"دبي ديزرت كلاسيك للجولف" للناشئين تعود بتصنيف عالمي

وستقام الجولتان الأوليتان تحت الأضواء الكاشفة على ملعب فالدو، حيث سيتم تقليص عدد المتنافسين بعد 36 حفرة. ثم يتقدم أفضل 40 لاعباً إلى الجولة النهائية على ملعب المجلس المرموق، قبل أيام قليلة من تنافس أفضل لاعبي العالم في النسخة السادسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 19 يناير.