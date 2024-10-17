عودة قوية لـ"سام مولان" في بطولة كأس نومورا للجولف
عاد لاعب الإمارات "سام مولان" بقوة في الجولة الثانية من بطولة كأس نومورا المرموقة التي ينظمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، حيث سجل 71 ضربة تحت المعدل ليرفع إجمالي ضرباته في 36 حفرة إلى خمس ضربات فوق المعدل 149.
وأظهر اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يشارك في بطولة "فينبيرل للجولف" في هاي فونج في فيتنام، قدرته على الصمود حيث شق طريقه للعودة إلى المنافسة بعد جولة افتتاحية صعبة.
وفي حديثه عن أدائه، قال "مولان": "لقد لعبت بشكل جيد اليوم، وضربت الكرة بشكل أفضل، ولعبت بشكل استراتيجي أكثر مقارنة بالجولة الأولى. كان الوصول إلى الدبابيس صعباً نتيجة للأجواء العاصفة والمناطق الخضراء الصلبة، حتى باستخدام الإسفين.
"كانت المناطق الخضراء متدحرجة على ارتفاع 11 قدماً بحسب مقياس السرعة، وفي اتجاه الأسفل كانت تبدو وكأنها زجاج. يظل تركيزي في الجولة الثالثة كما هو - اللعب بحرية واستغلال الفرص عندما تتاح".
افتتح "مولان" الجولة بـ 78 لكنه قاتل بقوة بتسجيله نقاط بردي في الحفرتين الثانية والرابعة، مع تسجيله ضربة بوغي بينهما في الحفرة الثالثة، ثم نجح في تحقيق التعادل في جميع الحفر الـ 15 المتبقية لينهي الجولة بـ 71.
كأس نومورا، والمعروف أيضاً باسم بطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، هو حدث للهواة الرجال يتكرر كل سنتين.
وسجل أحمد سكيك، اللاعب الثاني في فريق الإمارات، 78 نقطة في الجولة الثانية، فيما سجل "جوناثان سيلفراج"، العضو الثالث، 79 نقطة، بعد أن سجل 70 نقطة في الجولة الأولى.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة حالياً المركز الثاني عشر في دوري الفرق، مع بقاء جولتين أخريين للعب في هذا النظام الذي يعتمد على أفضل نتيجتين من ثلاث مباريات. وتحتل المملكة العربية السعودية المركز السادس عشر.
وتتصدر اليابان بطولة الفرق بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، بعد أفضل نتيجة للفرق هذا الأسبوع والتي بلغت 9 ضربات تحت المعدل. وتتقدم بفارق ضربتين على فيتنام المضيفة ونيوزيلندا، اللتين تعادلتا في المركز الثاني بعد جولتين سجلتا نتائج 143 و 137.
تقام بطولة كأس نومورا على ملعب مارش في "نادي فينبيرل للجولف" في هاي فونج، وهو ملعب يضم 72 حفرة ويمتد على مساحة 7508 ياردة، ويشتهر بأراضيه الطبيعية الصعبة المشابهة للمستنقعات.
وتشمل الدول المتنافسة أستراليا والصين وتايبيه الصينية وجوام وهونج كونج الصينية والهند واليابان وكوريا وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيوزيلندا وباكستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
نتائج الفريق
(بعد 36 حفرة - أفضل اثنتين من ثلاث صيغ):
اليابان: 143، 135، 278
فيتنام: 143، 137، 280
نيوزيلندا: 143، 137، 280
النتائج الفردية:
آنه مينه (فيتنام): 71، 67، 138
ياماشيتا (اليابان): 71، 67، 138
باي (نيوزيلندا): 70، 70، 140