"ماكلروي" يعود بقوة للدفاع عن لقبه في دبي 2025

أعلن النجم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل 5 ألقاب كبرى والفائز بجميع بطولات الجراند سلام، عودته المرتقبة إلى عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، للدفاع عن لقبه في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم، والتي تُعد من أبرز بطولات النخبة ضمن سلسلة رولكس.

ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً والأوروبي الأول حالياً، أظهر أداءً استثنائياً في 2024، حيث حقق فوزه الثالث في بطولة جولة دي بي ورلد، رافعاً رصيده إلى ستة انتصارات في "السباق إلى دبي" ليُعادل الرقم الأسطوري للراحل سيفي باليستيروس، ويعزز بذلك مكانته كأحد أنجح اللاعبين في تاريخ الجولة.

ويحتل ماكلروي المركز الثاني في قائمة أكثر الفائزين في "السباق إلى دبي"، متخلفاً بفارق انتصارين خلف كولين مونتجومري، ويسعى جاهداً لنيل لقبه الرابع على التوالي في هذا السباق، معززاً من رغبته في إضافة لقب جديد إلى سجله الحافل.

وسيقضي البطل العالمي أسبوعين في الإمارات، حيث من المقرر أن يشارك أيضاً في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، انطلاقاً من تصفيات موسم جولة دي بي ورلد، تُمهد الطريق إلى النهائي الكبير في دبي.

وفي تعليق له، قال ماكلروي:

"لطالما كانت دبي مكاناً خاصاً في مشواري، والعودة للدفاع عن اللقب والسباق إلى دبي تمنحني دفعة قوية. أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي وسط جمهور متميز في عقارات جميرا للجولف وإنهاء الموسم بأداء قوي."

احتفالاً بمرور 100 يوم على انطلاق البطولة، تقدم شركة WHOOP، المورد الرسمي للجولة، عضوية تجريبية مجانية لمدة شهر لكل مشجع يشتري تذكرة حضور، في خطوة لتعزيز تجربة الجمهور تجمع بين الإثارة واللياقة البدنية.

وبالإضافة إلى البطولة، توفر الفعالية باقة متميزة من الأنشطة الترفيهية والعائلية التي تشمل دروس جولف مجانية لجميع الأعمار، وفقرات ترفيهية وأنشطة رياضية متنوعة، إضافة إلى خيارات الضيافة الفاخرة التي تمنح الجماهير تجربة مشاهدة لا مثيل لها.

تُعد بطولة جولة دي بي ورلد 2025 منصة مثالية تتلاقى فيها أفضل مواهب الجولف العالمية مع تجارب ترفيهية متنوعة، وسط أجواء تفاعلية وتسويق رقمي متكامل، مع تذاكر متاحة حالياً على موقع dpwtc.com بأسعار مخفضة حتى سبتمبر، مع فرصة لاستمتاع يومي الخميس والجمعة بدخول مجاني للجماهير.

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