"فيرمان" يتصدر "نيدبانك" للجولف وجائزة 6 ملايين دولار

وأضاف: "أن أفوز في هذا الموسم، وأن أبدأ الموسم بهذا الفوز، أمر لا يوصف. كنت أعلم أن لدي فرصة، لكنني ظننت في الواقع أنني قد فقدته في الحفرة 16 عندما أخطأت في تسديد الكرة. كانت تلك اللحظة مؤلمة حقاً، لكن ذلك لا يهم في النهاية حقاً."