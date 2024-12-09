"فيرمان" يتصدر "نيدبانك" للجولف وجائزة 6 ملايين دولار
"يوهانس فيرمان"، الذي كان يحلم يوماً بأن يصبح طبيباً ولكنه وجد شغفه الحقيقي في ملعب الجولف، قدّم أداءً رائعاً حقق به الفوز وحاز على جائزة 6 ملايين دولار في بطولة "تحدي نيدبانك للجولف لعام 2025"، التي أقيمت في نادي "غاري بلاير" الشهير في "صن سيتي".
بعد التغلب على فترة صعبة استمرت عامين، حقق اللاعب من كاليفورنيا البالغ من العمر 32 عاماً فوزاً مثيراً بفارق ضربة واحدة على اللاعب المحلي "ألدريتش بوتجيتر"، والذي وصفه بأنه "لا يوصف".
كان فوز فيرمان، الذي سبق له الفوز بوسام في جولة التنمية الآسيوية، بمثابة اللقب الثاني له في جولة موانئ دبي العالمية، بعد انتصاره في بطولة "ريال تشيك ماسترز 2021" لعام 2021. وقد حصل على شيك بقيمة 1,025,000 دولار أمريكي، مما دفعه إلى القمة في تصنيف سباق دبي 2024-25.
وقال فيرمان بعد استلامه للجائزة: "لم أكن في أفضل حالاتي خلال الموسمين الماضيين. لقد بذلت أنا وفريقي الكثير من الجهد حيث عملنا لساعات لا تعد ولا تحصى".
وأضاف: "أن أفوز في هذا الموسم، وأن أبدأ الموسم بهذا الفوز، أمر لا يوصف. كنت أعلم أن لدي فرصة، لكنني ظننت في الواقع أنني قد فقدته في الحفرة 16 عندما أخطأت في تسديد الكرة. كانت تلك اللحظة مؤلمة حقاً، لكن ذلك لا يهم في النهاية حقاً."
وفي الجولة النهائية، سجل فيرمان 69 نقطة مثيرة للإعجاب، ليضمن فوزه في مواجهة مثيرة ويضع اسمه ضمن واحدة من أكثر أحداث الجولة شهرة.
بدأ اليوم متأخراً عن الصدارة بخمس ضربات لكنه سجل ستة نتائج بردي وثلاثة بوغي في ظل ظروف صعبة ليضع هدفاً للنادي بخمس ضربات تحت المعدل للمجموعات النهائية.
وكانت المباراة قد وصلت إلى اللحظة الحاسمة، حيث حرمت ضربة بوغي في النهاية اللاعب الجنوب أفريقي "ألدريتش بوتجيتر" من فرصة مواجهة فيرمان في مباراة فاصلة."
بدا أن بوتجيتر في طريقه لتحقيق فوز تاريخي على أرضه عندما استعاد متصدر الجولة الثالثة تقدمه بثلاث ضربات مع تسجيل بردي في الحفرة العاشرة."
وفي فترة ما بعد الظهيرة المليئة بالإثارة في نادي "جاري بلاير" في "صن سيتي"، فقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً ثلاث ضربات في الحفرة 12 (بار 3)، ليمنح فيرمان تقدماً مفاجئاً.
وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك مفاجآت أخرى في الطريق، حيث منحت الحفرة 14 للمرة الثانية على التوالي بوتجيتر أملًا جديداً، بعدما سجل نتيجة بردي مذهلة أعادته إلى المقدمة."
ولكن مع تعادل فيرمان في الحفرة 18 ليدخل قاعة النادي بخمسة نقاط تحت المعدل، ارتكب بوتجيتر خطأ في الحفرة 16 لينضم إليه في هذا الرقم قبل أن يهدر فرصة جيدة لتسجيل نتيجة بردي في الحفرة 17.
جعل ذلك الثنائي متقاربين في القمة عندما أطلق بوتجيتر ضربة البداية في الحفرة 18، حيث منح بوغي الختام فيرمان فوزاً مثيراً.
يأخذه هذا الفوز، الثاني في مسيرته بعد فوزه الأول في بطولة "دي + دي ريال تشيك ماسترز" 2021 في منتجع "أل باتروس" للجولف في براغ، إلى قمة تصنيف "سباق دبي" 2024-2025 ويمنحه شيكاً بقيمة 1,025,000 دولار."
ووجهة فيرمان التالية هي دبي، حيث يأمل في إنهاء إجراءات تأشيرة الإقامة الذهبية للانتقال مع عائلته للإقامة في دبي، وسيستقر هنا في يناير 2025."
"الأداء الجدير بالذكر من اللاعبين المرتبطين بدبي والإمارات العربية المتحدة، شمل:"
ثوربيورن أولسن (الدنمارك) في المركز الخامس منفرداً برصيد 3 ضربات تحت المعدل.
جوليان غيرييه (فرنسا) في المركز السادس تعادل برصيد ضربتين تحت المعدل.
أدريان أوتاغوي (الإمارات) تعادل في المركز الرابع والعشرين برصيد +3.
بول وارينج (إنجلترا) تعادل في المركز الرابع والعشرين برصيد +3.
"إيوين فيرغسون (اسكتلندا) تعادل في المركز الواحد والثلاثين برصيد +4."
تعادل جويدو ميجليوزي (إيطاليا) في المركز الواحد والثلاثين برصيد +4. وتعادل توماس ديتري (بلجيكا) في المركز السادس والثلاثين برصيد +5."