شراكة استراتيجية لتحسين تجربة الجولف في الإمارات
أعلنت "ماي جولف دبي" MyGolf Dubai، وجهة الجولف الداخلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع "ذا برو شوب سوبرستور" The Pro Shop Superstore، المزود الرائد لتكنولوجيا الجولف الداخلية المتقدمة والتي تهدف إلى تعزيز تجربة الجولف الشاملة لعشاق الجولف في جميع أنحاء دبي وخارجها.
ويضمن افتتاح الموقع الثاني لمتجر ماي جولف دبي داخل متجر ذا برو شوب سوبرستور في مدينة الإنتاج، تمكين لاعبي الجولف من الوصول إلى أحدث أجهزة محاكاة "غولف زون"، مما يوفر تجربة واقعية وغامرة بغض النظر عن الطقس أو الوقت من اليوم. وهذا مفيد بشكل خاص في المناطق التي غالباً ما تحد فيها الظروف الخارجية من اللعب.
وتقدم الشراكة مزايا حصرية لأعضاء ماي جولف دبي، مثل جلسات تجهيز شخصية ونصائح من الخبراء حول أحدث المعدات، لمساعدتهم على تحسين أدائهم في الملعب.
بالنسبة لمتجر ذا برو شوب سوبرستور، يمثل هذا التعاون فرصة لتعزيز ارتباطه بمجتمع الجولف في دبي من خلال تقديم أحداث حصرية وعروض توضيحية للمنتجات وعروض ترويجية.
وقال "مايكل تشاو"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماي جولف دبي: "نحن سعداء بالتعاون مع ذا برو شوب سوبرستور، وهي علامة تجارية تشاركنا شغفنا بالجولف والتفاني في الجودة". "تتمثل هذه الشراكة في منح أعضائنا إمكانية الوصول إلى أفضل معدات الجولف وتعزيز تجربتهم الشاملة من خلال الخدمة الشخصية والتوجيه من الخبراء."
وأضاف: "نحن في ماي جولف دبي نحرص على الجمع بين حب الجولف ووسائل الراحة الفاخرة وأجواء المجتمع المفعمة بالحيوية، ما يجعله المكان المثالي للاعبي الجولف المحترفين وأولئك الذين يبحثون عن المتعة. إن سمعة متجر برو شوب سوبرستور في مجال معدات الجولف عالية الجودة وخدمة العملاء المتميزة تجعله الخيار الأمثل لمجتمعنا".
بالنسبة لمتجر برو شوب سوبرستور، يوفر التعاون فرصة مثالية للتواصل مع مجتمع الجولف النابض بالحياة في دبي.
قال "إيان إيفلي"، مدير العمليات في ذا برو شوب سوبرستور: "نحن متحمسون للشراكة مع ماي جولف دبي، وجهة الجولف الرائدة التي تتوافق تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تزويد لاعبي الجولف بأفضل المنتجات والخدمات". "معاً، نتطلع إلى مساعدة لاعبي الجولف من جميع المستويات على الاستمتاع باللعبة بشكل أكبر".
واحتفالاً بهذه الشراكة، سيستضيف ماي جولف دبي وذا برو شوب سوبرستور فعاليات وعروض ترويجية حصرية للأعضاء. وستشمل هذه الفعاليات عروضاً توضيحية للمنتجات وخصومات خاصة وورش عمل تفاعلية، مما يمنح لاعبي الجولف فرصة لتجربة أحدث المعدات والتعلم من المحترفين.
وتهدف مبادرة ماي جولف دبي وذا برو شوب سوبرستور معاً إلى خلق بيئة أكثر شمولاً وترحيباً للاعبي الجولف من جميع المستويات، وتعزيز فكرة أن الجولف رياضة للجميع، وليس فقط النخبة. وتؤكد هذه المبادرة على التزامهما بتعزيز مجتمع الجولف النابض بالحياة في دبي وخارجها.