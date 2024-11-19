"ريحان توماس" يستعد للتحدي في بطولة"بي جي إيه"
يقدم نجم دبي الصاعد، "ريحان توماس"، أفضل ما لديه في المرحلة الثانية من الجولة المؤهلة لبطولة بي جي إيه المقدمة من كورن فيري، والتي تنطلق اليوم (الثلاثاء) في "نادي لاندينج للجولف والرياضة" الشهير في سافانا، جورجيا.
ويشتهر ريحان بعقليته المرنة وطاقته الإيجابية، وهو مستعد لخوض التحدي في دير كريك، وهو ملعب يختبر كل مهارات لاعبي الجولف. يمتد الملعب على مساحة 7185 ياردة مع تصميم 72 بار، ويتميز بممرات واسعة توفر مساحة في حالة التصويب الخاطئ، ولكن تظل الحفر البار الثلاث هي الأصعب في الملعب، مما يمثل تحدياً مثيراً لجميع اللاعبين.
بالنسبة لريحان، يتعلق الأمر بالحفاظ على التركيز ومواجهة التحديات مباشرة.
وقال لصحيفة خليج تايمز: "أنا متحمس للعب هذا الأسبوع في المرحلة الثانية من الجولة المؤهلة لبطولة بي جي ايه). أنا سعيد بأدائي منذ أن أصبحت محترفاً في الأول من يونيو 2024، وأنا واثق من أنني أستطيع الحفاظ على هذا الأداء، وآمل أن يؤدي مضرب الجولف الخاص بي أداءً جيداً".
وقال ريحان: "أنا أتبنى عقلية إيجابية لهذا الأسبوع وأركز على اللعب بقدر ما أستطيع حتى منتصف ديسمبر 2024".
"عندها، سأعود إلى دبي لمناقشة جدول أعمالي لعام 2025 مع فريق الإدارة وعائلتي والمؤيدين، بناءً على أدائي هذا الأسبوع وفي الأحداث القادمة التي أخطط للمشاركة بها."
بعد فشله في الفوز ببطولة دبي العالمية للجولف، لا يزال ريحان متفائلاً بشأن خطواته التالية. وبعد أن خسر في الفوز بنتيجة متقاربة، فهو الآن يتطلع إلى المستقبل بتصميم متجدد.
وقال "لقد خسرت الأسبوع الماضي فرصة المشاركة في بطولة دبي العالمية للجولف بفارق ضربتين على مدى ست جولات. ومع ذلك، فقد تأكدت من أنني سأحظى بمكانة في بطولة التحدي للجولف بهذه النتيجة".
تم افتتاح ملعب دير كريك للجولف، الذي صممه مهندس الجولف الأمريكي الأسطوري توم فازيو، في صيف عام 1991. ويمثل تصميم الملعب تحدياً للاعبي الغولف من جميع مستويات المهارة، حيث يمتد على مساحة 7185 ياردة ويبلغ معدل ضرباته 72.
وفقاً للكتيب التعريفي للنادي، يتميز الملعب "بممرات واسعة نسبياً توفر بعض الراحة لأولئك الذين قد يفوتون هدفهم"، ولكن تعتبر حفر البار الثلاث، بشكل جماعي، هي الأصعب.
تعد الحفرة الثامنة عشر الحفرة الأفضل ذات خمس ضربات، حيث يتم اللعب عليها ثم فوق المستنقع إلى المنطقة الخضراء، وتقع مباشرة خلف نادي دير كريك، مما يوفر إطلالة رائعة.
في عام 2009، عاد توم فازيو للإشراف على تحديث الملعب. وتم إعادة بناء المساحات الخضراء، وإضافة أحواض صغيرة مقطوعة الأشجار، وتم تجديد نظام الري ومسارات العربات بالكامل.
سيبدأ توماس الجولة الأولى في الساعة 8.30 صباحاً (بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة) من نقطة الانطلاق رقم 10 في بداية من نقطتين في حدث مكون من أربع جولات ويشارك فيه 82 لاعباً. سيبدأ توماس اللعب برفقة جون فان ديرلان (نابولي، فلوريدا) وإس إم لي (سوواني، جورجيا).
ريحان الذي بلغ من العمر 25 عاماً الأسبوع الماضي، وُلد في دبي وهو يمثل منتجع خور دبي، وهو عضو سابق في النادي، حيث تلقى دروسه الأولى في رياضة الجولف قبل أن ينتقل إلى التدريب في معهد "CH3 Performance Institute" في نادي إلس في دبي.
تم تأسيس المعهد في الأصل على يد جاستن بارسونز، الذي يدرب الآن الفائز ببطولة الجولف المفتوحة لعام 2023 براين هارمان، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين المتميزين في جولة بي جي إيه.
المرحلة الثانية من الجولة المؤهلة لبطولة بي جي ايه في سافانا هي واحدة من خمس فعاليات تأهيلية تقام في مواقع مختلفة:
أما المواقع الأخرى للتصفيات المؤهلة للمرحلة الثانية من 3 إلى 6 ديسمبر 2024 فهي كما يلي:
سيتم الإعلان عن عدد الأماكن المتاحة للتقدم إلى المرحلة النهائية من الجولة المؤهلة لبطولة بي جي إيه بعد الجولة الأولى من التصفيات الأولى اليوم (الثلاثاء)، اعتماداً على أعداد اللاعبين المشاركين في كل مكان.
ستقام المرحلة النهائية من الجولة المؤهلة لبطولة بي جي إيه المقدمة من كورن فيري، في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2024، على مدار أربع جولات - في فلوريدا وعلى ملعبين، "تي بي سي سوجراس فالي" (TPC Sawgrass Valley) و "سوجراس سي سي، إي/دبليو" (Sawgrass CC، E/W) في بونتي فيدرا، فلوريدا.