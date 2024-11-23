"اوسكار كريج"يتصدر بطولة الجولف في رأس الخيمة

إنه بطل متمرس في المضمار والمسافة هنا في الحمراء وهو الرجل الذي يجب التغلب عليه في الجولة النهائية مع 20 لاعبًا في الميدان على بعد 10 ضربات من المتصدر الإجمالي. هذه هي البطولة الثانية فقط التي يلعبها كريج هنا في الحمراء وهو حريص على تحقيق فوزين في حدثين.