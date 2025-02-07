تألق"ميرونك" في الجولة الأولى لبطولة الجولف بالرياض
سجل "أدريان ميرونك" المقيم في دبي (من بولندا)، الذي يمثل فريق كليكس للجولف، 62 ضربة تحت المعدل بدون أخطاء ليحتل صدارة الجولة الأولى في أول جولة ليلية لنادي ليف LIV للجولف في نادي الرياض للجولف. وفي ذات الوقت، حقق فريق ليغون بقيادة العضو الجديد توم ماكيبين رقماً قياسياً في الجولة الأولى بتسجيله 24 ضربة تحت المعدل كفريق، حيث تم احتساب جميع نتائج اللاعبين الأربعة في الجولة الأولى بفضل التغيير الجديد في النظام هذا الموسم.
مر عام واحد فقط منذ أن شارك ميرونك لأول مرة في بطولة (ليف) LIV للجولف بعد توقيعه مباشرة قبيل بدء الموسم. ورغم أن فترة تأقلمه كانت بطيئة في البداية، إلا أنه أنهى العام ضمن أفضل 24 لاعباً في التصنيف الإقليمي. والآن، يتطلع لتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.
"قال ميرونك: "لقد كان العام الماضي بداية مرهقة للغاية بالنسبة لي، وهذا العام أعلم ما الذي أتوقعه. أشعر وكأنني في بيتي، وأنا أحب ذلك. أحب أن أكون في (ليف) LIV."
أجرى ميرونك تغييراً في تدريبه خلال فترة ما بين المواسم، مما أدى أيضاً إلى بعض التعديلات في أسلوبه في التسديد. ومن الواضح أن هذه التغييرات أثبتت فعاليتها يوم الخميس، حيث أصاب جميع المناطق الخضراء البالغ عددها 18 في الوقت المحدد، بما في ذلك تسديدة ثانية باستخدام مضرب حديد 5 من مسافة 250 ياردة في الحفرة السادسة التي يبلغ طولها خمس ضربات، والتي استقرت على بعد 20 قدماً لتسجل ضربة تحت المعدل . وقال إن جولته كانت "خالية من العيوب تماماً".
"أنا متحمس للقادم لأنني أحب حقاً كيف ستتطور لعبتي للجولف"، قال ميرونك. "أشعر براحة أكثر بكثير، وأستطيع التحكم في الكرة بشكل أسهل كثيراً."
كما ظهر فريق ليغون 13 لأول مرة منذ عام باعتباره أول فريق توسعي في بطولة ليف جولف. وعلى عكس فريق ميرونك، لم تكن هناك حاجة إلى فترة تعديل.
تمكن فريق ليغون 13 بفضل رام وتيريل هاتون من الفوز بأولى بطولاته في ماياكوبا، وأضاف الفريق ثلاثة انتصارات أخرى في الموسم العادي. وكانت نقطة الضعف الوحيدة التي ظهرت في الفريق هي عدم الاتساق في الأداء، ولكن يبدو أن الفريق قد تمكن من التغلب على هذه المشكلة من خلال ضم توم ماكيبين إلى صفوفه، والاستمرار في تطوير أصغر لاعب في بطولة ليف جولف، كالب سورات البالغ من العمر 20 عاماً.
في يوم الخميس، سجل كل من ماكيبين وسورات (66) جولات خالية من الأخطاء، كما فعل هاتون (66). عانى رام من الخطأ الوحيد الذي سجله الفريق بتسجيله 67 نقطة. قبل عام، لم تكن نتيجته لتحسب.
وقال رام "لم أتوقع أن يكون 5 تحت المعدل هو أسوأ نتيجة للفريق، ولكن ها نحن ذا. لقد بدأ اللاعبون الشباب العام بقوة".
يجب على ماكيبين أن يتكيف مع الحياة في ملعب ليف للجولف كما تكيف ميرونك قبل عام. وأن يتقبل كل ما تقدمه له بيئته الجديدة. حيث أنه توقف لمشاهدة عرض ضوئي في منتصف الجولة - ثم شرع في تسجيل نسر (كرة في ضربتين تحت المعدل) وثلاثة ضربات تحت المعدل في آخر تسع حفر.
كما قال : "لقد كان اليوم الأول رائعاً جداً".
نتائج الفريق
انطلقت اليوم الخميس النسخة الجديدة من نظام تسجيل النقاط في بطولة ليف للجولف، حيث يتم احتساب جميع النقاط الأربع في كل جولة من منافسات الفرق. وفيما يلي نتائج الجولة الأولى يوم الخميس في نادي الرياض للجولف:
1. ليغون -24 (مكيبين 65، هاتون 66، سورات 66، رام 67).
2. ماجستنيك -17 (ويستوود 65، هورسفيلد 68، ستينسون 68، بولتر 70).
تي 3. الكسارات GC -15 (هاول III 66، كيسي 69، ديشامبو 69، لاهيري 69).
تي 3. توركيو GC -15 (مونيوز 64، نيمان 67، بيريرا 70، أورتيز 72).
5. ران جيجوتس -14 (كامبل 68، وولف 68، وأويلين 69، وواتسون 69).
4 ايسيس -13 (جونسون 67، بيترز 69، ريد 69، فارنر الثالث 70) .
تي 6. كليكس جي سي -13 (ميرونك 62، بلاند 70، كايمر 70، كجيتروب 73).
تي 8. ريبيير (ليشمان 67, سميش 67, هيربيرت 68 , جونس 74) .
تي 8 . فاريبالس -12( بيوج 67 , غارسيا 68, أنسير 69 , ماسافيو 72).
10. آيرون هيدس (لي 68، أورمسبي 68، نا 70، جانج 71).
11. ستينغر جي سي -5 (بورمستر 66، أوستويزن 71، جريس 73، شوارتزل 73).
12. هايفلايرز جي سي -3 (ستيل 68، شنايدرجانس 71، ترينجال 71، أوجليتري 75).
13. سماش إيفين (ماكدويل 70، جوتش 72، كوكراك 72، كوبكا 74).
مشاركة خاصة: لي 70، كيم 71.