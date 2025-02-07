تألق"ميرونك" في الجولة الأولى لبطولة الجولف بالرياض

سجل "أدريان ميرونك" المقيم في دبي (من بولندا)، الذي يمثل فريق كليكس للجولف، 62 ضربة تحت المعدل بدون أخطاء ليحتل صدارة الجولة الأولى في أول جولة ليلية لنادي ليف LIV للجولف في نادي الرياض للجولف. وفي ذات الوقت، حقق فريق ليغون بقيادة العضو الجديد توم ماكيبين رقماً قياسياً في الجولة الأولى بتسجيله 24 ضربة تحت المعدل كفريق، حيث تم احتساب جميع نتائج اللاعبين الأربعة في الجولة الأولى بفضل التغيير الجديد في النظام هذا الموسم.

مر عام واحد فقط منذ أن شارك ميرونك لأول مرة في بطولة (ليف) LIV للجولف بعد توقيعه مباشرة قبيل بدء الموسم. ورغم أن فترة تأقلمه كانت بطيئة في البداية، إلا أنه أنهى العام ضمن أفضل 24 لاعباً في التصنيف الإقليمي. والآن، يتطلع لتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.

"قال ميرونك: "لقد كان العام الماضي بداية مرهقة للغاية بالنسبة لي، وهذا العام أعلم ما الذي أتوقعه. أشعر وكأنني في بيتي، وأنا أحب ذلك. أحب أن أكون في (ليف) LIV."