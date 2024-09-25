"ماكلروي"يتصدر ترتيب سباق دبي وسط منافسة شديدة

"يتصدر "روري ماكلروي" من أيرلندا الشمالية حالياً ترتيب سباق دبي، رغم التحديات التي واجهها في مشاركاته الأخيرة سواء في أيرلندا الشمالية أو في بطولة "بي إم دبليو بي جي إيه بوينتوورث".

ماكلروي يواجه ضغوطاً كبيرة، حيث يخاطر بفقدان لقبه، ومع وجود منافسة شديدة، سيحتاج إلى الدفاع بقوة عن مركزه أمام المنافسين الذين يسعون لاستغلال أي هفوة قد يرتكبها."