الماضية، وحفل الافتتاح، بداية رائعة لهذا الأسبوع المميز."
مع مشاركة نخبة من المواهب الشابة واللاعبين الدوليين، تُبشّر بطولة الولايات المتحدة الأمريكية لرياضة الجولف للأطفال في الإمارات العربية المتحدة بثلاثة أيام حافلة بالإثارة والتشويق في أجواء من المنافسة الودية.
ستقام مباريات الجولة الأولى من الساعة 7:00 صباحاً حتى 1:40 ظهراً.
تفاصيل المشاركين
فيما يلي تفاصيل المشاركين عبر الفئات العمرية الـ14:
الذكور
الذكور (15-18): 17 لاعباً
الذكور (13-14): 21 لاعباً
الذكور (12): 9 لاعبين
الذكور (11): 11 لاعباً
الذكور (10): 8 لاعبين
الذكور (9): 9 لاعبين
الذكور (8): 7 لاعبين
الذكور (7): 2 لاعبين
الذكور (6 سنوات وما دون): 4 لاعبين
الإناث
الإناث (15-18): 3 لاعبات
الإناث (13-14): 6 لاعبات
الإناث (11-12): 9 لاعبات
الإناث (9-10): 6 لاعبات
الإناث (8 سنوات وما دون): 3 لاعبات