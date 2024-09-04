هواة الجولف في الإمارات لديهم فرصة للعب على ملعب إيرث في جولف إستيتس في جميرا مع بعض من أفضل لاعبي الجولف في العالم ضمن برو-آم تشالنج لبطولة دي بي ورلد تور في نوفمبر. - صورة مقدمة

جولف فرصة ذهبية لهواة الجولف المواطنين في "برو-آم تشالنج" فرصة متاحة لثلاث فئات (إناث وذكور وناشئين) للمنافسة في نوفمبر في بطولة "دي بي ورلد تور"