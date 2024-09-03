شراكة استراتيجية لتحسين تجربة الجولف في الإمارات

ويضمن افتتاح الموقع الثاني لمتجر ماي جولف دبي داخل متجر ذا برو شوب سوبرستور في مدينة الإنتاج، تمكين لاعبي الجولف من الوصول إلى أحدث أجهزة محاكاة "غولف زون"، مما يوفر تجربة واقعية وغامرة بغض النظر عن الطقس أو الوقت من اليوم. وهذا مفيد بشكل خاص في المناطق التي غالباً ما تحد فيها الظروف الخارجية من اللعب.