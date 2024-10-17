"دينج ويني": مشوار الاحتراف في بطولة"هانغتشو"المفتوحة
من المقرر أن يخوض "دينج ويني"، الذي فاز للتو ببطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة في طوكيو، أول مباراة احترافية له هذا الأسبوع في بطولة "هانغتشو" المفتوحة التي تبلغ جوائزها 500 ألف دولار ضمن جولة التحدي. وستقام البطولة في نادي "هانغتشو ويست ليك للجولف" في هانغتشو بالصين.
ونجح اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يُعد بطلاً رئيسياً محتملاً للصين في المستقبل، في تحقيق لقب بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة بأداء رائع، حيث سجل أربع جولات متتالية من 67 في ملعب "تايهايو كلب جوتيمبا". وقد عزز فوزه بضربة واحدة على زميله اللاعب الصيني "تشو زي كين"، وهو طالب جديد في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أثبت مكانته كواحد من ألمع المواهب الشابة في هذه الرياضة.
وعلى عكس الفائزين السابقين بالبطولة، سيتخلى "دينج" عن الجائزة التقليدية المتمثلة في الحصول على دعوات للمشاركة في بطولة الماسترز والبطولة المفتوحة. وبدلاً من ذلك، قرر الانتقال إلى الاحتراف، مع التركيز على تأمين حقوق اللعب في جولة "دي بي وورلد" لعام 2025 من خلال المسار العالمي للهواة.
وفي حديثه عن القرار الصعب، قال "دينج": "لقد أجريت مناقشات طويلة مع مدربي وأصدقائي ووكيل أعمالي. من الصعب للغاية على اللاعبين الشباب الحصول على بطاقة جولة، وشعرت أن هذه الفرصة كانت فرصة نادرة كان عليّ اغتنامها.
"سواء كنت هاوياً أو محترفاً، يظل هدفي هو نفسه - أريد التنافس في بطولتي الماسترز والمفتوحة."
مثل فوز دينج في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة إنجازاً مهماً بعد خسارته في مباراة فاصلة في "رويال ملبورن" في العام السابق. وقد عبر عن سعادته بالفوز خلال حفل توزيع الجوائز وذرف دموع الفرح قائلاً أن هذه ستكون آخر بطولة للهواة يشارك فيها.
ينضم "دينج" الآن إلى قائمة مرموقة من الأبطال الفائزين في "تايهايو كلب جوتيمبا"، بما في ذلك أساطير مثل "سيفي باليستيروس"، و "خوسيه ماريا أولازابال"، و "هيديكي ماتسوياما".
سيبدأ "دينج" جولته الأولى كمحترف غداً في الساعة 11:30 صباحاً، حيث سيلعب إلى جانب الدنماركي "هاميش براون" والإنجليزي "براندون روبنسون طومسون".