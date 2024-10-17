"دينج ويني": مشوار الاحتراف في بطولة"هانغتشو"المفتوحة

ونجح اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يُعد بطلاً رئيسياً محتملاً للصين في المستقبل، في تحقيق لقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة بأداء رائع، حيث سجل أربع جولات متتالية من 67 في ملعب "تايهايو كلب جوتيمبا". وقد عزز فوزه بضربة واحدة على زميله اللاعب الصيني "تشو زي كين"، وهو طالب جديد في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أثبت مكانته كواحد من ألمع المواهب الشابة في هذه الرياضة.