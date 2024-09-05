"ليف جولف 2025 " تبدأ في الرياض وتشمل جولات عالمية
بينما يقترب اختتام موسم "ليف جولف" لعام 2024 بحدثين نهائيين - "ليف جولف شيكاغو" في نادي "بولينجبروك للجولف" في إلينوي، و "ليف جولف دالاس"، كشف المنظمون عن خططهم لموسمهم ذو الطموح الأعلى حتى الآن في عام 2025.
إن نهائي هذا العام هو بطولة "ليف جولف شيكاغو" التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر في نادي "بولينجبروك للجولف" في إلينوي.
في الأسبوع التالي، تسافر الفرق الثلاثة عشر إلى تكساس للمشاركة في بطولة الفرق "ليف جولف دالاس" والتي تختتم الموسم، في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر في نادي "ماريدو" للجولف. وسوف تختتم هذه البطولة موسم ليف جولف لعام 2024.
وأعلنت ليف جولف عن إطلاق موسمها الثالث للدوري في فبراير 2025، مع انطلاق سلسلة من الجولات المميزة في في أسواق عالمية بارزة في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط.
وستنطلق منافسات موسم 2025 في الفترة من 6 إلى 8 فبراير بملعب ليف جولف الرياض، الذي يمثل أول ظهور لملعب ليف جولف في عاصمة المملكة العربية السعودية.
قال جريج نورمان، مفوض الجولف والرئيس التنفيذي لـ ليف جولف: "“بينما نستعد لعام 2025، تتأهب ليف جولف لإطلاق أكثر مواسمها طموحاً حتى الآن".
"منذ انطلاقتنا الأولى في عام 2022، نظمنا 34 بطولة في تسع دول عبر أربع قارات. نحن دوري عالمي ببصمة دولية، ونتطلع بحماس إلى بدء الموسم المقبل بأربع فعاليات دولية متميزة، تقدم مزيجاً فريداً من الجولف الممتاز، والترفيه، والثقافة للجماهير حول العالم."
وسيشهد الحدث الافتتاحي لعام 2025 مشاركة مجموعة من نجوم ليف جولف الذين يتنافسون في نادي الرياض للجولف، والذي يستضيف أحداثاً بما في ذلك سلسلة فرق أرامكو، وبطولة السعودية المفتوحة التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، وبطولة السعودية الدولية التي يقدمها مستشارو الاستثمار من مجموعة سوفت بنك في ديسمبر.
في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، ستعود ليف جولف إلى "نادي جرينج للجولف" للمشاركة في بطولة "ليف جولف أديليد"، الفائزة بجائزة أفضل حدث جولف في العالم في حفل توزيع جوائز الجولف العالمية.
في أبريل الماضي، استقبلت البطولة أكثر من 94 ألف مشجع في موقعها بجنوب أستراليا، وهو ما رفع مستوى مشجعي ليف جولف على مدار الأيام الثلاثة.
وشهد الحدث عودة الحفرة المائية الشهيرة في الحفرة رقم 12، وأداءً متميزاً من بطل الفردي بريندان ستيل، بالإضافة إلى أول منافسة فريقية في تاريخ الدوري، والتي فاز بها فريق "نادي ريبر للجولف" "Ripper GC" بقيادة الكابتن كام سميث أمام الجمهور المحلي.
بعد أسبوعين من "أديليد"، سيسافر الدوري إلى هونج كونج للعام الثاني على التوالي من المنافسة في نادي هونج كونج للجولف للمشاركة في بطولة ليف جولف هونج كونج، في الفترة من 7 إلى 9 مارس.
يستضيف نادي هونج كونج للجولف سنوياً بعضاً من أرقى فعاليات الجولف في المنطقة على مدار السنوات الستين الماضية، وسيشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للعديد من أكبر نجوم هذه الرياضة، بما في ذلك بطل البطولة الفردي المدافع أبراهام أنسر بالإضافة إلى أبطال فريق "نادي كراشرز للجولف" "Crushers GC" والكابتن برايسون ديشامبو.
في الأسبوع التالي، من 14 إلى 16 مارس، ستعود بطولة ليف جولف إلى نادي سنتوسا للجولف للعام الثالث على التوالي من بطولة ليف جولف سنغافورة.
في إطار منافسات الوجهة الرياضية العالمية الرائدة في سنغافورة، سيحاول البطل الفردي الحالي بروكس كوبكا وبطل فريق "نادي ريبر للجولف" "Ripper GC" الدفاع عن ألقابهما على ملعب سيرابونج التابع للنادي، والذي تم التصويت عليه مؤخراً كأفضل ملعب للجولف في العالم.
وقد حصل موقع البطولة على العديد من الجوائز المرموقة في رياضة الجولف ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر نوادي الجولف استدامة في العالم.