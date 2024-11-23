"اوسكار كريج"يتصدر بطولة الجولف في رأس الخيمة
ربما لم يكن أوسكار كريج (جميرا جولف إستيتس) في أفضل حالاته، لكنه مع ذلك قدم ما يكفي ليتصدر الترتيب العام (للرجال والنساء) في بطولة تومي فليتوود الدولية المكونة من 54 حفرة، والتي تقدمها موانئ دبي العالمية، في نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة.
بدأ كريج، ابن زوج فليتوود، اليوم متأخراً بأربع ضربات عن المتصدر في الجولة الأولى رامي سماوي (نادي إلس، دبي)، وعانى في وقت مبكر، حيث سجل 38 ضربة فوق المعدل في التسعة الأولى.
ولكنه استعاد عافيته بتسجيله تسع ضربات خلفية رائعة، حيث سجل أربع ضربات طائرية وخطأ واحد فقط ليحقق 33 ضربة، وهو ما ساعده على البقاء في صدارة الترتيب عند مستوى 144. وسجل 71 ضربة ليحسن من مجموع 72 ضربة سجلها في الجولة الأولى.
وتتصدر كانشانا دوانجسام (الولايات المتحدة الأمريكية) بطولة VSGA للجولف في أمريكا، حيث أعقبت جولتها الأولى بتسجيلها 72 نقطة بـ 74 نقطة لتصبح فوق المعدل بفارق نقطتين. وتتفوق عليها أنايا سود (نادي إلس بدبي) بتسجيلها 75 و72 نقطة، لتصبح متأخرة عنها بفارق نقطة واحدة.
شارك المتصدر الإجمالي كريج، 18 عامًا، أفكاره مع صحيفة خليج تايمز بعد الانتهاء من جولته الثانية: "لأكون صادقًا، لم ألعب أفضل ما لدي اليوم. لم أكن سعيدًا بالتسعة الأولى. بدأت في الحفرة الأولى - وحققت بوغي في الحفرتين 3 و9 دون أي علامة على وجود طائر.
"لقد قاومت بقوة وسجلت طائرين في الحفرتين 13 و14، للعودة إلى المستوى، ثم سجلت 15 نقطة وحققت طائرين في الحفرتين الأخيرتين. لم أثق بنفسي حقًا في التسعة الأولى اليوم أو بالأمس - لقد قمت بذلك بشكل جيد اليوم - وشعرت بعودة الثقة في نهاية الجولة.
وأضاف كريج "آمل أن أستفيد من هذا الزخم غدًا. كانت اليوم هي المرة الأولى التي ألعب فيها مع أخي مو في بطولة - لقد استمتعنا كثيرًا في مجموعتنا".
"لقد كنت أستهدف دائمًا الفوز في بطولة TF International Pathway Series، وذلك بسبب الروابط العائلية الواضحة. وفي الحدث الافتتاحي الذي أقيم الشهر الماضي في ملاعب جميرا للجولف، كنت في وضع رائع للفوز باللقب على مدار الحفر القليلة الماضية - لكنني تركته يفلت مني. وأنا عازم على تقديم أداء أفضل في الجولة النهائية هنا في رأس الخيمة.
"سنمشي هذا الأسبوع - إنها ليست مسيرة سهلة. لقد كنت أعمل مع المدرب جيمي دريلان في أكاديمية TFA في JGE في دبي - وأركز على قوتي ولياقتي البدنية منذ ما يقرب من عام الآن"، تابع كريج. "أشعر بقوة أكبر على ملعب الجولف، وخاصة مع اقتراب نهاية جولاتي، هذه الأيام.
"لقد حملت حقيبتي الخاصة بالجولف اليوم ولم يكن معي حامل - وهو ما كان تحسنًا مقارنة بالأمس عندما كنت أحمل عربة. سأحمل حقيبتي مرة أخرى غدًا للجولة النهائية - فأنا أؤمن بالخرافات بهذه الطريقة."
فاز كريج ببطولة نادي الحمراء للجولف العام الماضي، مما منحه دعوة من اتحاد الإمارات للجولف للمشاركة في جولة التحدي الإماراتية في نادي السعديات للجولف في أبو ظبي، حيث نجح في الوصول إلى منتصف الطريق.
إنه بطل متمرس في المضمار والمسافة هنا في الحمراء وهو الرجل الذي يجب التغلب عليه في الجولة النهائية مع 20 لاعبًا في الميدان على بعد 10 ضربات من المتصدر الإجمالي. هذه هي البطولة الثانية فقط التي يلعبها كريج هنا في الحمراء وهو حريص على تحقيق فوزين في حدثين.
يتقدم كريج بفارق ضربتين في الجولة النهائية غدًا (الأحد) مع انطلاق الجولة الأولى في الساعة 7.00 صباحًا، بينما يخرج المتصدرون في الجولة الأخيرة في الساعة 10.40 صباحًا. وتضم المجموعة النهائية كريج إلى جانب كاشانا دوانجسام (الولايات المتحدة) وفيكتور لارسون (نادي إلس، دبي).
تحظى البطولة بدعم من رابطة الجولف الأمريكية للناشئين (AJGA) وكذلك بدعم من اتحاد الجولف الأوروبي (EGF) باعتباره الهيئة المضيفة للبطولة. وهي مفتوحة للاعبي الجولف الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، والذين يحملون تصنيف جولف معتمدًا وحاليًا.
هذه هي البطولة التأهيلية الثانية لبطولة EGF للناشئين والناشئات 2024-25. كما أنها بمثابة بطولة تأهيلية لتصنيف الجولف للهواة العالمي (WAGR)، وتمنح نقاط WAGR قيمة وبدعم من R&A.
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القسم العام.
كريج (جميرا جولف إستيتس) 73. 71. 144.
دوانغسام (الولايات المتحدة الأمريكية) 72. 74. 146.
سماوي (نادي إلس، دبي) 69. 77. 146.
لارسون (نادي الإمارات للغولف) 71. 75. 146.
قسم الذكور (6,989 ياردة).
كريج (جميرا جولف إستيتس) 73. 71. 144.
سماوي (نادي إلس، دبي) 69. 77. 146.
لارسون (نادي الإمارات للغولف) 71. 75. 146.
جولاتي (نادي خور دبي للجولف واليخوت) 73. 74. 147.
كوفود-أولسن (نادي الإمارات للغولف) 71. 76. 147.
جاليبيني (نادي خور دبي للجولف واليخوت) 74. 73. 147.
قسم الإناث
دوانغسام (الولايات المتحدة الأمريكية) 72. 74. 146.
سود (نادي إلس، دبي) 75. 72. 147.
فيديلي (إيطاليا) 73. 76. 149.
علي (الإمارات العربية المتحدة) 76. 76. 152.