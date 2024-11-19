"ريحان توماس" يستعد للتحدي في بطولة"بي جي إيه"

ريحان الذي بلغ من العمر 25 عاماً الأسبوع الماضي، وُلد في دبي وهو يمثل منتجع خور دبي، وهو عضو سابق في النادي، حيث تلقى دروسه الأولى في رياضة الجولف قبل أن ينتقل إلى التدريب في معهد "CH3 Performance Institute" في نادي إلس في دبي.