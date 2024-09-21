تجديد نظام الاستحقاق في اتحاد الإمارات للجولف لبطولات مختلطة وللناشئين

كشف اتحاد الإمارات للجولف عن هيكله الجديد والمثير لبطولات الاستحقاق لموسم 2024-2025، مؤكداً على أهمية البطولات المفتوحة المختلطة وبطولات الناشئين.
يقدم هذا الشكل المبتكر تقسيماً مختلطاً بنسبة مائة بالمائة، مما يسمح يتنافس أفضل لاعبي الجولف من الرجال والنساء على نفس الجائزة في البطولات المفتوحة.
بالإضافة إلى ذلك، قام اتحاد الإمارات للجولف بتعيين أربع بطولات رئيسية مرموقة ضمن فئتي الرجال والسيدات، مما يضمن حصول هذه البطولات النخبوية على دعوات للمشاركة في حدث مميز.
خلال الصيف، عملت أندية الجولف التابعة لاتحاد الجولف المصري والإمارات العربية المتحدة بجد لتوسيع تقويماتها وتنسيقاتها التقليدية. وقد أطلق اتحاد الجولف المصري الآن 20 حدثاً مفتوحاً مختلطاً للرجال والسيدات، بالإضافة إلى 12 حدثاً مفتوحاً للناشئين.
تنطلق فعاليات جائزة الاستحقاق من اي جي اف في 15 أكتوبر مع سلسلة تومي فلييت وود الدولية المقدمة من دي بي ورلد التابعة للجمعية الأمريكية للجولف للناشئين و اي جي اف .
سيقام هذا الحدث على مستوى الناشئين. وسيكون أحد أربعة "بطولات" (في أقسام الناشئين) التي ستتلقى دعوات لحضور حدث رئيسي معتمد من اي جي اف (أي تشالنج تور ، وكلوتش تور، و ليديز يوريبون تور ، و اكسس تور).
في فئتي الرجال والسيدات، ستقام أول فعالية في بطولة نادي الشارقة للجولف والرماية المفتوحة للهواة يومي 19 و20 أكتوبر. وستكون نسبة المشاركة في هذه الفعالية 80/20، حيث يضمن تخصيص الميدان أن يكون ما لا يقل عن 20% من المساحة محجوزاً للمشاركات من الإناث.
ستتضمن الشروط والصيغة الجديدة أيضاً تقسيماً مختلطاً بنسبة 100%، حيث يتنافس أفضل لاعبي الجولف، بغض النظر عن الجنس، على نفس جائزة الحدث المفتوح. كما اختار اتحاد الجولف الإماراتي أربعة "لاعبين رئيسيين" لفئتي الرجال والسيدات لتلقي دعوات للحدث الرئيسي.
لكي يكون اللاعبون مؤهلين للحصول على وسام الاستحقاق من اتحاد الإمارات للجولف، يجب أن يكونوا مواطنين و/أو مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، ويجب أن يكون لديهم تصنيف اي جي اف صالح. سيتم تخصيص النقاط وفقاً لجدول نقاط وسام الاستحقاق من اتحاد الإمارات للجولف الموجود على موقع الاتحاد.
سيتم تجميع النقاط (حساب المتوسط) طوال الموسم لكل لاعب ضمن فئته المعنية، ويجب أن يكون اللاعبون مؤهلين للمشاركة في بطولة وسام الاستحقاق التي تُعقد في نهاية الموسم، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في ما لا يقل عن 50% من الأحداث في فئة معينة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.egf.com.