تجديد نظام الاستحقاق في اتحاد الإمارات للجولف لبطولات مختلطة وللناشئين

سيتم تجميع النقاط (حساب المتوسط) طوال الموسم لكل لاعب ضمن فئته المعنية، ويجب أن يكون اللاعبون مؤهلين للمشاركة في بطولة وسام الاستحقاق التي تُعقد في نهاية الموسم، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في ما لا يقل عن 50% من الأحداث في فئة معينة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.egf.com.