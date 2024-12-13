تأهل مثير لـ"جاجانجيت بهولار" بضربة من 20 قدماً في بطولة "لايف غولف بروموشن"

قال بهولار لصحيفة "خليج تايمز": "لقد نجحت في ذلك، يا له من ارتياح". "لقد سجلت هدفاً من مسافة 20 قدماً في الحفرة الأخيرة. هدفي هو تكرار الأداء في الجولة الثانية يوم الجمعة حيث يبدأ الجميع في اللعب مرة أخرى على نفس المستوى."

"في رأيي، الملعب أفضل من الأسبوع الماضي في السلسلة الدولية - الرياض في الجولة الآسيوية، والمساحات الخضراء أفضل بكثير - أو ربما أنا فقط أتعود عليها.