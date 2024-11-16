"بيتر كاون":ورقة السحب اليومية ضرورة في بطولات الجولف
بعد بضعة أيام مثيرة في "ياس لينكس" في أبو ظبي لحضور بطولة HSBC وبضعة أيام في دبي في "جميرا جولف إستيتس" لحضور بطولة DP World Tour، عدت إلى روثرهام.
خلال هذه الرحلة، اغتنمت الفرصة لتفقد مرافق أكاديمية الجولف الجديدة التابعة لنادي الإمارات للجولف - ولم أستطع أن أعبر عن إعجابي الشديد بكيفية تطور كل شيء في ملعب التدريب التابع لنادي الإمارات للجولف. سيكون هذا بمثابة ترقية رائعة طال انتظارها لأحد أفضل نوادي الجولف في العالم.
أهنئ فريق إدارة EGC وطاقمي الرائع على تفانيهم وعملهم الجاد في تحقيق هذه الرؤية. أوقات مثيرة تنتظرنا!"
ستكون زيارتي القادمة إلى دبي قبل بطولة بطولة دبي ديزرت كلاسيك HERO في يناير/كانون الثاني - هل تصدق أننا وصلنا بالفعل إلى عام 2025 بعد 61 يومًا فقط؟! يمر الوقت بسرعة! أتطلع إلى رؤية كل شيء منتهيًا وآمل أن أكون جزءًا من حفل قص الشريط الرسمي في الأكاديمية للاحتفال بالإنجازات الجديدة.
لكن قبل أن أبتعد كثيرًا، أريد أن أزيل شيئًا واحدًا من صدري!
كما يعلم الكثير منكم، فأنا من أشد المؤيدين للاستدامة والمساواة والشمول. وهذه هي القيم التي تدفعني في كل ما أفعله. ومع ذلك، هناك شيء يحدث في بطولات الجولف يصبح أكثر إحباطًا: اختفاء جدول القرعة اليومي.
الآن، يزعم منظمو الأحداث غالبًا أنهم يتجهون نحو نهج خالٍ من الورق - كل شيء من بيع التذاكر إلى برامج البطولة أصبح رقميًا. لكن وجهة نظري هي أنه لا يوجد شيء أفضل من ورقة رسم بسيطة من صفحة واحدة - ويفضل أن تكون ذات وجهين. إنها فعالة وسهلة الاستخدام وتساعد المشجعين واللاعبين على حد سواء على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض.
يبدو أن كل شيء في الحياة العصرية أصبح متاحًا الآن على هواتفنا المحمولة؛ رسائل البريد الإلكتروني، وواتساب، والرسائل من جميع الأنواع، والكاميرات، والحسابات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وتذاكر الطيران، وجوازات السفر، والتطبيقات والمزيد، والصحف والمجلات، وأجهزة الإرسال والاستقبال التي تساعدك على الوصول إلى أي مكان أو لا، وغير ذلك الكثير. كل شيء على ما يرام حتى تفقد هاتفك أو تفشل البطارية.
أتحدى أي متفرج في بطولة الجولف أن يجلس خلف مساحة خضراء عشوائية من دون حائط فيديو أو لوحة نتائج، كما كانت الحال في بطولة أبو ظبي HSBC الأسبوع الماضي، ويحاول استخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لتتبع الثنائيات وتحديد من يقترب من المساحة الخضراء مع مراقبة المتصدرين في نفس الوقت - كما يقول المثل، إنه مثل رعي القطط.
إنه أمر صعب ومن تجربتي، فهو أكثر من مجرد تحدٍ بالنسبة لمعظم الناس. ربما يكون هذا الأمر صعبًا بالنسبة للشباب الذين يجدون هذه الأمور سهلة للغاية.
إن التركيبة السكانية لعشاق الجولف تتجه نحو جمهور أصغر سناً – ولكنني ما زلت أرى الكثير من مشجعي الجولف الناضجين والأكثر تقليدية يتجولون في الممرات لمشاهدة الجولف. لقد جاءوا من أجل الجولف – وليس من أجل الترفيه والجانب الاجتماعي لهذه الأحداث الضخمة.
في رأيي، فإن عودة جدول السحب اليومي في بطولات الجولف سيكون موضع ترحيب كبير من قبل جميع المشاركين - سواء في الملعب أو من قبل الجمهور الدافع.
لماذا يجب على مسؤولي البطولة أن يضعوا مثل هذه الأشياء في بداية المباراة ومسؤولي القواعد والعديد من الآخرين داخل الحبال؟
ألا يمكن أن يكون هذا مصدرًا آخر للإيرادات للمنظمين؟
ومن المفارقات أن بضعة آلاف من أوراق السحب اليومية، بالنسبة لأولئك الذين يريدونها، يمكن موازنتها من خلال شراء أرصدة الكربون أو ما شابه ذلك.
شراء الأشجار لإنشاء الخشب الذي يتم بعد ذلك تصنيعه إلى ورق - لاستخدامه في أوراق الرسم اليومية.
هل هذا ما يسمونه "دائرة الحياة"؟
من المؤكد أنه يستحق المحادثة.