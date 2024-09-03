فوز مثير لكوبكا في بطولة ليف جولف ليحقق لقبه الفردي الخامس
عزز كابتن فريق" سماش جي سي" "Smash GC" "بروكس كوبكا" رقمه القياسي في بطولة "ليف جولف غرينبراير" المكونة من 54 حفرة والتي تبلغ قيمة جوائزها 25 مليون دولار أمريكي، ليحقق لقبه الفردي الخامس.
وللمرة الثالثة، فاز عبر مباراة فاصلة، لكن انتصاره يوم الأحد في ملعب "أولد وايت" كان مميزاً أكثر بسبب خصمه.
تغلب كوبكا على قائد فريق "Legion XIII" "جون رام" في أول حفرة فاصلة بفارق نقطة واحدة في مباراة مثيرة. إنها المرة الأولى التي يتنافس فيها الاثنان منذ انضمام رام إلى ليف جولف في فترة ما بين المواسم، وقد ذكّرنا ذلك بالجولة النهائية في ماسترز 2023، ولكن بنتيجة مختلفة.
فاز كوبكا الآن بخمسة من أصل 31 بطولة جولف للموسم العادي. ولم يفز من قبل أي لاعب آخر أكثر من ثلاث مرات، وقال إن فوز يوم الأحد كان المفضل لديه.
وقال كوبكا "أعتقد أن هذا الفوز يعني لي أكثر قليلاً، خلال السنوات القليلة الماضية لعبت مع جون ومن الواضح أنه تفوق علي في أوغوستا".
"أردت فقط أن أتغلب عليه، لقد لعب بشكل رائع اليوم. كانت الطريقة التي أنهى بها المباراة رائعة للغاية، وكان من الممتع مشاهدته هذا الأسبوع."
كما حصل فريق كوبكا "Smash GC" على لقب الفريق، معادلاً الرقم القياسي لبطولة ليف جولف برصيد 53 تحت المعدل الإجمالي ليتغلب على فريق "Ripper GC" بفارق ثلاث ضربات.
قاد كوبكا و "جيسون كوكراك" الفريق بسبعة تحت 63، مع تسجيل تالور جوتش نتيجة 69. وسجل اللاعب الاحتياطي جون كاتلين الذي حل محل "جرايم ماكدويل" نتيجة 67.
وسجل كوبكا ثلاث ضربات متتالية في الحفرة التاسعة الخلفية، وكان متقدماً بفارق ضربتين قبل ثلاث ضربات من نهاية المباراة. لكن رام تفوق عليه بضربتين في الحفرتين 16 و 17. ونجح الاثنان في تسجيل ضربة تعادل في الحفرة الثامنة عشرة التي يبلغ طولها 157 ياردة، ثم لعبا في الحفرة مرة أخرى في المباراة الفاصلة. وأحدثت ضربة كوبكا من نقطة الانطلاق له ضربة تعادل من مسافة 25 قدماً، بينما وصل رام الحفرة الخلفية، مما جعله في موقف حرج.
انطلق إلى مسافة 23 قدماً بعد الحفرة، ولكن بعد أن أخفق كوبكا في محاولته، لم يتمكن رام من إنقاذ المعدل.
في تصنيفات ليف جولف الفردية للموسم بأكمله، تفوق رام على كابتن فريق "Torque GC" "خواكين نيمان"، وسيتنافس الاثنان على بطولة 2024 الفردية الشهر المقبل في ليف جولف شيكاغو ، بينما لدى كوبكا فرصة لاحتلال المركز الثالث الذي يمنح مكافأة إضافية.
تعادل اللاعبان المقيمان في دبي "أنيربان لاهيري" من فريق "Crushers GC" و "أدريان ميرونك" من فريق "Cleeks GC" في المركز 42 بتسجيلهما أربع ضربات تحت المعدل. وسجل لاهيري أهداف بلغت 70 و 71 و 65، بينما سجل ميرونك أهداف بلغت 66 و 72 و 68.
يحتل فريق ميرونك المركز السادس عشر ولاهيري المركز الثامن عشر في الترتيب الفردي للموسم. ويتصدر فريق "Crushers" ترتيب الفرق بفارق 0.5 نقطة فقط - بينما يحتل فريق "Cleeks" المركز الثامن.