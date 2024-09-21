فريق فتيات الإمارات يدافع عن ذهبية الجولف بتونس
من المقرر أن يدافع فريق الإمارات للفتيات تحت 16 سنة عن الميدالية الذهبية عندما يتوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة العرب للسيدات والشباب 2024 في ملعب "ريزيدنسز للغولف" في قمرت والتي تضم بعضاً من أفضل المواهب الناشئة في المنطقة.
وتشهد البطولة في نسختها الثالثة والعشرين منافسات فئتي الأولاد تحت 18 وتحت 16 سنة، إلى جانب البطولة الخامسة عشرة للسيدات، والبطولة الثالثة للفتيات تحت 16 سنة.
فازت الإمارات العربية المتحدة بسبع ميداليات في بطولة العرب للسيدات والناشئين 2023 التي نظمها الاتحاد العربي للجولف واستضافها الاتحاد العربي للجولف في نوفمبر الماضي.
تمثل منتخب الإمارات للسيدات في البطولة العربية كل من انتصار ريتش وجيمي كاميرو وفاي البلوشي.
وفي فئة الفتيات تحت 16 سنة، ستسعى سارة علي وآسيا سليم وأنكا ماتيو للدفاع عن الميدالية الذهبية، كما تسعى سارة أيضا إلى الاحتفاظ باللقب الفردي.
وفي فئة الأولاد تحت 18 سنة، سيقود محمد سكيك وريان أحمد ونيل شيرات فريق الإمارات، بينما سيتنافس محمد ثابت وعبد الله درويش وعبد الله سالمين في فئة تحت 15 سنة. وتستعد جميع الفرق لتقديم أداء قوي لتحقيق أعلى الألقاب في تونس.
يعد ملعب ريزيدنسز للغولف، الذي يُعَد على نطاق واسع أبرز ملعب للغولف في تونس، ملعبًا للبطولات يتكون من 18 حفرة، وقد صممه روبرت ترينت جونز الثاني الشهير. ويعد باختبار مهارة ودقة 103 لاعبين من 13 دولة عربية يتنافسون في بطولة العرب لعام 2024.
ويرافق منتخب الإمارات العربية المتحدة مسؤولون بارزون من اتحاد الإمارات للجولف، ومن بينهم الأمين العام خالد مبارك الشامسي والمدير العام أكرم سكيك. وسيقود مدربا المنتخب الوطني فيصل السرغيني وسمير والاني الاستعدادات والتدريبات على أرض الملعب.
كما سينضم نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف عبدالله الهاشمي إلى الوفد لحضور حفل الختام والمشاركة في الاجتماعات السنوية للاتحاد العربي للجولف.
وقال الهاشمي: "إنها بطولات مهمة، وسوف تكون بمثابة علامة فارقة لرؤية مدى تطورنا كأمة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، وخاصة في مجال تنمية الشباب.
"لقد تدرب جميع لاعبينا بجدية طوال الصيف بما في ذلك معسكر صيفي لمدة ثلاثة أسابيع مع إخواننا وأخواتنا في المغرب. نحن مستعدون ونحن متحمسون."
ستقام بطولة السيدات والفتيات في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر وستقام بطولة الأولاد في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.