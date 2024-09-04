فرصة ذهبية لهواة الجولف المواطنين في "برو-آم تشالنج"
ستعود سلسلة "برو-آم تشالنج" لبطولة "دي بي ورلد تور" المرتقبة من جديد، حيث ستمنح لاعبي الجولف في الإمارات فرصة نادرة للعب بجانب بعض من أعظم أساطير الرياضة في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.
هذه المسابقة السنوية، التي كانت تعرف سابقاً بـ"الكرة الأكثر حظاً في العالم"، مفتوحة لكل لاعبي الجولف الذين يحملون بطاقة عضوية نادي رسمي معترف بها من قبل اتحاد الإمارات للجولف، على ألا يتجاوز مؤشر الهانديكاب 28 للرجال والناشئين و36 للسيدات.
ومنذ انطلاقها في عام 2011، أتاحت هذه المسابقة الفرصة لأكثر من 36 لاعب جولف هاوي للعب بجانب أبطالهم المفضلين مثل "تومي فليتوود" و"فيكتور هوفلاند" و"روري ماكلروي" و"نيكولاي هوجارد" الفائز ببطولة "دي بي ورلد تور" العام الماضي.
وستُقام التصفيات في ثمانية أندية جولف مشاركة في جميع أنحاء الإمارات من 8 سبتمبر حتى 20 أكتوبر، حيث سيتأهل أفضل ثلاثة لاعبين من كل من فئات الذكور والإناث والناشئين للمشاركة في النهائي الكبير الذي سيُقام في ملعب "جولف إستيتس" في جميرا يوم السبت 2 نوفمبر 2024.
وسيحصل الفائز في كل فئة على فرصة ثمينة للعب في "برو-آم تشالنج" لبطولة "دي بي ورلد تور"، التي ستُقام على ملعب "إيرث" في "جولف إستيتس" في جميرا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024.
"توم فيليبس"، مدير منطقة الشرق الأوسط في بطولة "دي بي ورلد تور"، صرح قائلاً: "نحن متحمسون لإطلاق "برو-آم تشالنج" لبطولة "دي بي ورلد تور"، ونتطلع إلى النسخة الممتعة لعام 2024 التي تستعد أندية الجولف في جميع أنحاء الإمارات لاستضافتها. هذه المسابقة تمثل فرصة ذهبية للهواة للعب جنباً إلى جنب مع أكبر نجوم الجولف."
وأضاف، "مثل هذه المسابقات تجعل أحلام عشاق الجولف تتحقق. نحن ممتنون للغاية للأندية المشاركة واتحاد الإمارات للجولف لدعمهم الكبير في تمكين هذه المبادرة المحلية الرائعة. ندعو جميع الهواة الموهوبين للمشاركة، فقد تكونون أنتم من يحظى بالفرصة الفريدة للعب في البطولة!"
وستشهد بطولة "دي بي ورلد تور" مشاركة أفضل 50 لاعباً في "سباق دبي" ليتنافسوا على لقب البطولة ورفع كأس "هاري فاردون". وستقام هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر على ملعب "إيرث" في "جولف إستيتس" في جميرا.
أندية الجولف المشاركة:
الأحد 8 سبتمبر – جميرا جولف إستيت (ملعب إيرث).
السبت 5 أكتوبر - نادي العين للفروسية والرماية والجولف.
السبت 5 أكتوبر - جميرا جولف إستيت (ملعب فاير).
الأحد 6 أكتوبر - نادي خور دبي للجولف واليخوت.
الأحد 6 أكتوبر - نادي الحمراء للجولف، رأس الخيمة.
السبت 12 أكتوبر - نادي شاطئ السعديات للجولف.
السبت 12 أكتوبر - ياس لينكس أبوظبي.
الأحد 13 أكتوبر - نادي الإمارات للجولف.
الأحد 20 أكتوبر - نادي أبوظبي للجولف.