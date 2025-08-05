القوة العالمية: صعود بطلات كوريا الجنوبية في الجولف

سلطت بطولة AIG للسيدات المفتوحة لعام 2025 في نادي Royal Porthcawl للغولف في ويلز الضوء مرة أخرى على قوة مألوفة في عالم الغولف النسائي: كوريا الجنوبية.
في حين حققت اليابانية ميو ياماشيتا أول لقب كبير لها بفوزها المثير بواقع 11 ضربة تحت المعدل، حصلت الكورية الجنوبية أ. ليم كيم على المركز الرابع، مما عزز الحضور العميق والثابت لبلادها في اللعبة.
ولكن الصورة الأوسع أكثر دلالة.
تأهلت اثنتا عشرة لاعبة من كوريا الجنوبية إلى نهائيات بطولة السيدات الكبرى لهذا العام، وهو إنجازٌ بارزٌ يعكس التأثير المتواصل للبلاد على رياضة الجولف الاحترافية. ووفقًا لأحدث تصنيفات رولكس العالمية لجولف السيدات، فإن 13 من أفضل 50 لاعبة من كوريا الجنوبية، متفوقةً بفارقٍ ضئيل على الولايات المتحدة، التي تضم 12 لاعبة.
بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 52 مليون نسمة، ويضم نحو 800 منشأة غولف، فإن نجاح كوريا الجنوبية على الساحة العالمية للغولف ليس محض صدفة. إنه ثمرة تنمية منهجية، واستثمار طويل الأجل، وعقلية وطنية فريدة.
بدأ زخمها الكبير عام ١٩٩٨، عندما انطلقت سيري باك بقوة في جولة رابطة لاعبات الجولف المحترفات (LPGA) وفازت بخمس بطولات كبرى خلال مسيرتها، لتصبح رمزًا ثقافيًا في كوريا الجنوبية. أشعل نجاحها الدولي حماسًا كبيرًا في وطنها، وعززته التغطية الإعلامية الواسعة والوعي الوطني بإمكانيات الجولف. وتبعها الرعاة وأولياء الأمور والمؤسسات، مستثمرين في تطوير الناشئين ودعم جيل جديد من لاعبي الجولف.
على عكس العديد من الدول الغربية، لم يعتمد ازدهار رياضة الجولف في كوريا الجنوبية على العشب الأخضر فحسب. ظهرت "غولف زون" (GolfZon)، الشركة الرائدة في مجال صالات الجولف المغلقة، والتي سهّلت الوصول إلى اللعبة في المراكز الحضرية المكتظة بالسكان في كوريا. يوجد اليوم أكثر من 5000 موقع "غولف زون" في جميع أنحاء البلاد. توفر هذه البيئات المحاكية، التي غالبًا ما تُقام في نواصي شوارع المدن، نقطة دخول منخفضة التكلفة وسهلة للاعبين الشباب، الذين يطور العديد منهم مهارات تقنية متقدمة قبل أن يخطووا خطواتهم الأولى على ملعب حقيقي.
غالبًا ما يُركز التدريب على دقة ضرب الكرة باستخدام الشباك وأجهزة المحاكاة، مما يسمح للاعبين بصقل مهاراتهم دون ضغط مباشر على مسافة الكرة أو مسارها. هذا التركيز على العملية بدلًا من النتيجة، وهو أمر شائع في علم نفس الرياضات النخبوية اليوم، لطالما كان ركيزة أساسية في تدريب الجولف الكوري.
إن الاختلال بين النساء والرجال الكوريين الجنوبيين في أعلى مستويات هذه الرياضة واضحٌ جليًا. فبينما لا يقلّ لاعبو الجولف شغفًا، يواجهون عقبةً حتمية: الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تصل مدتها إلى 21 شهرًا، وغالبًا ما تتزامن مع سنوات نموّهم الأساسية. وقد أُشير إلى هذا الاضطراب كعاملٍ رئيسيّ يحدّ من قدرة الرجال الكوريين الجنوبيين على تكرار الهيمنة العالمية التي تشهدها رياضة الجولف النسائية.
تطورت رياضة الجولف في كوريا الجنوبية لتصبح أكثر من مجرد رياضة؛ فهي رمز للانضباط والتفاني والمكانة المرموقة. ولا يعتمد نجاح رياضة الجولف النسائية في كوريا الجنوبية على الموهبة فحسب؛ بل يعتمد أيضًا على برامج تدريبية مُنظمة للناشئات، وجولة محلية تنافسية في رابطة لاعبات الجولف المحترفات الكوريات، وأنظمة دعم أسرية تُعطي الأولوية للجولف كمسار مهني مشروع منذ الصغر.
على الصعيد التجاري، لعبت الشركات الكورية دورًا محوريًا أيضًا. فمن المعدات إلى الملابس، يُعزز رعايتها المحلية لأسماء أبرز اللاعبين الكوريين رياضة الجولف كفخر وطني.
رغم أن سيطرة كوريا الجنوبية على كرة القدم النسائية قد تكون قد تراجعت قليلاً مع صعود نجم اللاعبات اليابانيات والصينيات والتايلانديات، إلا أن أساسها لا يزال لا يُضاهى. تدرس دول أخرى الآن "النموذج الكوري" وتدمج تنمية الشباب، وإتاحة فرص لعب الجولف على الشاشات، والمنافسة المحلية القوية للمساعدة في تكرار هذا النجاح.
في الوقت الحالي، لا يزال خط الأنابيب قويًا. ولا تزال صيغة كوريا الجنوبية تُلهم جيلًا كاملًا وتُسهم في إعادة تشكيل كرة القدم النسائية العالمية.