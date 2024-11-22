كأس "تيم كاب 2025": الإعلان عن قائمة المتنافسين
أعلن "لوك دونالد"، قائد الفريق الأوروبي القاري في كأس "رايدر"، عن أول 18 متنافساً من الفريق الأوروبي القاري وفريق بريطانيا العظمى وأيرلندا، للمشاركة في بطولة الفرق للغولف "تيم كاب 2025". تجمع القائمة بين أساطير كأس "رايدر" و ألمع المواهب الصاعدة في جولة "موانئ دبي العالمية"، ليتواجهوا في منافسة حامية على أرض منتجع أبوظبي للغولف، من 10 إلى 12 يناير 2025.
وبعد التشاور مع قائدي الفريقين، "فرانشيسكو موليناري" من الفريق الأوروبي القاري و"جاستن روز" من فريق بريطانيا العظمى وأيرلندا، أكد "دونالد" أول تسعة متنافسين من كل فريق لمسابقة المباراة النهائية العام المقبل، مع مجموع انتصارات 70 في جولة "موانئ دبي العالمية" وستة ممثلين من كأس "رايدر" الأخيرة.
وسيقود "موليناري" الفريق الأوروبي القاري للدفاع عن لقب "تيم كاب"، الذي فاز به عام 2023 بعد تغلبه على بريطانيا العظمى وأيرلندا بنتيجة 14½ - 10½ في مباراة استمرت ثلاثة أيام. ستتنافس الفرق في جلسة واحدة من أربع كرات يوم الجمعة، وجلستين من الرباعيات يوم السبت وجلسة واحدة من الفرديات يوم الأحد، بمشاركة جميع اللاعبين في كل جلسة.
ويضم كل فريق ثلاثة لاعبين من نجوم كأس "رايدر". ففي الفريق الأوروبي القاري، ينضمّ "نيكولاي هوجارد" و"ثوربيورن أوليسن" إلى "موليناري"، الذي شارك في كأس "رايدر" ثلاث مرات. أما فريق بريطانيا العظمى وأيرلندا، فيضمّ "تومي فليتوود" و"تيريل هاتون" إلى جانب "روز"، نجم كأس "رايدر" بست مشاركات.
وانضمّ "أوليسن"، ممثل أوروبا في كأس "رايدر" 2018، إلى قائمة المتأهلين الأربعة تلقائياً لفريق "موليناري"، إلى جانب زملائه الاسكندنافيين "راسموس هوجارد" و"نيكلاس نورجارد" والإيطالي "ماتيو ماناسيرو"، الذين حجزوا أماكنهم في الفريق الأوروبي القاري.
ويكتمل الفريق الأوروبي القاري بانضمام الثنائي الفرنسي، "ماثيو بافون"، أول فرنسي يفوز ببطولة "بي جي إيه تور" (PGA TOUR) منذ أكثر من قرن، و"أنطوان روزنر"، الذي لعب عام 2023 وحصل مؤخراً على عضوية مزدوجة في بطولة "بي جي إيه تور". وينضمّ إليهما الثنائي الدنماركي، نجم كأس "رايدر" "نيكولاي هوجارد"، ولاعب "تشالنج تور نمبر وان" (Challenge Tour Number One)، "راسموس نيرجارد بيترسن".