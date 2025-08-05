القوة العالمية: صعود بطلات كوريا الجنوبية في الجولف

على عكس العديد من الدول الغربية، لم يعتمد ازدهار رياضة الجولف في كوريا الجنوبية على العشب الأخضر فحسب. ظهرت "غولف زون" (GolfZon)، الشركة الرائدة في مجال صالات الجولف المغلقة، والتي سهّلت الوصول إلى اللعبة في المراكز الحضرية المكتظة بالسكان في كوريا. يوجد اليوم أكثر من 5000 موقع "غولف زون" في جميع أنحاء البلاد. توفر هذه البيئات المحاكية، التي غالبًا ما تُقام في نواصي شوارع المدن، نقطة دخول منخفضة التكلفة وسهلة للاعبين الشباب، الذين يطور العديد منهم مهارات تقنية متقدمة قبل أن يخطووا خطواتهم الأولى على ملعب حقيقي.