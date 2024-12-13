تأهل مثير لـ"جاجانجيت بهولار" بضربة من 20 قدماً في بطولة "لايف غولف بروموشن"
تأهل 21 لاعباً من الجولة الافتتاحية التي أقيمت يوم الجمعة لبطولة "لايف غولف برومشن"، بما في ذلك زميل السكن السابق لـ"جون راهم" في الكلية، "ماكس روتلوف"، والنجوم الصاعدة من البرازيل وهونج كونج، ولاعب جولف مكسيكي يلعب بأندية مستعارة.
وانضم هؤلاء اللاعبون الـ 21 الآن إلى 28 آخرين حصلوا على إعفاءات للمشاركة في الجولة الثانية يوم الجمعة في نادي الرياض للجولف. سيتم إعادة تعيين لوحة المتصدرين، حيث يتقدم أفضل 20 لاعباً (دون تعادلات) إلى اليوم النهائي المكون من 36 حفرة يوم السبت.
سيحصل الفائز بجائزة لايف غولف برومشن على مكان في بطولة لايف غولف ليغا لعام 2025، بينما يحصل العشرة الأوائل والمتعادلون على استثناءات في جميع أحداث السلسلة الدولية العام المقبل.
وحصل اللاعب الهندي "جاجانجيت بهولار" على جائزة التأشيرة الذهبية في دبي، وعلى النتيجة المؤهلة بواقع أربع ضربات تحت المعدل، 67 ضربة على العلامة، ليتقدم إلى الجولة الثانية.
قال بهولار لصحيفة "خليج تايمز": "لقد نجحت في ذلك، يا له من ارتياح". "لقد سجلت هدفاً من مسافة 20 قدماً في الحفرة الأخيرة. هدفي هو تكرار الأداء في الجولة الثانية يوم الجمعة حيث يبدأ الجميع في اللعب مرة أخرى على نفس المستوى."
"في رأيي، الملعب أفضل من الأسبوع الماضي في السلسلة الدولية - الرياض في الجولة الآسيوية، والمساحات الخضراء أفضل بكثير - أو ربما أنا فقط أتعود عليها.
"جولة أخرى مهمة من الجولف بالنسبة لنا جميعاً في الجولة الثانية - أتمنى لي الحظ!"
سجل الكوري جونغ هون وانج، الذي لعب في المجموعة النهائية، ضربة ناجحة في الحفرة الأخيرة ليتصدر ترتيب الجولة الأولى بتسجيله 64 ضربة تحت المعدل. بينما تقاسم خمسة لاعبين المركز الثاني بتسجيلهم 65 ضربة، فيما سجل تسعة لاعبين 66 ضربة.
تم تحقيق خط القطع
تقدم اللاعبون الستة النهائيون في الترتيب النهائي بتسجيلهم 67 ضربة تحت المعدل، مما أدى إلى إقصاء اللاعبين الـ43 المتبقين من البطولة.
وكان النجم الصاعد من هونج كونج، تايتشي كو، البالغ من العمر 24 عاماً، ضمن المجموعة التي سجلت 6 ضربات تحت المعدل، وكانت جولته مميزة بتسجيله ضربة نسر في الحفرة الخامسة عشرة بعد ضربة لمسافة 355 ياردة. كما تقدم كو من الجولة الأولى في بطولة بروموشنز العام الماضي قبل أن يخرج من الجولة الثانية.
"في العام الماضي لم أستطع تجاوز حقيقة أن الأمر كان بمثابة إعادة ضبط نظيفة بعد الجولة الأولى." قال خو، "أتذكر العام الماضي أنني خضت جولة أولى رائعة أيضاً، وشعرت أنني حملت بعض تلك الأفكار والمشاعر كما أفعل في بطولة عادية قبل الجولة الثانية."
كما سجل الألماني ماكس روتلوف 6 ضربات تحت المعدل، مع خمسة طيور في آخر سبع حفر. لعب روتلوف في جامعة ولاية أريزونا، حيث كان زميلاً في السكن لجون راهم، قائد فريق (ليغون) الذي فاز ببطولة لايف الفردية لعام 2024 في موسمه الأول في لايف غولف .
وكان زميله في الغرفة هو ألبرتو سانشيز، الذي يعمل كمدرب لديفيد بويج من نادي فايربولز للجولف. فاز روتلوف ببطولة الإمارات العربية المتحدة للتحدي 2023 في جولة التحدي التي أقيمت في نادي السعديات للغولف في أبوظبي. أما الجنوب أفريقي إيان سنيمان، وهو لاعب آخر سجل 65 نقطة، فقد سبق له تجربة بطولة لايف للجولف. فقد لعب لصالح نادي كليكس للجولف في أول بطولتين أقيمتا خلال موسم 2022 الافتتاحي.
الأندية المستعارة
كان المكسيكي خوسيه إيسلاس البالغ من العمر 22 عاماً، والذي تحول إلى الاحتراف في وقت سابق من هذا العام وفاز مؤخراً بحدثين في جولة بلاده، من بين المجموعة التي سجلت 66 نقطة. وكانت جولة إيسلاس، التي تضمنت خمسة طيور متتالية، قد استعان بها بمضارب مستعارة من صديق كادي بعد فشل معداته الخاصة في الوصول إلى الرياض.
على الرغم من أن المضارب من نفس الشركة المصنعة "تيتليست" (Titleist)، إلا أنها طراز مختلف تماماً عن مضاربه ذات الشفرة المعتادة. ومع ذلك، فقد تمكن من تسجيل ضربة نسر من مسافة 165 ياردة خلال جولة تدريبية، وسيستمر في الاعتماد عليها إذا لم تظهر مضاربه.
وسجل البرازيلي فريد بيوندي، بطل "الرابطة الوطنية لألعاب القوى الجامعية" NCAA الفردي لعام 2023 من فريق فلوريدا الفائز، 66 نقطة دون أي أخطاء، كما فعل الإسباني لويس ماسافيو البالغ من العمر 21 عاماً، وهو لاعب سابق في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة للهواة.
كانت المجموعة الأكثر حماسة يوم الخميس هي الثلاثي المكون من الأيرلندي مارك باور (66) والإسباني بورخا فيرتو (66) والإنجليزي ديفيد هورسي (67)، حيث تقدم اللاعبون الثلاثة. كما تقدم اللاعبان الأمريكيان المخضرمان بو هوغ وأولي شنايدرجانز، حيث سجل هوغ 65 دون أي أخطاء وحقق شنايدرجانز الرقم 67. إذا أنهى هوغ البطولة في المركز الأول هذا الأسبوع، فسيكون لديه الكثير من الفرص للسفر في عام 2025 خلال جدول لايف غولف العالمي.