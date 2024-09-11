"تومي فليتوود" يتطلع لتحقيق انتصارات جديدة في دبي

وحقق المصنف الحادي عشر على مستوى العالم، والمقيم في دبي، نجاحاً كبيراً في الإمارات، حيث فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة موانئ دبي العالمية في المنطقة. وحقق انتصارين متتاليين في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" في عامي 2017 و 2018، وفاز ببطولة "السباق إلى دبي" التي استمرت طوال الموسم في عام 2017، وأضاف انتصاراً آخر هذا العام في بطولة دبي الودية الافتتاحية.