ستدافع لاعبة الجولف الإماراتية سارة علي عن الميدالية الذهبية الفردية وستكون جزءًا من فريق الإمارات الفائز في بطولة العرب 2024 في تونس هذا الأسبوع.= صورة انستغرام

جولف فريق فتيات الإمارات يدافع عن ذهبية الجولف بتونس الفرق الوطنية في أربع فئات تهدف إلى تعزيز الإرث بعد الفوز بسبع ميداليات في عام 2023 في السعودية