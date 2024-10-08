"شين لوري"يعود للمشاركة في بطولة أبوظبي للجولف

أعرب البطل السابق "شين لوري" عن سعادته بالعودة إلى الإمارات بعد تأكيد مشاركته في بطولة أبوظبي (أتش إس بي سي) للجولف الشهر المقبل، وهي أول بطولة من تصفيات جولة موانئ دبي العالمية، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر.

فاز الأيرلندي بكأس الصقر الشهيرة في عام 2019 قبل ستة أشهر فقط من أن يصبح بطلاً رئيسياً، حيث فاز بكأس (كارليت جاغ) في النسخة 148 المفتوحة.

وسوف ينضم لوري إلى زملائه الفائزين بالبطولات الكبرى "روري ماكلروي" و"جاستن روز" و"آدم سكوت" وزميله في فريق "كأس رايدر" "تومي فليتوود" في الميدان للحدث الرابع من سلسلة رولكس هذا الموسم، في ياس لينكس.