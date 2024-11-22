كأس "تيم كاب 2025": الإعلان عن قائمة المتنافسين

وسيقود "موليناري" الفريق الأوروبي القاري للدفاع عن لقب "تيم كاب"، الذي فاز به عام 2023 بعد تغلبه على بريطانيا العظمى وأيرلندا بنتيجة 14½ - 10½ في مباراة استمرت ثلاثة أيام. ستتنافس الفرق في جلسة واحدة من أربع كرات يوم الجمعة، وجلستين من الرباعيات يوم السبت وجلسة واحدة من الفرديات يوم الأحد، بمشاركة جميع اللاعبين في كل جلسة.