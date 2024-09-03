بطولة أبوظبي تستقبل نخبة لاعبي الجولف في نوفمبر
من المقرر أن يتنافس "تومي فليتوود" المقيم في دبي في بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي"HSBC للجولف، التي تبلغ جوائزها 9 ملايين دولار، في "ياس لينكس" أبوظبي، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024، ضمن جولة موانئ دبي العالمية.
وسوف ينضم إلى فليتوود، بطل الموسمين الماضيين، نخبة من اللاعبين، بما في ذلك أبطال البطولات الكبرى والمصنفين الأولين عالمياً سابقاً "آدم سكوت" و"جاستن روز"، واللذان تأهلا أيضاً لهذا الحدث قبل الأخير المرموق في موسم 2024.
وتكتسب بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي"، الحدث الرابع لسلسلة رولكس هذا الموسم، مكانة جديدة في جدول الجولة العالمية كجزء من "تصفيات جولة موانئ دبي العالمية" النهائية للموسم.
ولم يكن فليتوود، المصنف الحادي عشر عالمياً، غريباً على النجاح في الإمارات العربية المتحدة، حيث حقق ثلاثة من انتصاراته السبعة في بطولة موانئ دبي العالمية في الإمارات.
فاز مرتين ببطولة أبو ظبي "إتش إس بي سي"HSBC في عامي 2017 و2018، كما فاز بسباق الموسم إلى دبي في عام 2017، وفي وقت سابق من هذا العام حصل على اللقب في بطولة دبي الودية الافتتاحية.
وفي الشهر الماضي، حصل فليتوود على الميدالية الفضية لبريطانيا العظمى في أولمبياد باريس، وتقاسم منصة التتويج مع المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر والفائز بالبطولات الكبرى هيديكي ماتسوياما في بطولة لو جولف الوطنية، حيث ظهر لأول مرة في كأس رايدر في عام 2018.
وقال نجم كأس رايدر: "أنا فخور جدًا بفوزي مرتين ببطولة أبو ظبي"إتش إس بي سي" HSBC للجولف. إنها كأس أيقونية وبطولة أيقونية في هذا الجزء من العالم.
"من المثير حقًا أن نحظى الآن بهذين الحدثين المتتاليين في نهاية الموسم، وسيكون من الرائع أن ننهي الموسم بالقرب من منزلي الآن بعد أن أصبحت مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة."
تشكل بطولة أبو ظبي"إتش إس بي سي" HSBC للجولف جزءاً من تصفيات جولة DP World الجديدة، وستستقبل أفضل 70 لاعباً متاحاً من تصنيفات Race to Dubai بالشراكة مع Rolex في ختام بطولة Genesis Korea Championship.
وسيتأهل أفضل 50 لاعباً في التصنيف في نهاية الأسبوع إلى بطولة DP World Tour التي ستقام في دبي، والتي ستختتم الموسم. ويسعى سكوت، الذي صعد إلى المركز الثاني في تصنيفات Race to Dubai بالتعاون مع رولكس بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة Genesis Scottish Open في يوليو/تموز، إلى تحقيق أفضل مركز في مسيرته في التصنيف طوال الموسم، حيث كانت أفضل نتيجة حققها هي المركز السابع في عام 2002.
ويتمتع المصنف الأول على العالم سابقًا وبطل الماسترز لعام 2013 بحالة ممتازة، حيث احتل المركز الثاني في بطولة BMW التابعة لرابطة محترفي الجولف قبل أسبوعين والمركز الرابع في بطولة الجولة في إيست ليك. ومن المقرر أن يشارك للمرة الحادية عشرة مع الفريق الدولي في كأس الرئيس في وقت لاحق من هذا الشهر.
قدم الأسترالي أداءً قوياً في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث سجل أربعة مراكز متتالية ضمن المراكز العشرة الأولى في آخر مشاركاته في البلاد.
وقال سكوت: "كانت الإمارات العربية المتحدة دائمًا مكانًا استمتعت فيه بلعب الجولف وأنا متحمس للمنافسة في تصفيات هذا العام. لقد قدمت بعض العروض الجيدة هناك على مدار المواسم القليلة الماضية وأود أن أنهي الموسم بقوة في أبو ظبي ودبي".
وسيشارك روز، الذي حقق أفضل نتيجة له في بطولة كبرى في ست سنوات عندما حل وصيفا في البطولة المفتوحة رقم 152 الشهر الماضي، لأول مرة في بطولة أبو ظبي HSBC منذ عام 2021.
وكان الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 قد حل وصيفاً في أول ظهور له في عام 2013، ويأمل في الفوز بلقب بعيد المنال في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تعيين الإنجليزي مؤخراً قائداً لفريق بريطانيا العظمى وأيرلندا في كأس الفريق 2025 في أبو ظبي في يناير، حيث سيتم الانتهاء من تشكيلته في ختام سباق هذا العام إلى دبي.
وقال روز الذي فاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2013: "أتطلع إلى إنهاء موسمي في الإمارات العربية المتحدة. ومن المؤكد أن المباريات الفاصلة ستضيف ديناميكية جديدة ومثيرة إلى نهاية العام وأنا متحمس للمنافسة في أبوظبي مرة أخرى".
"لقد كنت محظوظًا بتحقيق الكثير في مسيرتي المهنية، لكن الفوز في الإمارات العربية المتحدة لم يأتِ مني حتى الآن. ولا أرغب في شيء أكثر من تغيير ذلك هذا العام وإنهاء الموسم بشكل جيد، قبل العودة إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة كأس الفريق في يناير".
ومن بين المشاركين الآخرين الذين تأكدت مشاركتهم "ثريستون لورانس" (جمهورية جنوب أفريقيا)، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في تصنيفات سباق دبي 2024، وروبرت ماكنتاير (اسكتلندي)، الذي يحتل المركز الخامس في التصنيف.