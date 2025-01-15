"دبي ديزرت كلاسيك" تتخذ خطوات رائدة لدعم الصحة العقلية

"بالنسبة لنا، كلاعبي جولف، أعتقد أننا دائماً نلاحق توقعاتنا الخاصة في التعامل مع خيبات الأمل. يجد بعض الأشخاص فضلاً عن غيرهم أنه من الأسهل قبول ذلك أو التعامل معه، بينما يجد البعض الآخر الأمر أكثر صعوبة. أعتقد أن وجود ذلك سيكون أمراً جيداً حقاً، وأنا متأكد من أنه ربما يكون إضافة أكبر على مدار العام مع استمرار البطولات."