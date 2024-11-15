الصقور تستعيد كرات الجولف في بطولة جولة دبي

بالتعاون مع جيمس أورتيل من نادي ديزرت كينج للصقور، قدمت موانئ دبي العالمية طائرين مدربين: مليكة، الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحبيب، الصقر، الذي ذهب إلى ملعب إيرث في مهمة للمساعدة في جمع كرات الجولف. وقال جيمس: "أنا فخور بأن أكون جزءاً من هذه المبادرة وأن أدعم رؤية موانئ دبي العالمية لنمو واستدامة الرياضة. إنه لشرف لي أن أكون هنا في بطولة جولة موانئ دبي العالمية مع الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".