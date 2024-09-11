"تومي فليتوود" يتطلع لتحقيق انتصارات جديدة في دبي
يستعد "تومي فليتوود"، الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية، لتحقيق المزيد من الانتصارات في "السباق إلى دبي 2024" حيث يتنافس في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر.
وسينضم فليتوود إلى البطل الحائز على البطولات الكبرى أربع مرات "روري ماكلروي" في "ملعب الأرض" في عقارات جميرا للجولف للمشاركة في حدث "سلسلة رولكس" الختامي للموسم.
وحقق المصنف الحادي عشر على مستوى العالم، والمقيم في دبي، نجاحاً كبيراً في الإمارات، حيث فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة موانئ دبي العالمية في المنطقة. وحقق انتصارين متتاليين في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" في عامي 2017 و 2018، وفاز ببطولة "السباق إلى دبي" التي استمرت طوال الموسم في عام 2017، وأضاف انتصاراً آخر هذا العام في بطولة دبي الودية الافتتاحية.
ومؤخراً، فاز فليتوود بالميدالية الفضية لبريطانيا في أولمبياد باريس، حيث وقف على منصة التتويج إلى جانب المصنف الأول عالمياً "سكوتي شيفلر" والفائز بالبطولات الكبرى "هيديكي ماتسوياما" في بطولة الجولف الوطنية - وهو المكان الذي شهد ظهوره الأول في كأس رايدر في عام 2018.
وسوف يقضي اللاعب أسبوعين في الإمارات العربية المتحدة بعد تأكيد مشاركته في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" للجولف - الحدث الأول من تصفيات جولة موانئ دبي العالمية - وهي سلسلة جديدة من حدثين تتضمن أيضاً بطولة جولة موانئ دبي العالمية الختامية للموسم.
وسوف يجتمع أفضل 70 لاعباً متاحاً في ختام فعاليات "العودة 9" في ياس لينكس في أبوظبي قبل أن ينتقل أفضل 50 لاعباً متاحاً إلى دبي، مع وصول الموسم الجديد إلى نهايته سيتمكن المشجعون من شراء التذاكر لجميع أيام الحدث الأربعة هنا.
وقال فليتوود، الفائز بجولة موانئ دبي العالمية سبع مرات: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءاً من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وخاصة على مسار مميز مثل "ملعب الأرض". لقد لعب "السباق إلى دبي" دوراً كبيراً في مسيرتي المهنية، وأنا متحمس للعودة للمنافسة في تصفيات جولة موانئ دبي العالمية.
"كانت الإمارات بمثابة موطني الثاني، وقد كنت محظوظاً بعيش بعض اللحظات الرائعة هنا - الفوز في أبوظبي مرتين ورفع كأس السباق إلى دبي في عام 2017 كانا إنجازين لا يصدقان. إنه مكان يلهمني دائماً لتقديم أفضل ما لدي من أداء للجولف".
وافتتح فليتوود وموانئ دبي العالمية رسمياً مركز أداء الجولف التابع لموانئ دبي العالمية في عقارات جميرا للجولف في دبي في عام 2022، وهو أول أكاديمية لتومي فليتوود على الإطلاق في المنطقة، ويظل ملتزماً بتنمية رياضة الجولف ذات الشعبية في المنطقة والعالم.
"إن تعييني سفيراً عالمياً لشركة موانئ دبي العالمية يعد شرفاً كبيراً بالنسبة لي وأنا فخور بتمثيل شريك مهم في الجولة التي نشأت وأنا أشاهدها، وبمساعدة أكاديميتي في تطوير اللعبة عالمياً. أشعر أن الشراكة تناسبني تماماً، خاصة مع كل النجاح الذي حققته في دبي والإمارات العربية المتحدة".
بعد أعداد الحشود القياسية التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع العام الماضي، أصبحت تذاكر الدخول العامة المجانية يومي الخميس والجمعة متاحة الآن على موقع dpwtc.com.
تقدم بطولة موانئ دبي العالمية يوماً رائعاً للجميع، حيث تجمع بين لعبة الجولف من الطراز العالمي ومجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة. توفر القرية النابضة بالحياة أجواءً خيالية، وتتميز بأنشطة مخصصة للأطفال، ودروس جولف مجانية لجميع الأعمار، واحتفالات يوم السيدات، وعروض حيل التسديد، وشاشات كبيرة لمشاهدة أفضل، وأنشطة رياضية جذابة.