"بيتر كاون":ورقة السحب اليومية ضرورة في بطولات الجولف

يبدو أن كل شيء في الحياة العصرية أصبح متاحًا الآن على هواتفنا المحمولة؛ رسائل البريد الإلكتروني، وواتساب، والرسائل من جميع الأنواع، والكاميرات، والحسابات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وتذاكر الطيران، وجوازات السفر، والتطبيقات والمزيد، والصحف والمجلات، وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تساعدك على الوصول إلى أي مكان أو لا، وغير ذلك الكثير. كل شيء على ما يرام حتى تفقد هاتفك أو تفشل البطارية.