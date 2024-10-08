"شين لوري"يعود للمشاركة في بطولة أبوظبي للجولف
أعرب البطل السابق "شين لوري" عن سعادته بالعودة إلى الإمارات بعد تأكيد مشاركته في بطولة أبوظبي (أتش إس بي سي) للجولف الشهر المقبل، وهي أول بطولة من تصفيات جولة موانئ دبي العالمية، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر.
فاز الأيرلندي بكأس الصقر الشهيرة في عام 2019 قبل ستة أشهر فقط من أن يصبح بطلاً رئيسياً، حيث فاز بكأس (كارليت جاغ) في النسخة 148 المفتوحة.
وسوف ينضم لوري إلى زملائه الفائزين بالبطولات الكبرى "روري ماكلروي" و"جاستن روز" و"آدم سكوت" وزميله في فريق "كأس رايدر" "تومي فليتوود" في الميدان للحدث الرابع من سلسلة رولكس هذا الموسم، في ياس لينكس.
استمتع اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً بحملة ممتازة في عام 2024، حيث حقق المركز 13 ضمن أفضل 20 على مستوى العالم، بما في ذلك المركز السادس في كل من البطولة المفتوحة 152 وبطولة الولايات المتحدة (بي جي أيه) PGA، بالإضافة إلى الشراكة مع ماكلروي لتحقيق النصر في بطولة زيورخ الكلاسيكية في نيو أورلينز ضمن جولة (بي جي أيه) PGA.
وقال لوري: "أنا متحمس لإنهاء موسمي في الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في ياس لينكس. من الرائع دائماً العودة إلى جزء من العالم حيث حققت نجاحاً في الماضي، وآمل أن أنهي العام بشكل جيد".
كجزء من تصفيات جولة موانئ دبي العالمية الختامية للموسم، ستستقبل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي أفضل 70 لاعباً متاحاً من تصنيفات السباق إلى دبي في ختام "المباريات التسعة الختامية". ثم يتقدم أفضل 50 لاعباً في نهاية الأسبوع إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية الختامية للموسم.
كما تم تأكيد مشاركة بطل بطولة اسكتلندا المفتوحة روبرت ماكنتاير، الذي مثل أوروبا أيضاً في كأس رايدر 2023، وثريستون لورانس، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في تصنيفات السباق إلى دبي.
وبالإضافة إلى بطولة الجولف ذات المستوى العالمي التي تقام في ياس لينكس، سيكون هناك برنامج كامل من الفعاليات التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للأطفال، ويوم السيدات ويوم الأسرة يومي السبت والأحد على التوالي.
يمكن للمشجعين الذين يرغبون في ترقية تجربتهم الاختيار من بين مجموعة من خيارات التجربة المتميزة، حيث يوفر (ذا شامبيونغ تشاليت) شرفة حصرية تطل على الحفرة الثامنة عشر.