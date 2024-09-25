"ماكلروي"يتصدر ترتيب سباق دبي وسط منافسة شديدة
مع دخول موسم جولة "دي بي ورلد تور" إلى مرحلته النهائية، ومع بقاء خمس أحداث فقط في سلسلة بلاك 9 والأدوار الإقصائية المقبلة، فإن المخاطر لم تكن أعلى من أي وقت مضى.
دعونا نلقي نظرة قريبة على المتنافسين الثابتين في التشكيلة وأولئك الذين لا يزالون يتنافسون على مركز مع اقتراب موسم 2023-24 من ذروته.
"يتصدر "روري ماكلروي" من أيرلندا الشمالية حالياً ترتيب سباق دبي، رغم التحديات التي واجهها في مشاركاته الأخيرة سواء في أيرلندا الشمالية أو في بطولة "بي إم دبليو بي جي إيه بوينتوورث".
ماكلروي يواجه ضغوطاً كبيرة، حيث يخاطر بفقدان لقبه، ومع وجود منافسة شديدة، سيحتاج إلى الدفاع بقوة عن مركزه أمام المنافسين الذين يسعون لاستغلال أي هفوة قد يرتكبها."
"يحتل "ثريستون لورانس" من جنوب أفريقيا المركز الثاني، فيما يأتي "بيلي هورشيل" من الولايات المتحدة في المركز الثالث. مع اقتراب المرحلة النهائية، تشتد المنافسة على لقب سباق دبي، وسيحتاج اللاعبون إلى تكثيف جهودهم لضمان مكانهم وترك بصمة دائمة."
"اللاعبون الذين يحتلون حالياً المراكز العشرة الأولى للحصول على بطاقات مزدوجة لجولة بي جي ايه لعام 2025 هم: ثريستون لورانس (جنوب أفريقيا)، راسموس هوجارد (الدنمارك)، ماتيو ماناسيرو (إيطاليا)، جيسبر سفينسون (السويد)، نيكلاس نورجارد (الدنمارك)، سيباستيان سوديبيرج (السويد)، ريكويا هوشينو (اليابان)، توم ماكيبين (أيرلندا الشمالية)، رومان لانغاسكي (فرنسا) وجيدو ميجليوزي (إيطاليا)."
وبالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن ننسى مجموعة المكافآت البالغة 6 ملايين دولار لتصنيفات السباق النهائي إلى دبي وقائمة نقاط السباق لغير الأعضاء إلى دبي.
"سيكون اللاعبون العشرة الأوائل في الترتيب بعد بطولة جولة دي بي ورلد مؤهلين للحصول على حصة من مجموعة المكافآت. وللتأهل، يجب أن يكون اللاعبون قد شاركوا في أربع بطولات على الأقل خلال الموسم الحالي، بما في ذلك بطولة دي بي ورلد تور."
هناك بعض الأسماء غير العادية في هذه القائمة - ولكنها ستختفي حتماً عندما لا يتمكنوا من اللعب جسدياً أو قانونياً في ثلاث بطولات بالإضافة إلى بطولة دي بي ورلد تور .
يحتل توماس ديتري (بلجيكا) المقيم في دبي المركز 51 في قائمة أفضل 50 لاعباً في بطولة دي بي ورلد تور.
يحتل يانيك بول (ألمانيا) المركز الأخير الثمين في القائمة المكونة من 70 لاعباً الذين سيتأهلون إلى سلسلة المباريات الفاصلة في بطولة أبو ظبي اتش اس بي سي.
الحد الحالي للاحتفاظ ببطاقة دي بي ورلد تور الخاصة بك هو 114.
"من بين اللاعبين الذين يثيرون الاهتمام في مختلف المراكز في التصنيف: تومي فليتوود (إنجلترا)، المقيم في دبي، والذي يحتل المركز الثالث عشر؛ جاستن روز (إنجلترا) في المركز الحادي والعشرين؛ إوين فيرجسون (اسكتلندا) في المركز الرابع والعشرين؛ أدريان ميرونك من لايف غولف في المركز السادس والعشرين؛ وأدريان أوتايجوي (إسبانيا) في المركز السابع والعشرين."
أوليسون (دنمارك) في المركز 32، آرون كوكريل (كندا) الذي يمثل نادي إلس، بول وارينغ (إنجلترا) في المركز 45، فيكتور هوفلاند (النرويج) في المركز 62، ورافا كابريرا بيلو (إسبانيا) في المركز 108.
"في ظل التطورات الأخيرة في عالم الجولف، ومع وجود الكثير على المحك، يبدو أن ختام جدول دي بي ورلد تور 2023-2024 سيكون مثيراً على جميع المستويات. بالنسبة للعديد من اللاعبين، تتنوع الرهانات بين الاحتفاظ ببطاقاتهم، أو التأهل للمراكز السبعين الأولى في أبوظبي، أو المراكز الخمسين الأولى في دبي."
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26 – 29 سبتمبر 2024، بطولة أكسيونا المفتوحة في إسبانيا المقدمة من مدريد، بقيمة 3.25 مليون دولار
3 – 6 أكتوبر 2024 – بطولة ألفريد دنهيل لينكس، جوائزها 5 ملايين دولار.
10 – 13 أكتوبر 2024 ،بطولة فيديكس اوبين دي فرينس ، بقيمة 3.25 مليون دولار.
17 – 20 أكتوبر 2024، بطولة ايستريللا نا اندلكيا ماسترس، بقيمة 3.25 مليون دولار.
24 – 27 أكتوبر 2024، بطولة جينيسيس، 4 ملايين دولار.