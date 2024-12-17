يشارك عدد كبير من اللاعبين من تركيا هذا الأسبوع في بطولة الولايات المتحدة للأطفال في الإمارات العربية المتحدة في نادي الحمرا للجولف، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة. - الصورة مقدمة

جولف 115 لاعباً يتنافسون في بطولة الجولف للأطفال برأس الخيمة على مدى 3 أيام بمشاركة لاعبين من 14 فئة، ويندرج ضمن "بطولة الشركاء الدولية المرموقة للأطفال في الولايات المتحدة"