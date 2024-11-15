الصقور تستعيد كرات الجولف في بطولة جولة دبي
أقيمت بطولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تبلغ جوائزها 10 ملايين دولار، والتي تعد ذروة السباق إلى دبي 2024، في عقارات جميرا للجولف، حيث شهد الحضور مبادرة فريدة من نوعها من قبل موانئ دبي العالمية - مساعد من الريش مهمته استعادة كرات الجولف المفقودة، لدعم استدامة الرياضة وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها.
بالتعاون مع جيمس أورتيل من نادي ديزرت كينج للصقور، قدمت موانئ دبي العالمية طائرين مدربين: مليكة، الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحبيب، الصقر، الذي ذهب إلى ملعب إيرث في مهمة للمساعدة في جمع كرات الجولف. وقال جيمس: "أنا فخور بأن أكون جزءاً من هذه المبادرة وأن أدعم رؤية موانئ دبي العالمية لنمو واستدامة الرياضة. إنه لشرف لي أن أكون هنا في بطولة جولة موانئ دبي العالمية مع الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".
مهمتهم؟ التحليق فوق المناطق الوعرة والشجيرات، واستعادة كرات الجولف المفقودة كجزء من مبادرة الحاويات المبتكرة سيكند لايف Second Life من دي بي وورد DP World. تهدف هذه الجهود إلى إعادة استخدام كرات الجولف المستخدمة لبرامج الجولف الشعبية في جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستدامة في هذه الرياضة.
على مدى المواسم الثلاثة الماضية، استخدمت موانئ دبي العالمية أساليب مبتكرة لجمع كرات الجولف، بما في ذلك الغواصون والكلاب المدربة خصيصاً والمصابيح بإضاءة فوق البنفسجية وحتى النظارات الشمسية للعثور على كرات الجولف. وقد أسفرت هذه التقنيات الإبداعية عن استعادة أكثر من 350 ألف كرة جولف، والتي أعيد استخدامها لمبادرات الجولف الشعبية العالمية في دول مثل المملكة المتحدة وكينيا وجنوب إفريقيا والهند والإمارات العربية المتحدة.
منذ عام 2022، استخدمت موانئ دبي العالمية أيضاً شبكتها اللوجستية العالمية لنقل حاوية سيكند لايف Second Life مقاس 20 قدماً المصممة خصيصاً لفعاليات موانئ دبي العالمية في جميع أنحاء العالم. ترمز هذه الحاوية إلى التزام موانئ دبي العالمية بالاستفادة من الابتكار والخدمات اللوجستية لخلق مستقبل أكثر استدامة للجولف. تساهم كل كرة يتم جمعها في تقليل النفايات مع دعم نمو مجتمعات الجولف في جميع أنحاء العالم.
كما تمثل بطولة دي بي وورد DP World Tour لعام 2024 تتويجاً لحملة بولز اوف بيرديز "Balls for Birdies" التي أطلقتها دي بي وورد DP World، حيث يتم التبرع بكرات الجولف بناءً على عدد الطيور والنسور والطيور التي تم إحرازها طوال الموسم. وحتى الآن، تم التبرع بأكثر من 65000 كرة للجولف الشعبي، مما يزيد من تأثير مبادرة سيكند لايف Second Life.