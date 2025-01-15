"دبي ديزرت كلاسيك" تتخذ خطوات رائدة لدعم الصحة العقلية
أشاد "تومي فليتوود" ببطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف لمبادراتها الرائدة في مجال الصحة العقلية مع عودة منطقة اللياقة العقلية إلى البطولة للعام الثاني على التوالي.
وتعد هذه المنشأة المبتكرة الأولى من نوعها في عالم الجولف، مما يعكس التزام الحدث بدعم الصحة العامة للاعبين.
وتم تصميم المنطقة لتكون ملاذاً للصحة العقلية، وتتميز بالعديد من المناطق المخصصة لهذا الغرض، بما في ذلك منطقة الأنشطة المناسبة عقلياً، ومنطقة "زين دين - مايندفلنس"، وتجربة الواقع الافتراضي، وغرفة النوم.
توفر هذه المساحات مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الأداء العقلي والجسدي. ومن أبرز الأنشطة تمارين كتابة اليوميات التأملية والزيوت العطرية المهدئة لتعزيز الاسترخاء العميق وقيلولة "ناسا" وهي فترة راحة مدتها 26 دقيقة أثبتت الدراسات العلمية أنها مصممة لتعزيز اليقظة والأداء.
وأشاد فليتوود بمنظمي البطولة لنهجهم التقدمي، مشيراً إلى أنه تساءل في السابق عن مستقبله في اللعبة عندما عانى من نقص الثقة.
وقال فليتوود الذي يشارك في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للعام الرابع عشر على التوالي: "أعتقد أن الصحة العقلية جزء مهم من الرياضة والحياة".
"أعتقد أنه من الرائع أن نرى هذه البطولة تتخذ موقفاً استباقياً بشأن أشياء مثل هذه، وأعتقد أنها بالتأكيد شيء نرحب به كثيراً في أحداث الجولة على مدار العام."
وأضاف: " ربما نحتاج جميعاً إلى بعض النصائح حول كيفية إيقاف تشغيل الأجهزة في بعض الأحيان، وأعتقد أنها إضافة رائعة."
"إن الجولة مذهلة من حيث المرافق البدنية التي نحصل عليها دائماً من المعالجين الطبيعيين والمدربين والصالات الرياضية، وأعتقد أن هذا ينمو باستمرار في الجولة، وأعتقد أن الجولتين تقومان بعمل مذهل في هذا الصدد. لدينا مرافق لا تصدق.
"لكن الجانب الذهني من الأمر ربما يكون متأخراً بعض الشيء. لم نفعل شيئاً كهذا من قبل. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى عدد الأشخاص الذين يشعرون أنهم يريدون استخدام ذلك وعدد الأشخاص الذين يريدون القليل من التوجيه في هذا الشأن.
"بالنسبة لنا، كلاعبي جولف، أعتقد أننا دائماً نلاحق توقعاتنا الخاصة في التعامل مع خيبات الأمل. يجد بعض الأشخاص فضلاً عن غيرهم أنه من الأسهل قبول ذلك أو التعامل معه، بينما يجد البعض الآخر الأمر أكثر صعوبة. أعتقد أن وجود ذلك سيكون أمراً جيداً حقاً، وأنا متأكد من أنه ربما يكون إضافة أكبر على مدار العام مع استمرار البطولات."
بالإضافة إلى اللاعبين، سوف يستفيد فريقهم ومساعدوهم أيضاً من الوصول إلى الأنشطة التي تحفز الانتباه، والتغذية التي تعزز نشاط الدماغ وتقنيات الاسترخاء. تم تصميم هذه الموارد لتعزيز الصفاء الذهني، وتقليل التوتر، وتعزيز الصحة العامة.
ويشمل التركيز على الصحة العقلية في البطولة الاستشارات مع خبراء بارزين. وسيحضر الدكتور أندرو موراي، كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في جولة دي بي وورلد تور، لتقديم الإرشادات، إلى جانب الدكتور فيل هوبلي، استشاري الطب النفسي الرياضي الذي يتمتع بخبرة العمل مع فريق ماكلارين اف ١، وويسلي كيو، أخصائي علم النفس السريري ولاعب الرجبي المحترف السابق المتخصص في تحسين الأداء والمرونة العقلية وإدارة الإجهاد للرياضيين النخبة.
وتأسست بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف في عام 1989، وهي أقدم بطولة للجولف في منطقة الشرق الأوسط.