"ليف جولف 2025 " تبدأ في الرياض وتشمل جولات عالمية

"منذ انطلاقتنا الأولى في عام 2022، نظمنا 34 بطولة في تسع دول عبر أربع قارات. نحن دوري عالمي ببصمة دولية، ونتطلع بحماس إلى بدء الموسم المقبل بأربع فعاليات دولية متميزة، تقدم مزيجاً فريداً من الجولف الممتاز، والترفيه، والثقافة للجماهير حول العالم."