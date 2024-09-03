بطولة أبوظبي تستقبل نخبة لاعبي الجولف في نوفمبر

وسيتأهل أفضل 50 لاعباً في التصنيف في نهاية الأسبوع إلى بطولة DP World Tour التي ستقام في دبي، والتي ستختتم الموسم. ويسعى سكوت، الذي صعد إلى المركز الثاني في تصنيفات Race to Dubai بالتعاون مع رولكس بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة Genesis Scottish Open في يوليو/تموز، إلى تحقيق أفضل مركز في مسيرته في التصنيف طوال الموسم، حيث كانت أفضل نتيجة حققها هي المركز السابع في عام 2002.