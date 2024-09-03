فوز مثير لكوبكا في بطولة ليف جولف ليحقق لقبه الفردي الخامس

وسجل كوبكا ثلاث ضربات متتالية في الحفرة التاسعة الخلفية، وكان متقدماً بفارق ضربتين قبل ثلاث ضربات من نهاية المباراة. لكن رام تفوق عليه بضربتين في الحفرتين 16 و 17. ونجح الاثنان في تسجيل ضربة تعادل في الحفرة الثامنة عشرة التي يبلغ طولها 157 ياردة، ثم لعبا في الحفرة مرة أخرى في المباراة الفاصلة. وأحدثت ضربة كوبكا من نقطة الانطلاق له ضربة تعادل من مسافة 25 قدماً، بينما وصل رام الحفرة الخلفية، مما جعله في موقف حرج.