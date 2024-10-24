"دبي ديزرت كلاسيك للجولف" للناشئين تعود بتصنيف عالمي
أعلن منظمو بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف عن عودة بطولة "دبي ديزرت كلاسيك" للجولف التي طال انتظارها للناشئين في يناير 2025، مع تطورات جديدة ومثيرة تمثل علامة فارقة مهمة للبطولة.
ولأول مرة، حصل الحدث على تصنيف World Amateur Golf Ranking® (WAGR®)، مما أضاف مكانة مرموقة وفرصاً قيمة للجيل القادم من لاعبي الجولف.
تقام البطولة الجديدة، التي تقام بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، في الفترة من 10 إلى 12 يناير 2025 في نادي الإمارات للجولف الشهير. وستكون البطولة مفتوحة للبنين والبنات الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، وستشهد ترقية كبيرة.
سيتنافس المتنافسون الآن على مدار 54 حفرة ممتدة، وهي زيادة عن الشكل السابق المكون من 36 حفرة. ويرفع هذا التعديل من مستوى المنافسة ويمنح المشاركين فرصة لكسب نقاط WAGR® الحاسمة، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز تصنيفهم العالمي للهواة.
يتتبع تصنيف WAGR®، الذي تديره R&A وUSGA، أداء لاعبي الجولف الهواة المتميزين في جميع أنحاء العالم. ويتنافس أكثر من 7500 لاعب في أكثر من 6300 حدث. ومن خلال الانضمام إلى تصنيف WAGR®، توفر بطولة Junior Dubai Desert Classic للاعبين الشباب طريقًا للاعتراف الدولي.
تنسيق وتفاصيل الدورة
وستقام الجولتان الأوليتان تحت الأضواء الكاشفة على ملعب فالدو، حيث سيتم تقليص عدد المتنافسين بعد 36 حفرة. ثم يتقدم أفضل 40 لاعباً إلى الجولة النهائية على ملعب المجلس المرموق، قبل أيام قليلة من تنافس أفضل لاعبي العالم في النسخة السادسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 19 يناير.
أعرب سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، عن حماسه بشأن الحدث القادم: "نحن فخورون للغاية برعاية الجيل القادم من لاعبي الجولف، لذلك نحن سعداء بأن النسخة الثالثة من بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف حصلت على وضع WAGR.
وأضاف كوركيل: "مثل بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف، فإن هدفنا هو جمع مجموعة عالية الجودة من الهواة الشباب، للتنافس على ملعب على طراز البطولة في نادي الإمارات للجولف، لإعطائهم فرصة لتجربة اللعب في حدث عالمي المستوى".
الفرص المستقبلية
واستقطبت نسخة 2024 مجالًا تنافسيًا للغاية، حيث شارك 54 ناشئًا من دول بما في ذلك فرنسا والهند وقطر والسويد والإمارات العربية المتحدة. وحقق فيكتور كوفود أولسن المقيم في دبي، والذي احتل المركز الثالث في الحدث الافتتاحي في عام 2023، الفوز بجولتين مثيرتين للإعجاب من 71 و69، متغلبًا بفارق ضئيل على كارتيك سينغ ومو كريج.
وفي تعليقه على فوزه، قال كوفود أولسن: "كان الفوز ببطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف للناشئين تجربة لا تصدق. كان اللعب في ظل ظروف الجولة مع أرضية خشنة صعبة أمرًا مميزًا. وكان تتويجي بالبطولة في ناديي المحلي أمرًا ذا مغزى أكبر".
جوائز حصرية.
بالإضافة إلى الكأس المرغوبة، سيتنافس الصغار على مجموعة من الجوائز الحصرية والتجارب الفريدة. وتشمل هذه الجوائز دعوات لحضور أحداث مرموقة مثل نهائيات سلسلة فالدو الكبرى، ونهائيات سلسلة شوبانكار شارما جونيور، ونهائيات JAGA الكبرى.
كما سيحظى المتفوقون بفرصة الحصول على أماكن في عرض Hero Dubai Desert Classic Star Player، وهو الحدث الأبرز الذي سبق أن شارك فيه أيقونات الجولف مثل روري ماكلروي وتومي فليتوود. كما سيتم منح جوائز أخرى، بما في ذلك الهدايا من كالاواي.
سيتم فتح باب التسجيل لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف للناشئين لعام 2025 في 22 نوفمبر. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة https://www.dubaidesertclassic.com/juniors.
من المتوقع أن تكون هذه النسخة المحسنة من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك تجربة مثيرة ومجزية للاعبي الجولف الشباب، مما يمهد الطريق لنجوم المستقبل في هذه الرياضة.