عودة قوية لـ"سام مولان" في بطولة كأس نومورا للجولف

وفي حديثه عن أدائه، قال "مولان": "لقد لعبت بشكل جيد اليوم، وضربت الكرة بشكل أفضل، ولعبت بشكل استراتيجي أكثر مقارنة بالجولة الأولى. كان الوصول إلى الدبابيس صعباً نتيجة للأجواء العاصفة والمناطق الخضراء الصلبة، حتى باستخدام الإسفين.